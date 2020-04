Músicos riotercerenses denuncian al edil Capellini por gestionar un subsidio del INAMU

El músico y productor riotercerense, Fernando "El Colo" Segura, presentó ante el Instituto Nacional de la Música (INAMU), una denuncia por la gestión que realizó el concejal Nicolás Capellini, para obtener dicha ayuda del organismo nacional, considerando que ante la situación que padecen quienes ejercen esta rama del arte, muchas y muchos, por el aislamiento, no pueden trabajar.

La denuncia enviada al INAMU, expresa lo siguiente:

Estimados SEÑORES del Instituto Nacional de la Música.

En representación de los MÚSICOS RIOTERCERENSES, asociados de forma Voluntaria, sin una Personería Jurídica lograda al día de la fecha, quiero sentar una DENUNCIA FORMAL por el otorgamiento del SUBSIDIO POR EMERGENCIA que se dio en la 1era PRESENTACIÓN, el cual fue incorrectamente dado a un FUNCIONARIO PUBLICO de nuestra ciudad de Río Tercero.

La denuncia, prosigue señalando que se trata de "nuestro CONCEJAL, el Señor NICOLAS CAPELLINI, con Nro. de Documento D.N.I. N° 32.576.936, quien consideramos desde nuestro punto de vista de ciudadanos, que ha hecho uso de una facultad que no correspondía y que el Proceder ante las Bases de la Primera Convocatoria para acceder a dicho subsidio, dejaban fuera de las normativas a FUNCIONARIOS PÚBLICOS".

Y continúa: "Es por esto, que salvaguardando la Acción de Nuestro Instituto Nacional de la Música (...) es que pedimos que el INAMU actúe de manera Autárquica para tomar las decisiones legales que fueran necesarias a la correspondiente denuncia que hacemos los MUSICOS RIOTERCERENSES a través de mi persona, FERNANDO ARIEL "El Colo" SEGURA, con D.N.I. N° 24.682.267".

La nota, enviada al INAMU, concluye: Adjunto a este mail (...) el comprobante de listado Otorgado por el INAMU publicado en la página Web, un detalle pormenorizado de la persona a la que estamos refiriéndonos; El ACTA DE ASUNCIÓN como CONCEJAL de nuestra CIUDAD y el ACTA DE ASUNCIÓN DE DICHO FUNCIONARIO PÚBLICO.

Sin mas, quedó ENTERAMENTE a disposición del INAMU para cualquier Necesidad.

Atentamente.

"Lo grave, es falsear información"

Consultado por este sitio de noticias, Segura, indicó que el INAMU, permite registrarse como músico a cualquiera que ejerza esa rama del arte, y esta ayuda, precisamente se decidió como fomento, considerando que muchas y muchos que lo hacen, viven precisamente de sus actuaciones.

En ese sentido, expresó: "Pueden ser contratados o 'a la gorra', el INAMU no discrimina por ello, sino que considera a quienes ejercen la música. No importa si el concejal es músico o no, lo grave de esta situación es que existen una serie de condiciones, que deben cumplirse para acceder a ese beneficio, entre las que se cuenta, por ejemplo, que no deben percibir un ingreso mayor a 10 mil pesos, al momento de solicitarlo. No es precisamente el caso de Capellini, el que, además de ser abogado, y no sé si estará percibiendo un ingreso por ese trabajo, es funcionario público, y cobra por ejercer el cargo de concejal".

Y concluyó: "Lo grave, además, en esa acción, de falsear información en un organismo público, es que de alguna manera, puede estar impidiendo que perciba ese subsidio una persona que realmente sí lo necesita. No se trata de política, ni porque sea un concejal, sino de algo que, además, raya con lo moral y lo ético de un ciudadano".

La denuncia realizada, es acompañada por una captura de la gestión realizada por el edil, en donde fue aceptada su solicitud. Según acotó Segura, desde el INAMU, receptaron lo informado y abrieron una investigación para actuar en consecuencia.

Qué dice el INAMU en su convocatoria

Según lo señala la página oficial del Instituto Nacional de Música, se puso en marcha la denominada "Convocatoria de Fomento Solidario 2020". Se expresa que a través de la misma, se otorgarán subsidios de $10.000 a quienes se dedican a la música y se encuentran inscriptos en las categorías C y D del Monotributo, teniendo en cuenta que las personas desempleadas o que poseen trabajo informal, Monotributo Social o Monotributo categorías A y B, serán alcanzadas por el Ingreso Familiar de Emergencia implementado por el Gobierno Nacional.

Desde el INAMU sentimos imprescindible continuar generando herramientas que atenúen el impacto a la actividad de los músicos/as/xs que, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el virus Covid-19, se ha visto reducida fuertemente. Por esta razón, en breve, se lanzará la Segunda Convocatoria de Fomento Solidario, en este caso destinada a las personas músicas que por alguna razón no hayan sido aceptadas en el Ingreso Familiar de Emergencia implementado por el Gobierno Nacional y que no estén en relación de dependencia o tengan ingreso fijo.

Ante esta situación de emergencia, quienes hayan sido beneficiados en esta Convocatoria Solidaria, estarán recibiendo los $10.000 a partir del martes 14 de abril. Los mismos ya fueron notificados por correo electrónico.

Entre las condiciones, establecidas por el organismo, no pueden participar:

1) Quienes dispongan de ingresos fijos iguales o superiores a $10.000 (nadie duda que es un ingreso mínimo, pero hay compañeros/as/xs de actividad que no tienen absolutamente ningún ingreso)

2) Quienes hayan sido beneficiados por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

3) Quienes sean de una categoría igual o superior a Monotributista categoría E.

4) Quienes sean Responsables Inscriptos.

5) Quienes hayan sido beneficiados en la Convocatoria de Fomento Solidaria 2020.