Almafuerte: advierten sobre el estado del "Canal Molina" y el perjuicio en el cinturón verde

A través de un comunicado, el Frente de Todos en Almafuerte, advierte sobre la situación en la que se encuentra en Canal Molina y por ende, el cinturón verde de la ciudad, al no poder proveerse del agua para el riego por dicho acueducto.

El espacio del Frente de Todos en Almafuerte, elaboró un comunicado, con el título "Soberanía local: ¿amenazada?". En el mismo plantean la situación en la que se encuentra el denominado "Canal Molina", acueducto que sirve de riego para diferentes espacios del cinturón verde de la ciudad, en donde se cultivan verduras, hortalizas y legumbres.

El "Canal Molina", que llega por diferentes brazos a las quintas que se encuentran en la ciudad, sistema de riego diseñado por el fundador de la comunidad, Pedro C. Molina, a finales del siglo 19, señalan, no se encuentra en las mejores condiciones, necesita ser reparado y, por ese motivo, se ven afectados los productores que dependen del mismo, como así también el abastecimiento que surge de los mismos, no solo para Almafuerte.

El comunicado

El comunicado, firmado por Paulina Mercado y Sebastián Fernández, indica: La soberanía alimentaria es un concepto amplio que incluye el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción de alimentos, conforme a sus características particulares, y a la vez es el derecho de los todos los habitantes a poder obtener sus alimentos en función a sus características culturales y necesidades nutricionales.

Prosigue: Pero más allá de lo conceptual, el derecho a alimentarnos es vital y cobra preponderancia en un contexto de crisis económica nacional, habiéndose declarado a su población en emergencia alimentaria en el mes de septiembre de 2019, emergencia que se encuentra vigente. ¿Qué quiere decir emergencia alimentaria? Que gran porcentaje de la población no cuenta con la seguridad de poder acceder de manera eficiente ni suficiente a los alimentos necesarios.

Indica el comunicado: En medio de esta situación nacional, o a decir verdad de orden mundial, el estado ha implementado diferentes políticas para comprometerse con la satisfacción de esta necesidad y ha fortalecido otras, a la vez en este momento de pandemia, en donde muchos sectores productivos, de servicios, comerciales y trabajadores, y más aún quienes se desempeñan en forma precarizada se han visto dañados; gran porcentaje de la población ha engrosado las listas de quienes no pueden hoy acceder a una canasta básica de alimentos.

Continúa: Desde nuestro espacio hemos intentado colaborar en la Ciudad en lo que ha estado a nuestro alcance, gestionando ayudas para todo aquel que lo requiriera, hemos participado de CES (Comité de Emergencia Social), y actualmente colaboramos en comedores barriales, al igual que lo hacemos con familias que requieren la asistencia urgente.

Sin embargo, sabemos que la ayuda en la emergencia no es todo, que debemos pensar un Almafuerte capaz de incluir a toda su población en el proceso productivo y de esta forma que todos podamos ser capaces de acceder a nuestros propios alimentos, y porque no, de ser capaces de autoabastecernos alimentariamente.

En ese contexto, amplían: Todos sabemos que la Ciudad de Almafuerte tiene una importante participación en la producción de los alimentos, abasteciendo en parte a la localidad y llegando a otros puntos de la región, e incluso a otras provincias. Nuestra producción agrícola-ganadera es de lo más variada, sin embargo, hay un sector que viene sufriendo en los últimos tiempos un notable perjuicio que afecta su actividad generadora y su cadena de comercialización, y lo cierto es que nos vemos interpelados por esta situación local, ante la cual entendemos que hay que contribuir a alcanzar la solución.

Nos estamos refiriendo al “cinturón verde” de nuestra localidad, donde se cultivan verduras, hortalizas y legumbres, dando trabajo a muchas familias, permitiendo un ingreso seguro a muchos arrendatarios y brindando a todos los ciudadanos el acceso a alimentos frescos, cosechados en nuestra Ciudad con la gran ventaja de que estamos considerados “zona blanca” por lo cual los alimentos que podemos llevar a nuestra mesa no se convierten en potenciales vectores de transmisión del virus covid-19, algo muy importante en el actual contexto que vivimos de pandemia; pero, el cinturón verde está siendo amenazado por un problema que hasta ahora no ha encontrado solución, convirtiéndose en preocupante para, al menos un sector de la población: los consumidores.

En el escrito, se indica: Claro está que la soberanía alimentaria es más que un concepto de moda, trae consigo derechos que de ella se desprenden, como el derecho al alimento y al trabajo, pero también los derechos a

acceder a la tierra, al crédito, y a recursos naturales absolutamente necesarios para la producción, como por ejemplo el agua. En este último queremos detenernos.

Apela a la historia, para recordar el origen del canal: Como es sabido, el Dr. Pedro C. Molina fue un gran visionario, y antes de fundar nuestra ciudad, decidió construir en su estancia un canal de riego para abastecer las distintas zonas de sus tierras, sobre las que hoy se encuentra enclavada nuestra querida Almafuerte. Dicho canal se construyó a lo largo de seis años, y quedó concluido en 1892, siendo una obra admirable, que luego fuera cedida al Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 1956.

El citado canal, toma el agua de un sector del Río Tercero o Ctalamuchita, para luego distribuirla a lo largo de su trazado, pudiendo ser utilizada por quienes lo tengan a su alcance. Es en torno a este canal de riego que se encuentran los productores hortícolas de nuestra comunidad que se nutren del mismo para el desarrollo de su producción, sin embargo, hace semanas que se ven imposibilitados de su uso, sin obtener hasta ahora una solución.

Y recuerda la actual situación: Actualmente el Canal Molina, luego de haber sido intervenido con una obra de mantenimiento y mejoras, presenta zonas con derrumbes que obstaculizan la circulación del agua, la que no llega desde hace dos meses al denominado “cinturón verde”. Sabemos que las cosechas actuales se encuentran perdidas en 75% aproximadamente, y la producción que hoy se mantiene ha sido a costos en extremo elevados, puesto que solicitan abastecimiento de agua con camiones, lo que hace insostenible la actividad desde lo económico.

El comunicado concluye: El hecho de que no se realicen en forma urgente las reparaciones necesarias en el mencionado canal, imposibilitaría además el inicio del próximo ciclo de cosechas, poniendo en riesgo el abastecimiento local de estos alimentos para la población almafuertense y poblaciones vecinas, pero también podría afectar los vínculos contractuales con los propietarios, así como problemas económicos de muchas familias de nuestra localidad.

Desde nuestro espacio estamos dispuestos a contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance, porque entendemos el tema como urgente e importante, y porque deseamos que en medio de esta crisis se escuchen a todas las voces y se logren consensos que permitan el crecimiento sano de toda nuestra población.