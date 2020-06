Schiaretti anunció más aperturas en el interior: restaurantes, misas y servicio doméstico

El gobernador Juan Schiaretti encabezó el martes el anuncio de una nueva tanda aperturas de actividades en el interior, en el marco de la actual fase de distanciamiento social que rige en 426 localidades de la provincia.

A partir del jueves, podrán reabrir bares y restaurantes, realizarse ceremonias de culto y el trabajo en casas particulares. El COE elaboró los protocolos para cada una de estas actividades, tal como ocurrió con las anteriores habilitaciones.

En materia de salud, el COE habilitó a las instituciones de salud públicas y privadas a atender consultas y realizar prestaciones de control, seguimiento y tratamiento de enfermedades prevalentes.

Además, el gobernador Juan Schiaretti informó la vuelta de actividades deportivas en toda la provincia, incluida la capital provincial, así como el entrenamiento para disciplinas federadas, que se podrán practicar también desde este jueves.

«Con prudencia y fomentando la responsabilidad social, el COE va habilitando nuevas actividades», dijo Schiaretti y agregó que estas medidas se toman con la participación del comité científico que sigue la evolución de la pandemia.

El mandatario provincial también adelantó que se reforzarán controles en los accesos a la provincia, sobre todo en vehículos con personas que vengan de zonas con transmisión comunitaria del virus, en puestos sanitarios ubicados en zonas limítrofes, en los ingresos a Córdoba.

Ante esta etapa que comienza, el mandatario puntualizó: «Vuelvo a apelar la responsabilidad social de los cordobeses para que esta apertura no se detenga y para que cada vez podamos avanzar un poco más y no tengamos que ser obligados a retroceder. Depende ahora de nosotros, de la responsabilidad social y del control (de los protocolos) que ejerzan las amigas y amigos intendentes en cada localidad».

Establecimientos gastronómicos

Este rubro incluye restaurantes, bares y comercios que expidan comida, que hasta ahora estaban habilitados únicamente para delivery y take away. Cabe aclarar, que la apertura y el horario de atención será dispuesto por las autoridades de cada uno de los municipios y comunas, siguiendo estrictas medidas de bioseguridad.

El protocolo correspondiente ha sido elaborado junto al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación en conjunto con el Instituto de Calidad Turística (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), y las provincias a través del Consejo Federal de Turismo.

Entre las medidas de bioseguridad incluidas en el protocolo se recomienda atender con reserva anticipada, a fin de planificar la cantidad de comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo y proceder a la correcta desinfección entre cada reserva. En ningún momento se podrá superar la densidad de ocupación recomendada, establecida en 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.

Cabe destacar, que los dueños de los locales gastronómicos deberán capacitar a todo el personal involucrado en sus servicios para la correcta aplicación del protocolo de prevención y atención al público.

Trabajadoras de casas particulares

Se desarrolló también un protocolo para el personal que trabaja en casas de familia, tanto para proteger a las trabajadoras como a los habitantes de dichas viviendas, para habilitar su actividad en el interior de la provincia.

Entre las disposiciones emanadas, se destaca la necesidad de hacer la limpieza de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con la técnica de doble balde y doble trapo. También se aclara que el empleador debe proveer de los elementos necesarios para la desinfección y que se recomienda el uso de alternativas al transporte público.

Celebraciones religiosas

Durante esta semana, a solicitud de la Región Pastoral Centro de la Iglesia Católica, se trabajó también en la actualización del protocolo de cultos para permitir desde ahora, en el interior provincial, la realización de misas, pero ocupando únicamente la mitad de la capacidad del templo o iglesia y asegurando la distancia social de dos metros. Además, los fieles deberán utilizar en todo momento barbijo no quirúrgico.

Cabe aclarar que, a través del COMIPAZ, se puso a disposición la posibilidad de habilitar otras celebraciones en el interior para todos los cultos, lo cual se está evaluando al interior de cada uno.

Instituciones de salud

La apertura alcanza las intervenciones quirúrgicas en los tres niveles de complejidad, así como también las estéticas. En este sentido es importante aclarar que, a partir de esta disposición, los financiadores deben brindar cobertura a las prácticas solicitadas por sus afiliados.

«En todas nuestras instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, nuestros ciudadanos podrán circular libremente para asistir a ellas y poder llevar adelante el tratamiento de patologías que no son urgencias ni están relacionadas con la patología del Covid 19», dijo el ministro de Salud, Diego Cardozo.

Actividades deportivas habilitadas para público en general

En esta oportunidad los deportes individuales al aire libre que se sumaron a la apertura son: atletismo, bicicross, triatlón, footgolf, motocross, motociclismo, skate , bmx, rollers, longboard, scooter, bike trial, slackline, calistenia, parkour, fútbol freestyle, escalada al aire libre, SUP, wakeboard, wakeboard cable, parapente, aladelta, aeromodelismo, paramotor, paracaidismo, patín artístico, patín carrera, patín slalom y pesca en bote (hasta dos personas por bote).

Deportistas de alto rendimiento vuelven a las prácticas

Por otra parte y en línea con esta nueva apertura de actividades, Héctor Campana también anunció que los deportistas federados de alto rendimiento podrán volver a los entrenamientos.

“En sintonía con el Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, con los lineamientos del Comité Olímpico Nacional, hemos decidido dar autorización para que nuestros deportistas de alto rendimiento, algunos con proyección olímpica o en competencias internacionales, comiencen los entrenamientos. Son aproximadamente entre 400 y 500 personas. Tendrán autorización junto a sus entrenadores”, especificó Campana.

En este sentido, es que también se decidió la habilitación de espacios especiales para la práctica de algunos deportes específicos. Estos lugares serán de uso exclusivo de deportistas y entrenadores designados y previamente autorizados por el COE.

De esta forma, natación se practicará en el Club Universitario; en el Polo Deportivo Kempes se va a habilitar la cancha de hockey, la pista de atletismo y las canchas de tenis (ya en funcionamiento); el Parque del Kempes, solamente para competidores de alto rendimiento en deportes extremos y el Club Palermo Bajo será el lugar donde se realizarán los entrenamientos de rugby. Todo esto se deberá realizar en horarios específicos, de acuerdo a los protocolos del COE y no estará abierto al público en general.