José María López, a punto de ser nombrado director de Fábrica Militar Río Tercero

Primero fue un trascendido, hace algunos meses, cuando había asumido la actual gestión nacional. Este semana se convirtió casi en una certeza: el empresario José María López, está a punto de ser nombrado director de la Fábrica Militar Río Tercero.

Lo confirmó en declaraciones periodísticas el viernes. El sábado, una alta fuente de Fabricaciones Militares, consultada por este medio, señaló que es cuestión de días para que se produzca la designación de López al frente de la industria estatal. En el mismo sentido que el riotercerense, aclaró que se estuvieron acordando cuestiones sobre la gestión.

En diálogo con Radio Show, López, señaló: "Es mi deseo, estamos viendo algunas cuestiones en particular, creo que la semana que viene está la decisión, así que estoy muy contento, porque intentaré por todos los medios, hacer algo por Río Tercero, lo que se me negó por el tema municipal (fue candidato a intendente)".

López agregó: "Con la experiencia que tengo de dirigir una fábrica, volcaré todo lo que pueda de ello con esfuerzo, trabajo, honestidad, y ver si desde ese lugar puedo empujar para que tengamos al Río Tercero que todos anhelamos (...) será poner mi granito de arena". Y aclaró que si bien al viernes, no había "nada decidido", en los próximos días podría producirse su nombramiento al frente de la industria

La designación se produciría la semana próxima. López, consultado sobre su proyecto para la industria, si efectivamente, como todo indica, queda al frente de la misma, manifestó: "Sueño lo que soñaría cualquier persona que es nativa de Río Tercero o vive desde hace muchos años en la ciudad".

Señaló que al hablar con personas que trabajan en la misma, demuestran "un sentido de pertenencia muy grande" con la industria. Agregó que no puede ser que quienes desarrollan sus tareas allí, estén con la incertidumbre de si van a continuar o no en la planta. Manifestó que debe hacerse de la misma una empresa competitiva y sustentable. "Una empresa sustentable, se pueden quedar tranquilos que no cierra nunca".

Con respecto a la relación con el gremio, indicó: "Hay cuestiones culturales en este país que deben cambiar: los gremios no son un cuco, defienden su posición (...), sé que quieren el bien para la fábrica". Destacó que los representantes de ATE, llevaron proyectos para reactivar la industria. "Encontrar a gente de un gremio, que esté con una carpeta debajo del brazo, señalando que la Fábrica Militar puede hacer esto o lo otro", destacó.