Cómo continúa la cuarentena: la conferencia del presidente Alberto Fernández (Video)

El presidente Alberto Fernández dijo que "hemos logrado resultados interesantes" con el aislamiento social y obligatorio pero que "el lugar de mayor conflicto es ciudad y conurbano bonaerense".

Fernández anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio inclusive. No obstante, aclaró que las flexibilizaciones, dependen de cada una de las regiones, considerando la situación en cada provincia.

En ese sentido, remarcó, tanto Fernández, como el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que la cuarentena continuará, inclusive con más restricciones en dichos distritos, por ser los mismos, los más afectados por el virus.

"La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran. Lo demás son debates estériles", respondió el mandatario, ante la pregunta de una periodista, al ser consultado sobre algunos sectores que la han calificado como "la cuarentena eterna".

Sobre otra pregunta en donde se calificó lo "angustiante" de la cuarentena, respondió que "angustiante" es que se pierdan vidas, que no se preserve la salud. "Dejen de sembrar angustia. Angustiante es que no te cuiden, o que el Estado diga 'acá no pasa nada'. Me llama mucho la atención la idea de muchos medios de la angustia de la cuarentena. ¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse; no salvarse. Angustiante es que el Estado te abandone; eso es angustiante, que el Estado no esté presente", expresó.

Indicó, además, que el Estado, en sus diferentes niveles, seguirá asistiendo a los sectores más vulnerables, como así también proseguirá ayudando la Nación a los sectores comerciales y productivos afectados por el aislamiento. En ese sentido enfatizó que la pandemia ha dejado al descubierto la gran "desigualdad" que existe en el país, con millones de personas que no se encontraban "registradas".

Remarcando que este periodo de aislamiento ha generado resultados, en tiempos para preparar el sistema de salud, además de evitar muertes y contagios, distinguió entre las diferentes regiones del país.

"Cuando uno mira a la Argentina, solamente ve muy poquitos puntos rojos y la gran mayoría está en blanco. Y el dato que tal vez uno deba destacar, es que el día de ayer, en 19 provincias no hubo ningún caso de coronavirus. Y que en 10 provincias hace una semana que no hay casos confirmados de coronavirus", señaló Fernández.

"Eso se logró por las cuarentena y por las restricicones que hemos puesto al tránsito jurisdiccional, que ha facilitado que el virus no vaya encima de un micro, de un tren o un avión", agregó, en ese contexto.