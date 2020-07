Villa Ascasubi: Salvi, dijo que habrá un control estricto de las medidas sanitarias

"Creo que era previsible, que en algún momento, cuando se flexibilizara", el virus llegaría a la zona, expresó el intendente de Villa Ascasubi, Fernando Salvi. En declaraciones a la emisora Capilla de Rodríguez, dijo que existió un "relajamiento" de los controles en diferentes lugares, en donde incluyó a la población.

"No lo hago como una crítica, porque también nos ha pasado a nosotros, como con algunas fiestas en los campos. Hemos sido bastante benevolentes, porque podríamos haber actuado; es más, la policía podría haberlo hecho de oficio, y no se hizo", recordó. Expresó que se procuró "no llegar a extremos", pero ahora es diferente.

"Debemos ser más estrictos todavía, tenemos serios problemas con gente que corta los alambres", ejemplificó, evitando los ingresos, personas "que no entienden". "Creen que los quiero tener encerrados, pero ¿por qué que voy a querer que se acuerden de mi mamá? Debemos hacerlo porque es para cuidarnos entre todos", dijo.

Manifestó que con esas situaciones, tanto su teléfono como el de los funcionarios del municipio "explotan", con acusaciones sobre esas transgresiones a las medidas sanitarias. "Creo que hay un grupo de irresponsables que además escribe en las redes sociales", manifestó molesto el jefe comunal.

En ese sentido, indicó que en el jueves instruyó al municipio para que se "denuncie a una persona", cuyo vehículo fue identificado. "Lo vimos cuando cortaba el alambre e ingresó" a la población, señaló. "Tenemos la patente y haremos la denuncia penal", adelantó el intendente, indicando que será pasible de una multa y hasta "seguramente será detenido". "Se nos agotó la paciencia, es el colmo de los colmos", reprochó.

Las redes sociales y los controles

También, dijo, sobre quienes "escriben" en las redes sociales, fomentando dichas acciones, solicitará que "la policía tome cartas en el asunto". Agregó que los mismos están identificados por esas transgresiones.

Aludió a quienes reclaman por el horario en uno de los controles, el de la estación de servicio, que abre a las 9, y solicitan que sea a las 8. "Con todo gusto, los estoy esperando, que vayan a la Municipalidad, que les pagaremos para que hagan esa hora, esas personas o un familiar, que es lo mismo que se le paga a la gente que insultan o tratan mal", señaló. Recordó que no es un gran monto, pero al municipio le cuesta 100 mil pesos por mes.

Salvi, molesto, calificó de "estúpidos" a quienes transgreden las medidas adoptadas, fomentan en las redes hacerlo, o reclaman por los controles. Recordó que muchas personas fueran voluntarias en el comienzo de los controles, pero quienes adoptan dichas actitudes, no mostraron esa disposición. "Y no tengo otra cosa para decirles, porque en todo este tiempo no me he enojado, pero ahora sí, porque yo lo he visto", enfatizó.

Recordó que se actuó con "toda la paciencia". "Hemos sido flexibles, no hemos molestado a nadie (...) por eso creo que es totalmente injusto que algunos tontos, arruinen lo que se viene haciendo, no la Municipalidad, sino en general, porque la cuarentena es efectiva si se hace bien, no porque lo haga bien el Estado. Si hay un mérito, se lo tiene que llevar la gente, porque es la que decide quedarse o no, cumplir o no cumplir", manifestó.

Extremarán los controles

Dijo que no se afectará ninguna tarea que esté autorizada, sí lo que fue suspendido a nivel provincial, como las reuniones familiares, que sólo están autorizadas los domingos. Por el Día del Amigo, recordó que pueden concurrir a bares o restaurantes. En ese sentido, dijo, se dispondrá de personal para que en dichos lugares, se controle si se cumplen con los protocolos correspondientes.

Con respecto a las reuniones sociales, como las que existieron o las que estén programadas, "especialmente en los campos", dijo, se dispondrá de un control estricto a cargo de "la Policía y la Gendarmería", ya que no pueden realizarse. "Tenemos identificadas algunas probables fiestas, porque, además, lo difunden", expresó.

Salvi, indicó: "Puedo haber utilizado unos términos fuertes, pero es porque realmente se ha llegado a una situación de hartazgo, hay gente que está cansada de estar encerrada y a esa gente se le falta el respeto. Me hago responsable por todas las cosas que pueden haber salido mal, pero vamos a tratar de corregirlas", dijo.

Indicó que si es necesario, a quienes fomentan la transgresión de las normas vigentes, los denunciará "personalmente". "Somos pocos en Villa Ascasubi y en las redes sociales somos todos amigos, y son siempre los mismos", indicó el jefe comunal. Con respecto a los controles, indicó que se verificará el estricto cumplimiento de los mismos. "Quien no tenga el permiso no ingresará a Villa Ascasubi. Hablé con el resto de los intendentes y será una norma. Si alguien va a Río Tercero, y no tiene una autorización, no lo dejarán pasar", dijo.

"Lo mismo ocurrirá acá", agregó, advirtiendo que quien sea de la población, salga y quiera ingresar nuevamente, sin autorización o permiso para circular, no podrá hacerlo, más allá de que tenga domicilio en la localidad.