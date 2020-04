Entrevista: Julieta y Jeremías Bollati, riotercerenses en Suecia (Video)

Julieta armó su valija hace más de 50 días para viajar a Europa. Allí, en España, vive una de sus hermanas, en Irlanda, otro hermano, y en Suecia, Jeremías. Era el 25 de febrero y nunca imaginó que debería quedarse allí, al aguardo de un vuelo de repatriación, en medio de una pandemia mundial por el coronavirus.

En Suecia, a diferencia de otros países, la “cuarentena” es mucho menos estricta. Ese país aconseja a sus habitantes que permanezcan en sus hogares o mantengan el distanciamiento social y las medidas preventivas.

Según explica Jeremías, ingeniero en telecomunicaciones, los distanciamientos no son desde ahora, sino desde siempre. No existe, a diferencia de otras sociedades, un vínculo tan estrecho, como, por ejemplo, los abrazos, tantas reuniones. En el transporte público, por caso, señala que no por el coronavirus, sino por costumbre, es muy extraño que una persona se siente junto a la otra.

Por otra parte, dice, el país posee un muy buen sistema de salud. Es público. Todas y todos tienen acceso al mismo, no importa su condición económica ni social. En Suecia, y especialmente en Estocolmo, la capital y ciudad con más habitantes, la gente más allá de que no esté obligada, respeta el distanciamiento social y las medidas preventivas. No es necesaria la intervención del Estado, más allá del pedido, para que eso se cumpla.

Tanto Julieta, que espera poder retornar, como Jeremías, que puede disfrutar por más tiempo de su hermana menor, por una circunstancia que nunca hubiera imaginado, observan lo que sucede en el mundo con preocupación, aunque consideran, que teniendo en cuenta la forma de ser de los latinos, en la Argentina, las medidas que se adoptaron fueron las correctas para evitar que se disparen los contagios del COVID-19.

Julieta señala que su situación, comparada con la de otras y otros, argentinas y argentinos. es diferente, ya que, junto a su pareja, con quien viajó, tienen un lugar en donde estar, sin nada que les falte, inclusive un hogar, pero claro, espera con ansiedad el momento de poder retornar a su país y su ciudad. Han hecho trámites con la embajada en aquella nación con la expectativa de que algún vuelo sea el destino al hogar, que se extraña.

Es técnica en producción audiovisual y cursa ahora la licenciatura, por lo que debe permanecer, debido a la diferencia horaria, hasta altas horas de la madrugada tomando clases de manera virtual. “Son las tres de la mañana y estoy cursando”, señala.

Para Jeremías, esta situación que vive el mundo, cambiará muchas cosas, como por ejemplo, las formas de trabajar. En su caso, si bien lo hacía ya en algunos días de la semana desde su hogar, antes de la pandemia, en algo que sí se impuso en Suecia por disposición de la empresa, ahora desarrolla sus tareas en su casa, como sucede en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, a partir del teletrabajo.

Julieta y Jeremías, tienen, como está señalado, una preocupación en común, que retorne la "normalidad" perdida, en algunos países, como Suecia, en menor medida, y en otros, como la Argentina, con un cambio más pronunciado. No obstante, coinciden en que nada será como ayer y que lo más importante debe ser la salud.

