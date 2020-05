Villa Ascasubi: ya está operativo desde el viernes el Centro de Aislamiento

En caso de ser necesario, Villa Ascasubi, desde el viernes, cuenta con un Centro de Aislamiento por el COVID-19. El mismo se pudo acondicionar con lo recaudado a través de una campaña que se realizó por la emisora local Radio Capilla de Rodríguez, hace algunas semanas.

En la habilitación del mismo, estuvieron presentes el intendente municipal Fernando Salvi; la secretaria de Gobierno, Finanzas y Obras Públicas, Lucila Benítez; la directora de Salud, María de los Ángeles Soldá; el director de Seguridad Ciudadana, Mario Zallocco; el director de Deportes, Guillermo González; la directora de Cultura, Silvia Gioda; la directora de Educación, Lorena Cismondi; el director de Comunicación y Conectividad, Juan Manuel Ferreyra Suescun; además de Miguel Resiale, director de Radio Capilla y a la cabeza de la campaña solidaria efectuada días atrás, y Germán Lanfranco, realizando la cobertura de Canal 2 Villa Ascasubi.

Después de un arduo trabajo de reparaciones, remodelaciones, instalación de energía eléctrica, provisión de servicios y acondicionamientos sanitarios, el centro de aislamiento cuenta con 14 camas, donadas oportunamente por vecinos de la localidad, con colchones, almohadas, sábanas y frazadas, calefactores y ventiladores, como puede apreciarse en las fotografías.



“Quiero agradecer a todo el pueblo y al director de Radio Capilla, Miguel Resiale, por la realización de la campaña. Gracias al esfuerzo que se hizo a partir de esa campaña solidaria, que fue impresionante, más allá de lo económico, se demostró la unión y el esfuerzo de todo el pueblo. Muchas gracias a los colaboradores y personal municipal que trabajó hasta altas horas y quienes trabajaron de manera desinteresada para hacer instalaciones y la remodelación. Todo el predio cumple los requisitos y las normas de seguridad de energía. Se ha hecho una inversión importante para atender necesidades. Hay un sector con mesas para comer y pasar momentos de recreación”, anunció el intendente.



Consultado por quiénes serían albergados en este sitio, Salvi apuntó que es una zona blanca pensada para familiares de casos positivos o sospechosos de COVID-19 que no puedan contar con comodidades y condiciones adecuadas en sus domicilios particulares.

“Una familia de seis personas en un domicilio con una vivienda con dos dormitorios, por ejemplo, si un integrante tiene un caso sospechoso, se hará el hisopado y el resto de la familia vendría aquí hasta que se confirme si es positivo o negativo", expresó.

"Si es negativo, vuelven todos a la casa. Pero si es positivo, se hace hisopado al resto de la familia. Quien dé positivo, va a su casa, siempre que se pueda hacer un tratamiento ambulatorio. El resto, quedaría aquí haciendo la cuarentena de 14 días. Este lugar es blanco, de no contaminación. No tendrá gente con COVID, sino que habrá gente que debe aislarse de gente que lo tenga. En caso de que no exista la comodidad para hacer el aislamiento en el domicilio, que debe ser dividido en dos sectores, porque se necesitan dos baños, hay un problema. Hay casas donde no se pueden dividir en dos. No lo determina Villa Ascasubi, sino un protocolo a nivel provincial", explicó.

"Este es el primer centro de aislamiento. Si ingresa un caso positivo hoy, vienen cinco personas acá, siguiendo el ejemplo. Buscamos este lugar porque va a tener la vigilancia, con cámaras de seguridad y un lugar de esparcimiento en el galpón cerrado. Se acondicionaron sanitarios y cocina. En principio, trabajaríamos con viandas. Pero, si eventualmente se necesita, se habilitaría la cocina que tiene la Confitería La Perla", prosiguió.

"Está todo calefaccionado. Si aparece un segundo caso, a los cinco días, de otra familia, todavía pueden ingresar a este centro de aislamiento. Cuando ya supera la semana, ya no, porque la otra familia estaría desfasada en cantidad de tiempo del plazo establecido. Una, dos o tres familias ingresarían aquí siempre dentro de la misma semana. Cuando se prolonga después de la semana, estamos acondicionando el salón de jubilados. Allí es un espacio cerrado y fácil de controlar. Aquí verán que tienen comodidades”, explicó el funcionario en el recorrido por el lugar.

“Si le hacen un hisopado a la familia que da negativo, quizá a la semana tiene síntomas y les da positivo. Sí o sí, el aislamiento debe ser de 14 días”, afirmó en alusión a protocolos establecidos y que deben cumplir los municipios según determinaciones provinciales y nacionales", amplió.

“En principio, quien tiene la comodidad para hacerlo, debe hacer el aislamiento en su casa. Pero la casa debe dividirse en dos para no estar en contacto con quien tiene la enfermedad”, remarcó, al tiempo que, según estadísticas nacionales, se estima que un 5 por ciento de la población se contagia de COVID-19, lo que representaría 150 casos en Villa Ascasubi", graficó.

La Municipalidad se encargará de la alimentación

“Todas las camas son las donadas, que fueron reparadas en el corralón. Los colchones, frazadas y sábanas son nuevos. Colchones fueron enviados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y almohadas y el resto, calefacción, fueron compradas por nosotros con dinero de la campaña”, subrayó el intendente.

Óptica de Miguel Resiale

Desde su mirada, Resiale se sintió representante de la gente que colaboró en la campaña. “Lo importante es haber unido el aspecto sanitario con el aspecto social. Hay que verlo en la doble arista. Por eso me enganché y también la gente que lo demostró colaborando. Esto cumple una función sanitaria, pero también humana”, indicó el director de Radio Capilla.

“Defiendo mucho la prevención de vida digna y aislamiento en salubridad, al tiempo con el control comunitario, con quien entra y sale del pueblo. Ahí habría que cargar las tintas en todos los pueblos de zonas blancas del país. Estamos bien orientados a esto. De aquí en más, allí está la clave”, agregó.

Al mismo tiempo, valoró que, a futuro, puede ser un hostel o albergue muy interesante.

Protocolo de Salud

La directora de Salud se mostró conforme al ver cómo quedó el centro de aislamiento y esperó que se utilice lo menor posible, haciendo hincapié en la prevención.

“Llegado el momento, esto puede ser de suma utilidad, respetando los protocolos instalados desde el COE”, apuntó Soldá.



“No nos debemos cansar de repetir del lavado de manos y el uso de tapabocas para la prevención del COVID-19. Es lo que tenemos a mano y es económico”, reiteró.

En cuanto al seguimiento médico de quienes estén alojados en el centro de aislamiento, será similar a quienes estén en aislamiento domiciliario.

“La persona que esté acá, estaría en situación expectante, porque podría llegar a ser un caso sospechoso o posible, es sospechoso de lo sospechoso. Clínicamente, no hay nada para controlar. Hay que salvaguardar que no esté en contacto con otras personas para aumentar el número de posibles. Mientras no tenga síntomas, no hay nada por controlar”, aclaró la profesional.

Fuente: Prensa Municipalidad de Villa Ascasubi