Villa Ascasubi: nuevas medidas por la pandemia y presentación de la Universidad Popular

Además de presentar la Universidad Popular, con cursos certificados por la Universidad Nacional de Córdoba, se anunciaron nuevas medidas desde el martes, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

En síntesis, con respecto al segundo tema, estos fueron los anuncios:

Horario comercial desde el martes : 8 a 18 (la semana próxima será de 8 a 19).

Centro de Aislamiento: se habilitaría el viernes 15 de mayo.

Centro APS: se inauguraría el viernes 22 de mayo.

Caminatas: se presentó protocolo ante el COE Central, se espera aprobación. Serían de 13 a 17 (una hora por persona), con tapaboca y por número de DNI: pares, días pares; impares, días impares. Siempre en el balneario.

Otras actividades: tenis, ciclismo, gimnasios, restaurantes, bares y encuentros familiares, en estudio para aprobación.

Centro APS y descentralización del Hospital

El Centro APS estará ubicado en calle Brouwer de Koning, esquina Rivadavia. “Estimo que, si todo va bien, la semana que viene, cerca del viernes, estaríamos haciendo la apertura. Es una cuestión que va a permitir la descentralización del hospital, para dejarlo como cuestión de emergencia y de internación, además del sector relacionado al COVID", señaló Salvi.

Agregó: "En el Centro APS también funcionará el apoyo escolar, el Gabinete Interdisciplinario, con un área destinada al Polo de la Mujer, para tratar problemáticas relacionadas a violencia de género, como así también la Dirección de Desarrollo Social, que viene trabajando bastante en esta pandemia por el sufrimiento ante el encierro, y estamos dando tarea de apoyo”.

Caminatas y otras actividades

“Ya elevé el pedido, que tiene que ser aprobado por el COE Central. Tengo la decisión tomada de habilitarlas, pero necesitamos la autorización. Estimo que esta semana nos van a dar el apoyo. Estamos trabajando en un protocolo para aperturas parciales de restaurantes y bares, y las disciplinas que están faltando, como profesores de tenis y gimnasios. La idea es volver a llegar a la ‘nueva’ normalidad. Hemos diseñado un sistema con un solo ingreso que va a estar controlado las 24 horas. Al tener una población al día de hoy controlada, sin casos de COVID-19, la pelea es en el ingreso a la localidad”, detalló el intendente.

En alusión a las caminatas, precisó: “Tenemos programado que sea en el balneario, de 13 a 17, con un ingreso y un sistema de planilla para tomarles los datos correspondientes. Tendrán una hora para caminar, con distancia de cinco metros respecto a otras personas. No pueden ir a la par. Y deberán usar tapabocas descartables. A la salida se les higieniza las manos y el calzado”.

Respecto a otras actividades que han sido solicitadas habilitar, mencionó: “Estamos trabajando también en el uso de la bicicleta. La idea es que la semana que viene volvamos a la ‘nueva’ normalidad”.

En ese sentido, valoró en 8,50 el comportamiento de la población, tomando medidas y recaudos. “Vamos a habilitar que los abuelos puedan estar con sus nietos. Hemos detectado que hay un proceso de cierto daño psicológico en la población. Estamos cuidando todo y hay que hacerlo ordenado. Por ejemplo, juntarse el domingo, a través de un grupo familiar. No estamos hablando como pasó en Mendoza, que hicieron una fiesta. La idea es que se informe al número de Seguridad Ciudadana (3571565671). Estamos hablando dentro del cumplimiento de los horarios, de 8 a 18”, prometió el intendente.

Nuevo horario comercial y control de mercaderías

A partir del martes, el horario comercial es de 8 a 18. “La semana que viene, la idea es pasar a las 19”, anticipó Salvi.

"Se están haciendo inversiones para tener el mayor control posible de ingresos y egresos. Se extienden los horarios, pero después de ese horario no se va a poder transitar fuera, salvo las excepciones. Vamos a poner números pares e impares, que hoy no lo tenemos implementado, para salir”, subrayó Salvi.

Ante la consulta por comerciantes que se quejaron de la medida de colocar un espacio para el retiro de mercadería en un puesto, indicó: “Hemos hablado con los comerciantes. Vamos a hacer desinfección de vehículos, mercadería y persona. No va a ser necesario descargarlo. Es una cuestión operativa que se planteó y hemos escuchado Todo lo que venimos planteando, es para cuidar a los habitantes de nuestro pueblo. Vamos a hablar y escuchar. No vamos a tomar medidas que nos terminen perjudicando. Por eso hemos revertido esa situación”.

Sobre la Universidad Popular

“Damos un paso importante al poner en marcha la UPVA, que es dependiente de la UNC. Es un hecho importante porque tenemos el desembarco de la UNC, una de las más prestigiosas de Argentina y Latinoamérica, en nuestro pueblo”, manifestó el intendente.

Respecto a Cismondi, presentada formalmente como directora de Educación y a cargo de UPVA, comentó: “Tenemos expectativas que esperamos cumpla, ha tenido buenos resultados en General Fotheringham y cuando era legislador, miraba la experiencia. He tomado la decisión de que esté al frente de la Dirección de Educación y de la UPVA”.

A su turno, la licenciada Cismondi explicó: “El programa de Universidad Popular depende de la Secretaría de Extensión de la UNC. En este momento, por la pandemia, toda la oferta educativa que se va a brindar va a ser modalidad on line. Vamos a trabajar con la Oficina de Empleo y Punto Digital para traer cursos gratuitos y accesibles a la comunidad. A través de la plataforma virtual, la UNC ofrece entre 25 y 30 cursos actualmente, vinculados a educación, cultura y oficios. Se va a estar comunicando cómo deben hacer para inscribirse, que es muy simple. Lo importante de la modalidad on line es que cada uno desde su casa puede disponer de sus tiempos y puede acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Hoy es un inicio, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. No solamente habrá propuestas para adultos, sino también para adolescentes y niños, y traeremos capacitaciones para docentes en todos sus niveles”.

Salvi prometió rápida salida laboral en lo que respecta a construcción en seco, jardinería y huertas, porque hay planificaciones del municipio en trabajos de esos rubros. “Tendremos un vivero municipal para forestar un porcentaje de todos los campos, con apoyo del Ministerio de Agricultura de la Provincia”, enfatizó.

Por su parte, Cismondi aclaró: “Todos los cursos que se van a brindar en este momento serán de educación no formal. Los cursos son sin costos y con modalidad virtual. Para inscribirse, dejaremos en el Facebook de Universidad Popular de Villa Ascasubi links y tutoriales para acceder, como así también en el Instagram UPVillaAscasubi. El teléfono es 3571546171. Habrá cursos con parte teórica y práctica, con capacitaciones presenciales, una vez que pase esta pandemia”.

Mediante un video, se sumó a la presentación Conrado Storani, secretario de Extensión Universitaria de la UNC. “Quiero felicitar y dar la bienvenida a la UPVA, que se suma a más de 60 universidades populares que están funcionando en la provincia de Córdoba. Vamos a interactuar, desarrollar, ver y relevar las necesidades de la región desde la UNC para aportar a la solución de problemas productivos, económicos, sociales y culturales de la ciudad y la región”, sostuvo.

El CIC como Polo Educativo y Cultural

“Estamos haciendo remodelación y ampliación en el CIC. Tendremos dos aulas para sumar lo relacionado a Educación y la Cultura, como algunas actividades tradicionales que se venían desarrollando. El área de Salud la hemos sacado para hacer un centro APS (Atención Primaria de Salud). En el futuro, aquí tendremos dictado de clases virtuales y de orden universitario y terciario, para que nuestros jóvenes ya no tengan que viajar. Vamos a tratar de que todos puedan acceder a la educación. Hacia allí irá la inversión para dotar a toda esta infraestructura que hoy tenemos de la tecnología necesaria para el uso del conocimiento, poniendo la UPVA a disposición de todos los jóvenes de la localidad”, expresó el intendente.

“Pediatría, ginecología, fisioterapia y odontología son las cuatro especialidades que se han trasladado. El resto de las cosas funcionará normalmente, y se sumará UPVA y todo lo relacionado a Educación y Cultura”, agregó.

Luego, precisó: “En el futuro, se dictarán disciplinas como yoga, eso seguirá funcionando en el SUM (Salón de Usos Múltiples). La intención es que esto se transforme en polo cultural y educativo de nuestra localidad”.

A un año de la elección

El martes 12 de mayo, Salvi fue electo nuevamente como intendente de la población. En la conferencia se refirió a ese hecho político.

“Primero quiero agradecer al pueblo, que me eligió nuevamente para ser intendente. Las expectativas siempre son mayores. Vinieron estas circunstancias. Cuando fui intendente por primera vez, al poco tiempo, en 2001, estalló el país, y me tocó conducir en un proceso de crisis. Hoy nuevamente me toca en un momento de crisis sanitaria y económica. Parezco ser el intendente de las crisis. Me encuentro preparado, con responsabilidad y todas las ganas para encarar estas dificultades, no es un problema, es un desafío, el de superarlo", señaló.

Y agregó: "Tengo un buen equipo que me acompaña. Estamos trabajando muy bien con nuestros concejales y la oposición. Lo planteé con una total apertura. Dije que íbamos a ser un Gobierno abierto, de trabajo mancomunado con toda la población y las instituciones. Volvíamos para ser mejores, con nuevas incorporaciones de jóvenes, abriendo nuevos sectores y pensamientos. Estoy con más ganas y energías que la primera vez que me tocó ser intendente”.

“Agradezco a la gente que sigue pagando los impuestos. Tenemos un municipio ordenado. Pagamos los sueldos el día 30 y este mes también. No estamos pensando sólo en pagar sueldos, sino también estamos haciendo obras, cuando la gran mayoría de los municipios no puede. Armar este sistema nuevo de APS, con el hospital que tenemos, es mucho más. Cuando todos creen que es una pesadilla desde lo económico mantener el hospital, apostamos aún más a la salud en estos tiempos. Es el área donde más vamos a tener inversión. Y estamos apostando también a la educación”, concluyó.

Informe: Vía Prensa Municipalidad de Villa Ascasubi - Audio Radio Capilla de Rodríguez