Por no utilizar barbijos continúan labrando actas de infracción en Río Tercero

"Observamos que había personas sin barbijos o cubrebocas, sin respetar la obligatoriedad que no dejó de tener vigencia en la ciudad. Los controles continuarán y a quien no cumpla con esa normativa se le labrará un acta de infracción", recordó el director de Defensa Civil Municipal, Diego Carinci.

Las actas de infracción, implican que luego deberán abonar una multa, determinada por el Juzgado Municipal de Faltas. Como está señalado, el miércoles, se detectaron a personas que no llevaban barbijos o cubrebocas y nariz. Fueron 15 las personas a quienes se les labraron dichas sanciones por incumplir dicha normativa.

Carinci, indicó que los controles continuarán y a las personas que no cumplan con las disposiciones, se les aplicarán actas de infracción. "Detectamos que hay personas que circulan sin tapabocas o barbijos. La mayoría cumple con esa disposición, pero lamentablemente están quienes no lo hacen", indicó el funcionario.

Por otra parte, llamó a la conciencia social, advirtiendo, que se puede salir a caminar, en determinados días, según los números de documentos, con los niños, por ejemplo, pero no que estos jueguen en las plazas, en donde hay elementos para hacerlo, ni tampoco reunirse a tomar mates en las mismas u otros espacios públicos.

"Pasamos de un aislamiento a un distanciamiento, por los controles y la actitud social responsable; no tenemos el virus en la ciudad, pero no podemos distendernos. Cuando se dispuso que el barbijo fuera obligatorio, casi no había casos en donde no los usaran, algo que en los últimos días no se estuvo observando", indicó Carinci.