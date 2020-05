Entrevista: Raúl Bertalot, secretario de Economía de la Municipalidad de Río Tercero

Raúl Bertalot, es el secretario de Economía de la Municipalidad de Río Tercero. En una entrevista con este sitio de noticias, señaló que la “prioridad” es lo sanitario, y que, el gran marco de “incertidumbre” que se presenta por la emergencia por el COVID-19, es el mayor problema en la economía, no solo de la ciudad.

Raúl Bertalot, es contador y ocupó cargos como funcionario en otras gestiones, siendo vocal y presidente del Tribunal de Cuentas. Con el nuevo gobierno que encabeza el intendente, Marcos Ferrer, asumió en el pasado mes de diciembre como secretario de Economía de la Municipalidad de Río Tercero.

En tiempos de la pandemia por el coronavirus, en el mayor municipio de la zona, indica que en el área económica, el mayor problema que se presenta es la “incertidumbre” de no conocer cuando finalizará el actual contexto. No obstante, recuerda, que la prioridad, es lo sanitario. “Cambió el mundo y toda nuestra capacidad de adaptación fue puesta a prueba, y aquí estamos con una incertidumbre absoluta”, indica.

“No es más que ir adaptándose a las condiciones de permanentes cambios”, indica. Y agrega que hoy, no existe un día en que no se imponga adaptarse a una realidad siempre cambiante. “Eso lleva a que la incertidumbre sea permanente, y la incertidumbre trae temor; y en la economía no hay peor cosa que la incertidumbre”, amplía Bertalot.

La recaudación cayó, la coparticipación también lo hizo, y la erogación se amplió, para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto, sumado a la señalada “incertidumbre” de no conocer hasta cuándo se extenderá esta situación que vive el mundo, indica, plantea un escenario complejo, porque, por ahora, no hay ninguna certeza sobre los tiempos, en el marco de la emergencia.

“Estamos tratando de ser creativos, de paliar la situación de la mejor manera, el municipio es quien da la cara en la primera línea, en lo sanitario, en lo social, por eso estamos tratando de afrontar esta situación de la mejor manera, adaptándonos”, expresa.

“Desde el primer momento priorizamos la cuestión sanitaria, entendimos que la cuarentena era necesaria, porque permitió que la infraestructura en salud del país se fuera preparando. Evidentemente a la curva se la ve aplanada. Por supuesto que la cuestión económica es sumamente importante, pero también se trata de vidas”, señala Bertalot.

Bertalot, recordó que el municipio brinda servicios que se continúan prestando, a los proveedores se les continúa pagando y los salarios del personal deben ser abonados. “La Municipalidad no cobra impuestos”, recuerda, en tanto, sino contribuciones y tasas por servicios, que son los que continúan brindándose en el medio de la emergencia,expresa.

El funcionario rescata la sinergia entre los diferentes niveles del Estado y la actitud, en este momento, madura, de la dirigencia, aunque aclara, de “la mayor parte” de la misma.

Indica, además, que cuando pase la emergencia sanitaria, a nivel nacional, en donde especialistas en salud y ciencias, conforman un comité de expertos que actúan como asesores, sería interesante que eso también sucediera con especialistas en economía.

"Ojalá que algún día, cuando pase esto, pudiera haber una mesa de economistas así", señala. "Gente de distintos estratos sentados a una mesa poniéndose de acuerdo y toda la dirigencia entendiendo que debemos tener un objetivo común por primera ocasión, porque evidentemente es lo que siempre nos faltó", enfatiza.

