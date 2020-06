Villa Ascasubi: Accastello visitó empresas y estuvo en la habilitación de un puesto de desinfección

Con la visita del ministro de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, Eduardo Accastello, la Municipalidad de Villa Ascasubi puso en marcha el miércoles la playa de camiones y de transferencia. La misma contiene un puesto sanitario de desinfección en el acceso norte, tanto para camiones, vehículos como personas.

Luego, se realizó un recorrido por las empresas locales Hesar Hnos. S.A. y Grupo Ckoos S.R.L., que otorgan empleo a más de 100 familias. Acastello fue declarado huésped de honor, como así también a la comitiva que lo acompañó.

“En los primeros días de julio vamos a invertir alrededor de 15 millones de pesos para que la playa de camiones esté terminada. Va a ser sustentable, va a tener ducha, sanitario con calefones solares y vamos a recolectar el agua de lluvia para abastecer el consumo, con el objetivo de cuidar el medioambiente. Todos los camiones irán a esta playa, que tendrá un sistema de videovigilancia durante las 24 horas. Por ahora lo hicimos con duchas y baños químicos y una carpa para comer. Tenemos que cuidarnos hacia afuera, porque somos zona blanca. Hacia adentro, será más flexible”, precisó el intendente Fernando Salvi.



“Hemos tenido una jornada importante e interesante. Tenemos aquí a los anfitriones, la gente de Grupo Ckoos y Hesar Hnos., porque son nuestro mayor orgullo. A través de nuestra Oficina de Empleo, delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación, hemos conseguido que todos hayan conseguido trabajo”, enfatizó, señalando que, de esta manera, no hay inscriptos en la localidad que no hayan conseguido empleo.

“El Estado debe estar presente, con equilibrio de finanzas. Jamás hemos tenido déficits en nuestros presupuestos. En las últimas cinco semanas, hemos tenido la visita de cuatro ministros por buenos motivos, inaugurando, presentando obras. Hoy mostramos el orgullo del trabajo de estas empresas. Nuestro comercio ha triplicado las ventas. Rubros como ferretería y casas de repuestos han duplicado ventas dentro del marco de pandemia”, agregó Salvi.

“Pronto estaremos inaugurando desde la Cooperativa una subestación de energía. Hoy significa 70 millones de pesos para una población de tres mil habitantes”, destacó.

Lo que dijo el ministro Accastello

A su turno, Accastello recordó anteriores visitas a la localidad y valoró el sacrificio diario de las empresas locales. “Hoy hemos aprendido y nos vamos con Fernando Sibilla (secretario de Industria) sabiendo que no hay excusas. En la crisis más grave económica de los últimos 150 años, desde Villa Ascasubi se exporta al mundo. Trabajan para darle valor en origen al producto cosechado en el campo. Como provincia, somos la primera exportadora de maní del país”, remarcó.

“Me tocó representar a Córdoba cuando la Cámara del Maní nos visitó en el Ministerio y me pedía la necesidad de reconocer a la industria como economía regional. Quien tiene capacidad de producir, tiene capacidad de industrializar. Ese ser piensa más en el otro que en uno mismo. Porque al que industrializa en la Argentina en los últimos 50 años, hay que tenerlo bien alto en la consideración social. Los dos grupos empresariales que tenemos aquí honran su palabra para que nuevos emprendimientos puedan surgir. Vinimos a aprender y aprendimos. Estamos felices de poder contarles a todos los cordobeses lo que vimos hoy en Villa Ascasubi”, valoró.

“Cada pueblo de la provincia tiene gas. Nos propusimos que 150 empresas puedan conectarse al gas en el transcurso de este año, como así también viviendas. Vamos a trabajar para que la infraestructura que requiere una industria regional se vea reducida en un 50 por ciento, con el gas que llegue a las empresas”, prometió el ministro. En ese marco, subrayó: “El campo y la producción industrial forman parte de un mismo concepto, en donde el ser humano es lo más importante”.

A lo largo del recorrido en las distintas firmas cerealeras, Accastello dialogó con fluidez con los empresarios locales. “Para la promoción industrial, hay requisitos para cotejar. Junto a la conectividad del gas, seguramente esos trámites, el Ministerio de Industria, Comercio y Minería los va a ayudar. Somos gente de gestión, nos gusta resolver”, respondió respecto a solicitudes desde ambas firmas.

Maní

“Para todos los que integran la cadena del sector del maní, hay que hacer un esfuerzo para bajar el valor que se tributa por la tierra para que puedan volver a sembrar pequeños productores. El maní argentino tiene sus ventajas no sólo por el precio, sino también por calidad”, analizó Accastello en el contexto internacional.



En esa misma línea, enfatizó: “Tenemos que avanzar en mayores procesos de la industria del maní, para darle mayor valor agregado que marque la diferencia. La industria del maní es una de las más emblemáticas de la Argentina. Sin que nadie les tendiera una mano, demostró su propia capacidad de desarrollo. Ahora es el momento en que debemos acompañar la industria del maní, creadora de empleo en toda la provincia”.

De hecho, el ministro, que halagó el gran trabajo realizado por las empresas, remarcó: “El mérito no es nuestro. Tenemos que escuchar y aprender. Hay que escuchar lo que sugiere el empresario. El mérito es de ellos”.

En cuanto a dificultades surgidas por la pandemia y la restricción de ciertas actividades comerciales, afirmó: “Definimos una línea crediticia del Bancor con meses de gracia. Y para empresas no sujetas de crédito, se planteó un aval bancario. 27 mil pequeñas empresas y comercios (de 54 mil PYMES) tuvieron acceso a la primera línea, que fue la de cubrir una nómina salarial más un 20 por ciento”.

“A través de Compra Amiga, se le permitió al comercio vender, aún estando cerrados y sin posibilidad de atender al público”, valoró.

“Se están potenciando los pueblos porque no puede salir la gente a comprar a otras ciudades. Pero en la inmensa mayoría de los casos, los comercios tienen una situación muy complicada”, redondeó el ministro.

Anuncio de Plan de Viviendas

“Villa Ascasubi va a tener en los próximos 60 días un showroom de un sistema de viviendas industrializadas que se va a construir con iniciativa privada, y parte del Estado y la Cooperativa. Vamos a arrancar con la construcción de las primeras diez viviendas, con una inversión del sector privado y una modalidad nueva. El inquilino es propietario y cada vez que paga su alquiler, va a poder soñar que esa casa será de él. Si pagó 10 mil pesos, por ejemplo, le harán recibo por cierta cantidad de metros cuadrados. A los cinco años, ese dinero que usted pagó por alquiler, pasa a ser automáticamente una entrega para la adquisición de la vivienda. Es sencillo, financiado por valor de bolsa de cemento”, explicó el intendente Salvi.

Y cerró la conferencia con un dato más que destacado: esa vivienda de 65 metros cuadrados no costaría más de dos millones de pesos.

Los empresarios locales

Carlos Orodá: “Hemos estado un poco exenta en comparación con otras empresas que han sufrido esta situación. Al ministro le hemos dado trabajo para que pueda gestionar necesidades, como el gas, energía eléctrica y otras cosas, sin dejar de reconocer que hay empresas que están pasando situaciones peores. Nos halaga mucho poder mantener y sustentar el personal que depende de la empresa. Uno siente el orgullo de pensar que hay gente que depende de la empresa y puede seguir viviendo de ello. Dios quiera que esta pandemia nos deje y deje resurgir a todo el país y el mundo. Cuando llega fin de mes, me gustaría que en un futuro no tan lejano, la gente con su trabajo pueda retirar el cheque de una empresa y no dependa de una limosna o algo que le tengan que dar”.

Jorge Hesar: “Villa Ascasubi es un pueblo que hoy por hoy tiene desocupación cero. Tenemos menos gente que dependa de un subsidio. Nosotros nos hemos puesto la camiseta para seguir adelante con nuestras empresas. Son nacidas en el pueblo, por gente del pueblo, y le estamos dando trabajo a un montón de gente que, a fin de mes, pese a los problemas de coronavirus, tiene su sueldo. Nuestra empresa, agroalimenticia, no sufrió como otras. Dependemos mucho del mundo y la exportación. De nuestro producto, no se ha frenado el consumo. Se puede haber demorado, pero no se paró. Por eso, con orgullo, seguimos trabajando para seguir adelante con nuestras inversiones y podemos llegar a darle trabajo a más gente, no sólo de Villa Ascasubi, sino de ciudades vecinas. En forma directa tenemos alrededor de 100 empleados y, en forma indirecta, entre 200 y 300, con gente que viene a trabajar en camiones, en cosecha o tercerizando laboreos de siembra y fumigación”.

Fuente e Imágenes: Prensa Municipalidad de Villa Ascasubi