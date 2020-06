Río Tercero: Ponce alertó que no se brinden datos a una web por las indemnizaciones

"Realmente, estoy con mucha tristeza y bronca, porque después de 25 años, con una ley por la que aún miles de personas aguardan poder cobrar, además, que haya personas que intenten realizar una estafa como esta, es algo que no tiene palabras", señaló el abogado Mario Ponce, de la Comisión de Damnificados de Río Tercero.

La ley que establece abonar un resarcimiento para quienes, en su momento, demandaron al Estado por la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero en noviembre de 1995, y que luego desistieron de esa acción, adhiriendo a la norma, se encuentra reglamentada y los certificados comenzaron a ser emitidos por la Justicia y cargados en las dependencias de la administración nacional, para que esa reparación pueda ser cobrada.

"Por el momento, y más con esta pandemia, sabemos que están cargando los certificados, porque nos han llamado para ratificar o rectificar algo de los mismos, pero nadie está cobrando aún. Por ello, que surja una página web que intente obtener datos personales con un fin, del que estoy seguro, tiene como objetivo realizar una estafa, con muchas personas angustiadas, es increíble", señaló. Y recordó: "La Comisión de Damnificados tiene su propia web, y el consejo es, ante una duda, recurrir a la oficina que existe en Río Tercero, o bien, con cualquier letrada o letrado que represente a una persona, llamar y no cargar datos".

La web, que no se muestra aquí ni se agrega un enlace a las misma, por razones obvias, lleva como título, textual: "Explosiones rio tercero". El nombre de la ciudad, se muestra en letras minúsculas. Luego, se agrega, a modo de subtitulo: COBRO POR DAÑOS MORALES. A través de un link, se abre un correo electrónico, con una dirección de mail obtenida por un servicio gratuito, como si correspondiera al Gobierno de Córdoba, y hasta se habilitó una sala de chat para que quien ingrese pueda interactuar con alguien. Por otra parte, no figura en la misma, entidad oficial o algún estudio de abogados, como responsable de la página.

La web, además, se elaboró a través de una plataforma gratuita, y no tiene un dominio, sino un subdominio. Póngase en contacto, señala en un formulario, y solicita datos como: nombre, email, teléfono, dirección, asunto, y un campo para escribir un mensaje.

"Anoche la estaba viendo y no lo podía creer. Es algo que sin dudas se preparó para obtener datos personales. Y otro detalle, es que figura una dirección de correo del Gobierno de Córdoba, algo que no tiene sentido, en primer lugar, porque el trámite es ante el Gobierno Nacional, y en segundo lugar, porque las direcciones de la administración provincial o nacional, precisamente no son de servidores gratuitos", señaló Ponce.

El letrado reiteró: "Lo primero que hacemos, es alertar que no ingresen ningún dato, ni los que les piden allí, ni los que les puedan solicitar por un correo, si eventualmente se pusieron en contacto ya; y segundo, que analizamos presentar una denuncia penal, para que se investigue quien hizo esto, jugando con la gente".

El proceso de cobro

Sobre el estado del proceso de cobro, reiteró que si bien la ley está reglamentada, los certificados se están cargando, según pudo constatar. Por otra parte, recordó que después de cuatro años, al concluir la anterior gestión, se publicó, luego de ser reglamentada la ley, en el Boletín Oficial de la Nación, una resolución, en donde se indicaba una nómina de quienes que podían cobrar. "Además de exponer a personas con sus nombres y montos, aquello no era real, porque se mostraba como todo listo para ser pagado, y no era así", dijo.

Recordó, además, que la ley aprobada y promulgada en 2015, para ser reglamentada debió esperar años. "Con el gobierno anterior, se reglamentó, pero luego de que se intentara hacerlo con el concepto de 'causa vigente', que impediría que pudieran percibir el resarcimiento quienes adhirieron, porque ya habían renunciado a seguir con la acción judicial. Después, como eso se hizo público, dijeron que se había tratado de un error y la reglamentaron como correspondía; después que era necesaria una plataforma digital", prosiguió Ponce.

"Esperemos que ahora, de una buena vez, el Estado pague lo que indica la ley, porque hay personas que esperaron años, muchas de ellas ya no están, fallecieron, y eso es una injusticia total", manifestó. Recordó, además, que los montos establecidos por ley, deben abonarse con bonos, los que "ya fueron emitidos".