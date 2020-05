El análisis mediático de manipulación y a destiempo en tiempos de la pandemia

La llegada del COVID-19 y la decisión de imponer un aislamiento, consensuado entre la Nación, las Provincias y los municipios, cambió todo lo que era hasta ayer. Nada, desde ese momento, sería igual. Ni nada será igual.

Como ya se ha planteado en estas columnas, la asistencia estatal, demonizada por ciertos comunicadores y comunicadoras, ahora es exigida por los mismos y las mismas que hasta hace nada, se escandalizaban por aquellas personas que recibían una asistencia estatal.

Como está señalado en el "copete" de esta columna, para estas personas, que llegan a millones de personas, que las y los leen, ven y escuchan, al parecer, todo comenzó ayer. Y, también, como está indicado, existieron y de hecho existen, errores y demoras en la implementación de ayudas estatales como el Ingreso Familiar de Emergencia.

Millones se anotaron para recibirlo. En algo serviría para paliar los efectos económicos del aislamiento. Sin embargo, fueron muchos y muchas más de los que se preveía.

La fotografía fue distinta a la esperada. Un tercio del país, por no señalar una mitad, no desde ahora, padece problemas para cubrir, con sus ingresos, necesidades elementales.

La pandemia y el aislamiento, no hicieron otra cosa que potenciar esa realidad. Y agravarla.

La imagen cuenta que la informalidad laboral (quienes no están registrados y están afuera del sistema), es enorme. Que el publicitado "emprendurismo", era un sinónimo de precariedad laboral en las categorías de monotributos más bajas, en millones de casos.

Coronavirus y aislamiento social mediante, fue el Estado, en todos sus niveles, quien debió salir a cubrir la emergencia, con errores de cálculo, es real, y en ocasiones a destiempo, en el medio de la misma. No observar ese detalle, sería actuar de igual manera que quienes ofician de voceros de un poder, oculto y que históricamente ha hecho de las suyas.

No obstante, quienes en sus análisis, solicitaban, casi a los gritos, otrora (no hace nada), por los medios, un achicamiento del Estado, son ahora quienes reclaman por diferentes medios por el Estado. ¿Los y las cambiaron? No. Continúan siendo las mismas y los mismos.

No lo hacían antes, hace algunos meses nada más, cuando el Estado se había debilitado dejando espacio al mercado, con los resultados más evidenciados que nunca en el contexto actual. Se quedan con esta fotografía, sin mirar la película. Y esa acción no es inocente.

No planteaban la articulación de lo estatal con lo privado, ni tampoco la coexistencia de ambos, sino que eran los que generaban con sus análisis, o mejor dicho, operaban, para que la timba financiera, a costa del Estado, dejara una situación social, productiva y económica lamentable, en beneficio de unos pocos y unas pocas, y no de la mayoría social.

Alegremente o vergonzosamente, un analista radial, señalaba en una columna difundida por estos días, que el problema es que se han "naturalizado" muchas cuestiones, como la "pobreza" y la "informalidad laboral". Al parecer, el tipo llegó ayer de otro país.

El medio en el que trabaja, que no viene al caso nombrar, porque es un ejemplo de muchos otros que operaban en reversa de lo que ahora solicitan a los gritos, hizo el trabajo, subrepticiamente, y en ocasiones, sin ningún pudor, de instalar esa idea que era natural ser pobre y había que acostumbrarse a esa condición. Y siguen operando, claro.

Fueron ellas y ellos, los que llegan a millones de personas, que durante los últimos tiempos, ayudaron, creando tendencias en la opinión pública, para que el "naturalizado" de la "pobreza" y de la "informalidad laboral", se produjera, elogiando modelos ajenos en donde esa naturalización existe desde hace décadas. Solo basta con sortear la cordillera, en donde antes del virus, eclosionó ese modelo que benefició, y lo hace, a una minoría privilegiada. Que los elogiadores criollos, vayan de visita, contraigan una enfermedad, y comprueben que tan efectivo es dicho modelo, al necesitar atención, sin un oneroso seguro de salud.

Ahora, de manera llamativa y paradójica, (no tanto en lo llamativo) son quienes se han convertido en los y las que exigen al Estado, desmembrado al punto de que la cartera sanitaria nacional, había sido degradada de Ministerio de Salud a una secretaría, que otorgue respuestas ágiles y observan preocupadas y preocupados, lo que ellas y ellos ayudaron a construir desde sus usinas mediáticas: un país rico con mayorías pobres y un Estado que estuvo al servicio, casi exclusivamente, del capital financiero nacional e internacional. ¿Existe realmente esa preocupación? ¿Es necesario buscar una respuesta?

Y esto, sin considerar los ríos de tinta, las horas de televisión y radio, además del uso de lo digital. en donde también tienen una fuerte presencia, todo ello dedicado a generar títulos informativos que nada tienen que ver con las notas; contenidos de las mismas, amañados y tergiversados; puestas en escena, casi pornográficas, en beneficio de sus mandantes y financistas; además de columnas que parecen escritas por quienes siempre han ganado a costa del Estado, que es la sociedad, estando en uno u otro lado del mostrador.

La pandemia no hizo más que colocarlas y colocarlos en evidencia. Expuso su doble discurso, sus operaciones mediáticas, tan peligrosas como el virus, porque que pueden operar, tergiversar la realidad o crear tendencias en la opinión pública, pero no de manera tan descarada. Eso sí, como suele señalarse: "La gente no come vidrio". O no toda la gente.

Sin dudas, como lo señalaba el director de un reconocido diario francés con llegada internacional, la objetividad absoluta al momento de ejercer el oficio periodístico, no existe, porque quienes generan contenidos informativos y editoriales, no son máquinas, sino seres humanos, con todas las subjetividades que posee el ser humano. No obstante, por si acaso aclaraba, que sí debía existir en dicho oficio la honestidad intelectual al ejercerlo.

Esta gente, de honestidad intelectual, no tiene nada.

Y menos todavía, algo de vergüenza.