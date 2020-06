Miguel Canuto: "Además de los controles, estamos pidiendo responsabilidad social"

El secretario de Seguridad y Medio Ambiente de Río Tercero, Miguel Canuto, indicó que la mayoría de la población ha respetado las normativas y por eso la ciudad hoy se encuentra en la denominada "zona blanca", sin casos de Covid-19. No obstante, aludió a una "minoría" que no lo hace. "Lamentablemente, están quienes colocan en riesgo a toda una ciudad, y por eso apelamos a la responsabilidad social", expresó.

La ciudad de Río Tercero, como se ha señalado en otros informes, es la comunidad con más habitantes de Córdoba que no ha registrado desde el inicio de la pandemia casos de Covid-19. Miguel Canuto, secretario de Seguridad y Ambiente del municipio, destaca que la mayor parte de la población, ha cumplido con el "aislamiento", colocando a la ciudad en las denominadas "zonas blancas", lo que permitió llegar a la fase de "distanciamiento social".

En los últimos días, no obstante, la Municipalidad, que dispuso controles sanitarios en los accesos, cuando se inició el aislamiento, debió trasladar a los mismos, como así también colocar un nuevo puesto en el egreso del camino rural que conecta a la ciudad con Almafuerte, conocido como "Alma Negra".

La razón de que se hayan dispuesto estas medidas es que había personas en sus vehículos, que con el fin de eludir los controles sanitarios, desviaban por otros caminos, ingresando a la ciudad sin pasar por los mismos.

Quienes, por caso, llegaban por la autovía con Almafuerte, para no esperar en el control sanitario, tomaban un camino rural conocido como "El Callejón", a la altura de la industria Pamcor, desviaban hacia el sur, llegando al camino de "Alma Negra", que sale al desvío del tránsito pesado sur. "Allí debimos, por esta causa, disponer de un nuevo puesto de control, cuando precisamente, en el marco de esta emergencia, lo que no nos sobra es personal", indicó Canuto.

Indicó, además, que el puesto sanitario ubicado camino a Corralito, se encuentra en la rotonda de esa ruta con el desvío del tránsito pesado norte. "Y debimos correr el puesto que se encuentra en la ruta a Villa Ascasubi, porque antes de llegar al control, estaban quienes desviaban, ingresando a la ciudad por otros lugares", manifestó.

"Hay muchas personas, la mayoría, que han realizado un enorme esfuerzo durante todo este tiempo, quedándose en su casa, respetando el paso por los controles, quienes por razones laborales o de otra índole, justificada, debían dirigirse a otros lugares y retornar. No es posible, que se coloque en riesgo a toda una ciudad, porque algunos no quieren pasar por esos controles, los que, por otra parte, sirven para conocer si no tienen síntomas de la enfermedad", expresó el funcionario.

Una fiesta clandestina

El pasado viernes, luego de conocerse que se autorizaban las reuniones familiares, de hasta 10 personas, el sábado, en horas de la madrugada, la policía detuvo a 15 jóvenes, de entre 20 y 27 años, que participaban de una fiesta. La policía se hizo presente en el lugar, luego de recibirse llamados de vecinos y Defensa Civil.

Uno de los jóvenes, confirmó Canuto, había sido notificado que por retornar del exterior debía cumplir con el periodo de aislamiento de 14 días. Ese lapso, explicó, vencía el lunes 8. "Es así, no obstante, lo que nos otorgó un poco de tranquilidad, es que se había realizado un estudio, descartándose que padeciera de Covid-19", dijo.

De todas maneras, el secretario de Seguridad, recordó que si bien tenía ese estudio y adujo que el periodo de aislamiento vencía algunos días antes, ya que su retorno al país fue previo a la notificación enviada por el municipio, recordó que dicho lapso vence "cuando lo indica la notificación del municipio, no antes".

En ese sentido, recordó que se debió atravesar por un operativo que no hubiera sido necesario, debiendo concurrir el personal a la policía y adoptar los recaudos necesarios, en este caso particular. "No se había cumplido con el aislamiento establecido en la notificación para esta persona, era una fiesta, no una reunión familiar, más de 10 personas, y, además, no se llevaba a cabo en el día y horario permitido", enumeró Canuto.

El funcionario manifestó que luego de la detención por parte de la policía, será la Justicia ahora la que "seguramente iniciará una causa para quienes fueron detenidos".

Canuto, nuevamente enfatizó en que la mayoría de las personas están cumpliendo con las normativas. "Y no puede ser que por quienes no lo hacen, se coloque en riesgo a esa mayoría. Además de los controles, lo que estamos pidiendo es responsabilidad social. Estamos con una fase de distanciamiento social, pero si se produjera un caso, deberíamos retroceder a la otra fase, en donde sí ya no existen flexibilizaciones", advirtió.