Río Tercero: un relevamiento del comercio en el marco de la pandemia y el aislamiento

La Mesa de Emergencia MiPyme Río Tercero, que coordina Alejandro Schwander, con el objetivo de generar instrumentos para las pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de sortear el aislamiento que impone la pandemia del COVID-19, realizó un relevamiento en la primera semana de que se autorizó la apertura de aquellos rubros comerciales que, hasta ese momento, tenían cerradas sus puertas y no estaban trabajando.

En el denominado "Análisis de Datos", se desprende lo siguiente:

Los rubros predominantes son comerciales de indumentaria y en general, aunque se detectan algunos tipos de servicios y varios servicios que se autoperciben comercios.

Indumentaria: 27 %

Alimentos y Bebidas: 16.7 %

Regalería y Bazar: es el rubro con menos porcentaje

Servicios (Otros): 5.6 %

Comercio (Otros): 38.9 %

Profesiones Liberales: 8.3 %

En el ítem, "Costos y flujo de caja", se le consultó "¿En qué porcentaje calcula que cubriría sus costos totales de acuerdo al flujo de caja actual?

Un 61.1 %, respondió que el 25 % o menos.

Un 30.6 % señaló que el "alrededor del 50 %"

Un 8.3 % indicó que "el 100 % o más"

En el apartado "Comparativa 2019", la consulta fue "¿Cuántas unidades vendió con respecto al mismo periodo del año 2019?"

Un 72.2 % respondió que fue el 25 %

Un 25 % dijo que fue "alrededor del 50 %"

Un 2.8 % señaló que "igual al 2019 o más"

Existe otro punto, denominado "Envío a Domicilio", una de las modalidades que se habilitaron en la cuarentena para poder vender. En ese sentido, el relevamiento, señala que "la incidencia de la venta a domicilio en el total de ventas es muy baja, y se observan algunos comercios que no hacen envíos"

Un 29.4 % respondió "No hacemos envío"

Un 58.8 %, dijo que lo hace en un 25 %

Un 8.8 %, que realiza envíos en un 50 %

Un 3 %, en tanto, realiza envíos en un 100 %

Con respecto a las "Ayudas Estatales", también fue parte de las consultas. Estas fueron las respuestas:

Un 22 % respondió "Sin problemas, nuestro crédito o ayuda ya fue otorgada"

Un 30.6 %, señaló "Sin problemas (por ahora) - Tenemos en trámite las ayudas o crédito"

Un 38.8 %, indicó "Rechazado - No obtuvimos ayuda alguna"

Un 8.3 %, manifestó "No solicitamos ayudada estatal"

"Consideraciones del horario" en el horario de apertura.

Las consideraciones de los comerciantes son variadas, aunque se puede mostrar una leve tendencia a entender la situación sanitaria y a no culpar al horario del problema comercial actual, indica el relevamiento.

El 41% Entiende que el cliente se va a acostumbrar al horario y lo ve como algo positivo ante esta emergencia.

El 35% considera que una pequeña flexibilización sería positiva.

El 24% está totalmente en contra de la restricción horaria.

Las consideraciones sobre el "futuro comercial"

Ante la pregunta de consideraciones a partir de esta primera semana de trabajo, las respuestas varían de la siguiente manera:

16,7% Positivas con consideraciones como: “Estamos bien, a este ritmo al menos vamos a cubrir los gastos” y “Estamos muy bien, al menos pudimos comenzar a vender”

19,4% Conforme en general: “Hay que ir día a día”.

54,5% Muy negativas y preocupantes, con consideraciones como: “No veo salida” o “Es una catástrofe”.

Señala el informe que además se detectaron consideraciones como “Me esperaba otra cosa” refiriéndose a la

esperanza de comenzar con más actividad comercial y en las consultas abiertas algunas planteando no ver futuro para seguir con su comercio.

Conclusiones del relevamiento

En las conclusiones se indica lo siguiente:

El presente relevamiento presenta a las claras los resultados que arrojaban anteriores trabajos con respecto al comportamiento del consumo y el cambio cultural del mismo.

La situación del sector es de emergencia, eso no es novedad, y aunque la falta de opciones para los comerciantes se inserten en el mercado laboral ayuda a que no cierren sus puertas. Aun así pierden solo un pequeño porcentaje de los comercios que hoy no ven salida (Alrededor del 55%) se convertiría en un golpe muy difícil de soportar para esta ciudad, ya que serían miles de ciudadanos con necesidad de asistencia social extras al ya congestionado sistema de contención en marcha.

En definitiva la recuperación será muy progresiva y de no obtener ayuda corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso en la microeconomía local del cual será muy difícil salir sin políticas activas y creativas.