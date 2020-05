Temblor y perplejidad

Una mirada y un análisis de la impactante portada del diario New York Times, enumerando a 100 mil estadounidenses, víctimas fatales del coronavirus, y en donde no solo cita a sus nombres.

La portada de uno de los diarios más leídos del mundo que seguramente quedará en la historia de la prensa internacional, sobre este momento tan complejo que vive la humanidad. Una mirada de la misma, en el siguiente escrito de Sergio Colautti.

El New York Times dice que han muerto 100.000 estadounidenses por coronavirus. Sin fotos ni infografías, el titular se reduce a la descripción del drama: “100.000 muertos en EE UU, una pérdida incalculable”. Mil obituarios saturan la página representando a los cien mil nombres. La morosa enumeración recoge el registro de cientos de diarios del país, de todas las regiones. La metonimia sacude al lector; a quien lee hoy y leerá mañana: la abrumadora presencia de los 100.000 ausentes en la página primera del primer diario del país más poderoso del mundo convierte en monumento el episodio más sorprendente e inesperado de la modernidad. Nos señalará desde el futuro porque fue construido como un bloque sin fisuras, inamovible y pétreo: una sola lápida que dice cien mil lápidas, y más: están ahí, desde el símbolo mudo que diseña la escritura, las otras muertes en los países otros: Tzhin Zu, puestero chino escondido entre los renglones; Cesare, médico y artesano italiano; Bernarda, abuela sevillana, pianista; Ramona, más acá, abriendo una canilla sin agua, Pablo, obrero chileno sin calle y sin bandera; Gismundo, hombre cansado y triste en una playa sola de Brasil. La mudez del símbolo es más contundente cuando no dice lo que todos los lectores presienten y sospechan: la evitabilidad de esa muerte multitudinaria, de la mayoría de esos finales y el olvido próximo que reclama la continuidad del engranaje. La tapa sacude porque desliza la sensación de fatalidad de toda muerte hacia la interrogación sobre lo que se pudo hacer, hacia la desigualdad y la indiferencia como nuevos nombres del virus. El lenguaje del diario aprende la mejor lección de la literatura: para un escenario nuevo es preciso un lenguaje nuevo. Entonces los nombres que designan vacíos son ya literatura. Y la tapa, convertida en tótem del lenguaje, logra escapar, por una vez, de toda interpretación antojadiza, de todas las falsas noticias que construye la mentira interesada. La página dice toda la verdad en un solo gesto: los nombres de los ausentes son incontrastables, impiden el pero, el sin embargo, para enunciar la afasia del nombre que no tiene nombre. El obituario guarda, sin embargo, otro gesto: a los datos se agregan comentarios brevísimos sobre los que se fueron: el abuelo que cantaba canciones, el mejor hachero del pueblo, la mujer que nunca se rendía… los ínfimos perfiles que componen la humanidad que la indiferencia aplasta. El obituario interminable visibiliza esa humanidad pero para decir su ausencia, por eso es temblor y perplejidad en los lectores del mundo. La portada también es cifra, inagotable y lacerante cifra que, a la vez, como dice el título, es incalculable: el número ha perdido, desde la presentación del diario, su precisión indubitable para expandir las dudas porque ahora es lo incalculable, lo impensable, la cifra que convoca a una nueva sensibilidad, que desafía los números, las cifras, para decir el sentido de la experiencia verdaderamente humana, la que tal vez perdimos hasta que lo real vino a escribirnos esta tapa.

SGC

Mayo de 2020

* Escritor y docente de Río Tercero