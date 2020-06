En el lapso de una semana unos 100 vehículos no pudieron ingresar a Río Tercero

Ciudad 28/06/2020 Por Tercer Río Noticias

Desde el viernes 19 al viernes al sábado 27 de junio, no se permitió en los controles de acceso a la ciudad, el acceso de unos 100 vehículos. Los mismos no contaban con la autorización para circular y si se trataba de tareas esenciales, de otros departamentos, se determinó que no llegaban para cumplir con las mismas, sino por otras razones.