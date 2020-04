Río Tercero: la CTA-A y la Fenat, fueron parte de las denominadas "Mil ollas populares"

En la jornada del martes y en el contexto de las denominadas "Mil ollas populares", se realizó esta acción solidaria en horas del mediodía en los barrios Monte Grande y Mitre. Estuvo a cargo de la CTA Autónoma Regional Río Tercero y la Federación Nacional Territorial (Fenat). La actividad se llevó a cabo en todo el país.

Según lo publicó la CTA-A de Río Tercero, se hizo en horas del mediodía en los Barrios Mitre junto a las compañeras del territorio y Monte Grande junto a compañeras y compañeros de distintas organizaciones nucleadas en la Central, no solamente se realizo el almuerzo, con cerca de 300 porciones sino que también se ofreció un Roperito Comunitario y Solidario, y la entrega de barbijos a todos los que se acercaban a buscar su porción de alimento.

Agrega: Son momentos difíciles, eso se nota en las barriadas populares, donde hasta hoy estaban exceptuados los trabajos de obra, el comercio y la industria, y que a partir del jueves se van a ir flexibilizando algunas por encontrarnos en Zona Blanca. Son medidas que acompañamos y respetamos del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal para que el COVID 19 no nos agarre desarmados y sin colapsar el sistema sanitario. Pero entendemos que esas acciones quedan “flacas” al observar que la ayuda social no llega a todos y todas las vecinas por encontrarse sus datos no actualizados en ANSES y AFIP, que esas familias tienen hijos de más de 7 años y la Tarjeta Alimentaria no les corresponde. En fin, la ayuda está desde Nación, pero no alcanza.

Y concluye: Por eso pedimos un Salario Universal para todos y todas, que se envíe del Ministerio de Desarrollo de la Nación las partidas de alimentos para todas las provincias y el incremento de presupuesto o medidas para evitar los Femicidios en época de Cuarentena, el freno a la violencia y exceso en los procedimientos policiales hacia nuestros pibes y pibas en las barriadas.