Tancacha: un detenido tras señalar que era del COE del departamento General Roca

Sucedió el lunes en Tancacha. Según información policial, la fuerza se hizo presente en una de las arterias de la población, por una discusión entre dos mujeres. Se le preguntó a un hombre por su presencia en el lugar. Manifestó que era de Italó, en el sur provincial y que era parte del COE del departamento General Roca.

Agregó que se encontraba realizando una mudanza para una de las mujeres. Al ser solicitado su permiso de circulación, no lo tenía, indicando no contar con el mismo porque estaba uniformado. Tras ser informado que su función y su vestimenta no justificaban su presencia en la población, al no contar el permiso para dicha actividad, fue detenido por infringir los artículos 205 y 238 del Código Penal, siendo trasladado a la comisaría.

Comunicado del municipio de Italó

En un comunicado, difundido en el Facebook de la Municipalidad de Italó, en donde alude a la policía de Río Tercero, cuando fueron los efectivos de Tancacha y en esa población, los responsables del procedimiento que se desarrolló, indica que dicha persona "no pertenece a la planta de personal permanente de esta gestión y no existe relación contractual con éste vecino, solo desempeño tareas en el control sanitario de nuestro pueblo".

Agrega: "Este municipio aclara que el uso de prendas con su denominación no está registrado y se asignan , desde hace tiempo, a vecinos que prestan algún tipo de colaboración".

El comunicado, concluye: "Desconocemos las circunstancias en que este vecino fue demorado por el personal policial pero queremos dejar en claro que la municipalidad no tiene ninguna relación ni vínculo formal con la persona que vestía la chaquetilla con la denominación del municipio y , por lo tanto, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en el episodio donde se encontró al vecino sin el permiso de circulación".