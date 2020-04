Río Tercero: Ferrer informó cómo será la "flexibilización" en algunas actividades (Video)

Luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Central de la Provincia, decidiera que algunas actividades pueden comenzar a flexibilizarse en las denominadas "zonas blancas", esto es, en donde no existen casos confirmados activos del COVID-19 o que directamente no se hayan registrado casos desde el inicio de la pandemia, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, brindó a través de plataformas digitales un mensaje.

Tras recordar la disposición del COE central para los lugares sin casos de COVID-19, en donde Río Tercero es el centro urbano con más habitantes de Córdoba, sin personas afectadas, señaló: "A los riotercerenses nos ha costado un enorme esfuerzo estar en la situación en la que estamos hoy, y pertenecer a las denominadas 'zonas blancas', en donde no hay contagio de coronavirus, ya que no hemos tenido ningún caso".

"Esto nos pone en una buena situación en cuanto a lo sanitario pero también presenta nuevos desafíos desde ahora, dado que, en virtud de eso, ha sido un logro de la comunidad de Río Tercero y de la zona, también, la Provincia ha decidido flexibilizar en donde no hay casos positivos", expresó.

El jefe comunal agregó que a esta nueva disposición hay "que tomarla con una enorme responsabilidad". "Si bien se van a flexibilizar actividades, no tenemos que relajarnos, entendiendo que el riesgo está en la calle y que al virus lo lleva una persona de un lugar a otro, no se traslada solo", indicó.

"Esta flexibilización no implica una relajación, sino todo lo contrario, los controles van a ser mucho más severos y mucho más estrictos porque lógicamente por las excepciones, habrá mucho más circulación", dijo.

Ferrer manifestó que a ello "no lo puede hacer el municipio" solamente, sino que "necesita del compromiso de los riotercerenses, de que entiendan cada una de las personas que circulen a partir de ahora, que llevan consigo una enorme responsabilidad, la de cuidarse y cuidar al resto de los vecinos".

"No puedo yo como intendente, ni tenemos capacidad operativa para controlar absolutamente todo y tener un margen de error cero, por lo tanto, voy a confiar en que cada uno tendrá la responsabilidad suficiente para llevar adelante estas nuevas excepciones y esta posibilidad de circular", reiteró.

Manifestó que se debe comprender que "la pandemia es el tema más importante, más allá de cualquier circunstancia económica". Antes de referirse a las actividades exceptuadas, indicó: "Lo primero que quiero decir, es que todas las excepciones van a empezar a regir a partir del día jueves en virtud de un decreto del Ejecutivo que después deberá ser ratificado por el Concejo Deliberante". Y reiteró: "No va a regir a partir de mañana (por el miércoles), sino desde el jueves".

De esa manera, amplió, tendrá tiempo el municipio para elaborar los diferentes protocolos sanitarios destinados a cada actividad. "No solo el comercio va a abrir, sino que lo hará con determinadas condiciones sanitarias que el municipio va a establecer y le va a enviar" a cada negocio, un protocolo que debe cumplirse, prosiguió.

"Quiero ser absolutamente claro en que vamos a ser muy, pero muy severos y estrictos en el control de los protocolos. No vamos a permitir avivadas (...) Si algunas de las actividades exceptuadas, incumple (con las normativas), automáticamente se va a dar por terminada la excepción", advirtió.

Las actividades

Comercios: Van a poder funcionar los comercios, que por sus características no requieran de la permanencia de las personas del lugar en donde se realiza la actividad. Será en el horario de 8 a 16. "Esto lo aclaro, porque no es discutible el horario, establecido por la Provincia", expresó el intendente. Deberán disponer de un sistema de turnos rotativos del personal. Ferrer agregó que la Secretaría de Seguridad les hará llegar el protocolo en función de los metros que cada local tenga y cuánto personal puede estar simultáneamente. "Obviamente, quedan exceptuados los empleados que tengan más de 60 años", amplió, recordando son del "grupo de riesgo".

Sobre el patrón de funcionamiento, explicó que es el dispuesto por el COE Central: la concurrencia será por la terminación del DNI. Quienes finalicen su DNI con números pares podrán concurrir los días del mes pares e impares los días impares. "A ese control lo realizaremos con la policía y en el caso de detectar una irregularidad, se estará incumpliendo con el decreto nacional de aislamiento" dijo el jefe comunal, recordando que se trata de un delito y es el inicio de una causa penal. Deberán, además, disponer los comercios, dijo, de las medidas para que no se produzcan aglomeraciones en los locales. Aclaró, que entre las excepciones no se encuentran habilitadas por el Gobierno de la Provincia, a través del COE, las "peluquerías, casas de masajes o gimnasios". "Todo lo que implique que la persona permanezca en un lugar no está habilitado", recordó.

Profesiones independientes o "liberales": son las que no requieran un contacto estrecho físico. Podrán atender dos días por semana, sin empleados, hasta dos clientes por hora (con turnos previamente otorgados), de 8 a 16. Ferrer recordó que en el caso de la Justicia (por los abogados), "la fiscalía debe presentar un protocolo sanitario ante el COE y debe ser aprobado para que vuelva a funcionar el poder judicial". Con respecto al resto, indicó que se elaborará un protocolo que se entregará a los profesionales y se hará público. "Son los requerimientos que sí o sí deben cumplir para poder prestar el servicio", manifestó.

Obra Privada: el jefe comunal, recordó que es una de las actividades en donde se generaron reclamos por parte de los albañiles y profesionales que trabajan en la construcción. "Solamente se podrán retomar o iniciar las obras no habitadas. Si se está haciendo una casa o es una obra nueva, no hay problemas, pero si había una obra en ejecución en donde vive una familia, no se puede, porque implica un contacto estrecho". La cantidad máxima de operarios no podrá ser mayor a cinco. "Será con un distanciamiento acorde y con un protocolo de seguridad que también se lo vamos a entregar a quien tiene a cargo la obra y que, a su vez, se lo hará llegar a las personas que trabajan en la misma", señaló.

La ropa de traslado y el horario, enfatizó que es "importante". No puede ser la misma ropa que se utiliza en la obra. "Este es un protocolo sanitario importante, porque en la obra existe contacto con otras personas y después vuelven a sus domicilios", puntualizó el intendente. "La jornada laboral en la obra privada, es de 8 a 14, sin excepción, no habrá flexibilidad, no van a poder arrancar a las 6 o a las 7", enfatizó. "El municipio va a controlar y en el caso de que encuentre un incumplimiento, se aplicará el mismo régimen que expliqué anteriormente", dijo, recordando que será una transgresión al aislamiento.

Un permiso

Ferrer recordó que para cada actividad, especialmente obras y profesionales, tendrán que solicitar un permiso que lo va a emitir el municipio. "Si el municipio determina que hay un incumplimiento, que no hay respeto al protocolo sanitario, va a revocar los permisos y sin el mismo no se va a poder circular", expresó.

El intendente finalmente señaló: "Les pido a los profesionales, a quienes están involucrados en la construcción, a los comerciantes, que sean responsables. Van a tener la posibilidad de trabajar, sabemos que lo necesitan, que lo han venido pidiendo durante el último tiempo, pero también, quiero ser absolutamente claro, de que si no se respetan los protocolos, el municipio puede revocar esta autorización inmediatamente".

"Les pido que no me obliguen a tomar determinaciones muy duras, porque si las tengo que tomar, lo voy a hacer, más allá del perjuicio que signifique individualmente, porque voy a estar pensando en el bien común de todos los riotercerenses; y siempre, en mi conciencia, será más importante la salud de la población que cualquier otra cosa", concluyó.

El video con las diferentes normativas