Almafuerte: Dagum anunció que se accionará judicialmente con quienes ingresaron con Covid-19

Quienes se dirigían desde Salta hacia Neuquén, que ingresaron a la ciudad y tuvieron contacto estrecho con un grupo de personas, siete de ellas de Almafuerte y una de Río Tercero, generaron un clima de zozobra.

Las personas que mantuvieron contacto con las mismas fueron hisopadas y el resultado fue negativo.

Desde el municipio, integrante del COE de esa ciudad, se anticipó que se accionará judicialmente en contra de quienes, siendo diagnosticados en Salta con Covid-19, viajaron desde dicha provincia hacia el sur, deteniéndose en Almafuerte.

"Ante esta situación, nosotros vamos a accionar para que la Justicia vea la situación de esta gente que vino de manera irresponsable a nuestra ciudad", señaló en un mensaje grabado el intendente Rubén Dagúm, cuyo video se puede visualizar luego del comunicado.

Este es el texto del comunicado:

El día 18 de mayo una pareja de la provincia de Neuquén ingresa a la provincia de Salta a los fines de visitar a un adulto mayor, por el largo viaje que habían realizado se les hace un hisopado dando positivo para Covid-19. Es por ello que se les obliga a hacer una cuarentena de 15 días, al final de los cuales las autoridades salteñas les hacen un segundo hisopado y les habrían pedido que no retornen a Neuquén hasta tener los resultados.

De todas formas, los dos sujetos emprenden el regreso, atraviesan varias localidades y provincias del país, llegan a Neuquén el día domingo 31 de mayo, el día lunes 1 de junio uno de los sujetos abre su local al público y el día martes 2 de junio las autoridades de Salta le confirman que los resultados del hisopado eran positivos. Por lo que hasta el día martes el sujeto no tenía la confirmación de su positivo, actuando el lunes de manera habitual.

El día martes 2 de junio, y no lunes como se ha afirmado, en horas de la noche el triage telefónico de la Subsecretaría de Salud de Almafuerte recibe la denuncia de un posible contacto con COVID-19, los sujetos manifiestan que estaban aislados y se les pide que permanezcan de tal manera. Finalmente, el contacto había sido con estas dos personas que se dirigían de Salta a Neuquén.

Las autoridades locales reciben por múltiples canales, todos los días denuncias de vecinos sobre personas que están incumpliendo la cuarentena, sobre gente que viene del exterior, sobre personas que pasan por la ciudad, sobre contactos estrechos, sobre personas que estuvieron en lugares infectados como el Mercado Central o Mercado Norte.

Ante cada caso se hace una averiguación y se procede en consecuencia a controlar, notificar, denunciar o activar el protocolo de hisopado. En este caso durante el día miércoles se realizaron gestiones desde la Subsecretaría de Salud, procurando comunicarse con las dependencias de salud de Cutral-Có, provincia de Neuquén y Aguaray, provincia de Salta, una vez establecido el contacto se procede a contrastar la información de las planillas de control del ingreso a la ciudad con los registros sanitarios de la provincia de Salta, dando que efectivamente estaba comprobado tanto el ingreso a la ciudad como el resultado positivo de Covid-19 el día martes.

Teniendo la información oficial en horas de la tarde-noche del día miércoles 3 de junio, se da aviso a la provincia y se activa el protocolo de hisopado. La Provincia alega que se mantenga el aislamiento y que los hisopados se iban a realizar el día jueves 4 de junio por la mañana, como finalmente sucedió.

El protocolo de hisopado se pudo activar una vez que la denuncia pudo ser contrastada oficialmente. Para ello fueron de utilidad los registros del ingreso de la ciudad donde los viajantes mostraron su certificado nacional de circulación, además de que adujeron que provenían de la localidad de Córdoba y que iban a aprovisionarse de alimentos. Los mismos finalmente visitaron a un vecino de la localidad violando nuevamente la cuarentena obligatoria.

Se procede entonces a una reconstrucción de los contactos y a realizar hisopados a los mismos, siendo 8 personas hisopadas, 7 de la localidad de Almafuerte y una de Río Tercero, los cuales dieron todos negativos. Por lo que actualmente no hay casos confirmados ni sospechosos de Covid-19 en Almafuerte. De todas formas, por prevención los sujetos permanecerán aislados y se controlará su evolución sintomática por parte de la Subsecretaría de Salud. A la vez que se les ha provisto alimentos a aquellos que no tenían quienes les realicen las compras para que no tengan necesidad de salir de sus hogares.

Es por lo anteriormente explicado que se van a iniciar acciones para que la justicia determine la responsabilidad de los sujetos en cuestión con respecto a la violación de la cuarentena y la propagación de una enfermedad contagiosa.

Aprovechamos también, para llevar tranquilidad a la población de que hoy no hay casos ni confirmados ni sospechosos de Covid-19 en nuestra localidad y que seguiremos trabajando con seriedad y de acuerdo a los protocolos para cuidar la salud de los vecinos, a la vez que pedimos que sigan manteniendo las prácticas de higiene y distanciamiento que todos conocemos.

El mensaje del intendente Rubén Dagum



De esta manera, se detalló, desde el municipio, la situación que colocó en alerta no solo a Almafuerte, sino también a Río Tercero, y que ahora terminará en una acción judicial.