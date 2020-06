Vehículos no pudieron ingresar a Río Tercero al no cumplir con los requisitos para hacerlo

Así lo informó el municipio. Fueron 28 los vehículos que no pudieron ingresar a la ciudad el viernes, al ser detectados en los controles que no contaban con el permiso para circular, no estaban afectadas las personas a tareas esenciales, y si lo estaban, no llegaban para realizar las mismas o eran de otros departamentos.

"Hubo casos de personas que no estaban afectadas a tareas esenciales, y si lo estaban, no precisamente venían para cumplir con las mismas, y en otros casos, además, no contaban con los permisos de circulación, como por ejemplo, por trabajo", explicó el director de Defensa Civil, Diego Carinci, consultado por este sitio de noticias.

El funcionario, agregó que el fin de semana, Día del Padre, continuarán los controles de la misma manera, inclusive ajustándolos. "Si bien, están permitidas las reuniones familiares de hasta 10 personas, quienes no sean del departamento Tercero Arriba, no tienen permitido visitar la ciudad. Si en el documento, el domicilio legal es el de otro departamento o provincia, no pueden ni podrán ingresar", advirtió Carinci.

Recordó que más de 100 personas, entre personal del municipio y voluntarios, a lo que se suma la policía, están trabajando en los controles, los de acceso y los internos. Aún así, no se descarta, que alguien de otra provincia o de las denominadas "zonas rojas", puedan acceder a la ciudad, o haberlo hecho, antes del fin de semana, eludiendo dichos controles.

"En ese caso, por favor, le pedimos a quien conozca de un caso así, que llame a Defensa Civil. Es una cuestión de responsabilidad social. La situación sanitaria es compleja, en la ciudad no hay casos, por eso no solamente es importante que trabajemos en los controles, sino que la sociedad se comprometa con esto", solicitó Carinci.

Por otra parte, reiteró que las reuniones familiares, sólo están autorizadas los sábados y domingos, y siempre que sean, quienes viajen de una población a otra, para estos encuentros, dentro del mismo departamento. Carinci, recordó, además, que debe respetarse el distanciamiento social y el uso de barbijos o cubrebocas y nariz. "Si eso no se cumple, como lo venimos haciendo, se continuarán labrando actas de infracción", dijo.