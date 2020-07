Almafuerte: carta abierta de los productores del cinturón verde por el estado del Canal Molina

La demora en la reparación del sistema de riego del denominado Canal Molina en Almafuerte, generó que los productores del "cinturón verde" de Almafuerte, publicaran una Carta Abierta, firmada por los mismos, en donde plantean la problemática, al carecer con ese recurso que les permite regar sus cultivos.

Señala la carta, entre otras cosas, que la decisión de hacer pública dicha carta abierta, es por "la gran preocupación que nos invade por la prolongada demora en la reparación del Canal Molina de la Ciudad de Almafuerte, lo que pone en serio riesgo la continuidad de nuestra actividad productiva y en consecuencia la provisión de verduras de hoja y hortalizas a la población a precios accesibles y recién cultivados".

Prosiguen señalando: "convocamos públicamente a todas las autoridades locales y provinciales, y también a integrantes del Consorcio de Riego de nuestra Ciudad y propietarios de campos que arrendamos para que en forma urgente, realicemos una reunión en donde podamos estar representados todos los interesados y responsables de la reparación del canal, a fin de lograr una pronta solución al grave problema que sufrimos como consecuencia de la imposibilidad de poder contar con provisión de agua del mencionado canal para el riego de las cosechas".

En el escrito, recuerdan: "Lamentablemente, han transcurrido ya noventa días desde que se inició el problema, y los productores no hemos podido lograr que se nos haga saber a ciencia cierta quien es el responsable de la reparación que resulta necesaria, estando seguros de que no somos nosotros quienes debemos afrontar el pago de la misma como erróneamente algunos funcionarios lo han afirmado; cual es el trabajo que realmente hace falta realizar, tampoco sabemos si ha habido una licitación o contratación directa por parte de alguien, el porqué se dio inicio y luego detuvo el trabajo que comenzó a hacerse, el que al momento de esta publicación no se ha reanudado, todo lo que nos genera serias dudas de que la solución sea cercana".

Los productores firmantes, señalan: "Hemos mantenido reuniones con el intendente Rubén Dagum, también con el legislador Adrián Scorza, aunque la solución como ya dijimos no se logra, y no resulta productivo mantener reuniones por separado, y es por ello que insistimos públicamente en que todas las partes nos reunamos, algo que se nos viene negando no sabemos porqué, dado que ya lo hemos solicitado y no podemos lograr".

Continúan: "Invitamos a reflexionar acerca de la importancia que tiene para la Ciudad de Almafuerte y región el trabajo productivo que hacemos, que permite la provisión de alimentos frescos y a precios razonables, además de la fuente de trabajo directa e indirecta que representa, generando siempre beneficios por donde sea que se lo analice".

Finalmente, convocan a un encuentro de manera urgente: "Por ello es que convocamos en forma pública a una reunión, en forma urgente, ofreciendo que la misma se haga respetando todas las medidas de prevención y distanciamiento social vigentes con motivo de la pandemia que estamos atravesando".