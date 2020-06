Designan a un director para FANAZUL y la noticia es destacada también por ATE Río Tercero

Quien dice que no sirve luchar????, gran noticia para nuestrxs compañerxs de Fanazul en la Provincia de Buenos Aires. Esto es un comienzo, ahora a reincorporar a todxs nuestrxs compañerxs injustamente despedidos por Macri, señala una publicación de ATE Río Tercero en su Facebook.

La seccional riotercerense del gremio de los estatales, compartió la publicación de sus pares de Azul, en la provincia de Buenos Aires: En el día de hoy se ha puesto en función al nuevo director de Fanazul! Después de dos años y medio de lucha con un gobierno neoliberal que cerró sus puertas y un gobierno local que hizo oídos sordos dejando decenas de trabajadores en la calle, y aunque haya sido dificil visivilizar todo el trabajo interno realizado por nuestra seccional, hoy podemos ver su fruto. Gracias Eduardo Bercovich, Vanina Zurita por cargarse al hombro esta lucha, y sobre todo gracias a los fabriqueros por seguir confiando en nuestro Ate.

Los despidos y una fábrica cerrada

La planta de Fanazul, en Buenos Aires, en el medio de los despidos en la sede central y en las fábricas de la empresa estatal (en Río Tercero, se produjeron 100 en el lapso de un año), fue la que más padeció el achicamiento implementado por el gobierno anterior, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Es que la histórica planta estatal, fue directamente cerrada, con más de 200 familias que perdieron su fuente laboral.

La designación de un director, el ingeniero Oscar Espinosa, que estaba al frente de la misma, cuando se decidió cerrarla, se visualiza como el camino hacia la reapertura de la misma. El gremio de ATE, viene solicitando al actual gobierno nacional, la reincorporación del personal que fue despedido y la reactivación de las industrias.

En los últimos años de la anterior gestión, se produjeron cientos de cesantías y el gremio denunció que se estaba "desguazando" a las plantas productivas, además de generar un "déficit inducido" el que, consideraban, era la antesala a una privatizacón o directamente al cierre de algunos establecimientos productivos.

"Un paso trascendental"

Según lo consigna el portal del diario El Tiempo, sobre la noticia en Azul: (...) la dirigente de ATE Provincia (Buenos Aires) Vanina Zurita dialogó con este medio acerca de la presentación de quien fue designado cono flamante director de FANAZUL, el ingeniero Oscar Espinosa. De acuerdo con lo manifestado, se trata de un paso trascendental en el camino a la reapertura de la planta local de Fabricaciones Militares, la cual fuera cerrada durante la gestión de Mauricio Macri.

La dirigente de ATE informó que hoy (por el jueves) por la tarde tuvo lugar una teleconferencia de la que participaron los integrantes del directorio de Fabricaciones Militares y los trabajadores activos de FANAZUL.

En ese marco se puso en funciones a Oscar Espinosa como Director de la fábrica. Según explicó Zurita, quien a partir de hoy tendrá en sus manos el timón de la planta azuleña de FM, también se encontraba a cargo de la misma al momento del cierre, reporta el medio colega.

"Es un paso fundamental para nosotros. En la reunión de hoy los compañeros pudieron transmitir el sentir no sólo de nuestra organización sino también el del pueblo en general, que tiene que ver con la alegría de que puedan recuperarse muchas fuentes laborales para la gente de Azul", remarcó la dirigente de ATE.

Sobre Espinosa, Zurita destacó que "en lo personal tengo un buen concepto de él. Es una persona que tiene muchos años dentro de la fábrica y mucho conocimiento de ella. Esperamos que lleve esta primera etapa del proyecto de la mejor manera posible para todos".

"Al tratarse de una persona del riñón de la fábrica, hace que tenga un mayor compromiso y un amor hacia ella que quizás alguien que venga de afuera no lo tenga", aseguró.

Los antecedentes

Debe recordarse, que luego del cierre de la planta de Azul, por ejemplo en Río Tercero, se convocó a personal de la Fábrica Militar, con el objetivo de desmantelar a la histórica planta azuleña. Desde ATE local, inclusive, se presentó un recurso de amparo en la Justicia, para evitar que trabajadores debieran cumplir con esa tarea.

En un diálogo con este sitio de noticias, con el nuevo gobierno, a principios de marzo, el nuevo director de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, había señalado sobre FANAZUL: "Haremos todos los esfuerzos posibles para poner en funcionamiento la planta de Azul". Y agregaba: "Fue vaciada, cerrada directamente, y la verdad es que debemos comenzar a analizar todo, para no hacerlo de una forma improvisada (...)"

Sobre el resto de las plantas, indicaba en su primera entrevista con un medio de comunicación: "Es una Sociedad del Estado que fue reglamentada recién al final de la administración anterior, con una situación muy compleja en relación a los trabajadores, como también económica, pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y con una decisión firme del presidente y del ministro de sacar adelante a estas fábricas, que tanta historia y sentido de pertenencia tienen en los lugares en donde están instaladas",

"El ministro (de Defensa, Agustín Rossi) nos pidió especial atención en reconvertir la relación con los trabajadores, porque existió en los últimos cuatro años un destrato (...) no solo por el despido en sí, sino que, además, la gente que quedó en las plantas, fue con una situación de temor a ser despedida o por el maltrato de parte de las autoridades salientes", manifestaba.

"Si se analiza la situación de cada una de las fábricas, hay una cuestión común, que tiene que ver con el vaciamiento, con la desidia, con una intencionalidad de que esto sucediera. Revertir esta situación nos llevará un tiempo (...) Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que sea lo más rápido, poder poner en funcionamiento y en valor a cada de las unidades productivas", indicaba Durigón a este sitio de noticias.

Durigón indicaba: "Yo les decía (al personal) cuando fue la presentación en la sede central, que este triunvirato, al que represento, será exitoso no solo por bajar la pérdida que hoy tiene Fabricaciones Militares. La idea es que podamos irnos con la satisfacción de que no hemos maltratado a ninguno de los trabajadores (...) Esa es nuestra meta, porque no hay empresa del Estado, que pueda sentirse empresa si destrata a sus trabajadores".

Y apuntaba sobre la reincorporación del personal despedido, uno de los reclamos de ATE, actualmente, que en la medida en que se fueran reactivando las plantas, eso, seguramente se produciría. Sobre lo que habían encontrado de la anterior gestión al frente de la empresa, decía: "Había una intención de que nada se pudiera y que lo creyéramos. Hoy, la verdad, resulta engorroso poder explicar esa situación. Lo que pasó en estos últimos cuatro años, es que se destruyó todo lo que se podía hacer y no se creció absolutamente en nada".

Sobre los planes durante el gobierno de Mauricio Macri, ante un trascendido de continuar con los despidos, si era reelecto, manifestaba: "Encontramos los planes que hizo la administración anterior para la distintas fábricas, en donde se preveía la reducción de personal (...) De hecho, si uno evalúa los que fueron presentando, el déficit se reducía con los trabajadores, con mayores despidos. Ese era el plan maestro durante la gestión anterior".