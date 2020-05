Protesta provincial de médicos por dos imputaciones también se convoca en Río Tercero

Los médicos de distintos puntos de la provincia impulsan un reclamo en automóvil para este lunes. Es en repudio a las imputaciones de dos profesionales de la salud por los contagios de Covid-19 en el geriátrico de Saldán.

En Río Tercero, el lugar en donde se convoca, es la Plaza San Martín, a las 17. Un flyer, indica: "Ni héroes, ni asesinos. Somos médicos". Y agrega: "Basta de maltratos, basta de culparnos, basta de amenazas".

A renglón seguido, realiza la convocatoria a reclamar. "Marcha en Auto el Día 25 de Mayo a las 17 hs desde Plaza San Martín"

Consejo de Médicos de Córdoba

Por otra parte, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, se expresó en su web a través de un comunicado. El título del mismo es "La peor noticia, en el peor momento".

“Como Consejo de Médicos, queremos expresar que criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales de la salud comprometidos en salvar vidas y no en delinquir”, se indica.

“Estas situaciones lamentables no solo generan estupor a los médicos, coloca a quienes aman llevar adelante su labor a la defensiva, dañan la confianza y alteran la relación médico paciente. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos y todo en medio de una pandemia”, agrega.

“Esperamos que la sociedad en su conjunto, nos acompañe en exigir a los funcionarios judiciales que actúen con mensurada prudencia y que de una vez por todas la firmeza se utilice en los verdaderos delincuentes y en la celeridad de aquellas causas que en muchos casos duermen, por años, en los despachos judiciales”.

“Ha sido la peor noticia que podíamos recibir en el peor momento, pero esto no nos inmoviliza, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, por el contrario, vamos a estar más firmes que nunca cumpliendo nuestro rol como Consejo de Médicos, porque la gente nos necesita a todos los médicos cuidándoles la salud y la vida”, señalaron.

En Río Tercero

En el caso de Río Tercero, el profesional Rodrigo Méndez Roy, compartió una publicación, que también envió a este sitio de noticias: En virtud de lo sucedido con dos de nuestros colegas que han sido imputados por la Justicia, a partir de los contagios y muertes en el Geriátrico de Saldrán, es que hemos decidido unirnos y hacer visible nuestra situación.

Indica: La población debe saber que los médicos, y todo el equipo de salud podemos contagiarnos en el ejercicio de nuestra profesión y podemos cursar la enfermedad como asintomaticos , como puede sucederle a cualquier persona. No podemos garantizarle al paciente que no contraeremos el virus, como no pueden tampoco garantizarlo quienes cumplen tareas esenciales, así como los pacientes que requieren atención médica por otras patologías no presentando síntomas de Covid 19 y pudiendo así mismo estar asintomáticos.

Prosigue: Debe quedar claro que la primera motivación del médico, y de cada uno de los que trabajan en salud, es el bienestar del paciente. En medio de esta pandemia todos estamos expuestos. Todos los que trabajamos en salud tomamos medidas de bioseguridad para nosotros y para los pacientes.

Y concluye: Nos preocupa contagiarnos y contagiar. Si sumamos a ello la preocupación por las represalias legales ante una circunstancia que es posible, entonces nuestro trabajo será muy difícil de realizar. Por todo esto y porque queremos que la población entienda nuestra postura y nuestro compromiso con la salud es que decidimos hacer una marcha el lunes 25 de mayo a las 17 hs en la Plaza San Martín. No bajaremos de nuestros vehículos para respetar las medidas de distanciamiento personal. Esta marcha se reproducirá en distintos lugares de la provincia el mismo día y a la misma hora.

¡Esta es una situación que nos preocupa a todos!