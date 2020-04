Entrevista: Ezequiel Simeoni, ingeniero biomédico riotercerense, radicado en España

"Saco a Fausto y estamos en contacto", señala Ezequiel Simeoni, antes de la entrevista que se realizará a través de la plataforma Zoom, con Tercer Río Noticias. Fausto es su perro, "importado", como le llama, porque lo llevaron desde Río Tercero. En medio del aislamiento, es uno de los permisos que poseen en España.

Ezequiel, es alguien que está relacionado con la salud. Es ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde su rama, también brinda, con otros colegas en este difícil momento que se vive en el mundo, su aporte. Actualmente trabaja en la rama de la neuroingeniería, en el área de investigaciones, pero su profesión abarca un espectro mucho más amplio, incluidos los respiradores, tan necesarios actualmente.

España, y Madrid, su capital, es uno de los lugares más afectados por el COVID-19. Luego de recordar que con los primeros casos se tomó con escepticismo el problema, pasando por la alarma ante el colapso del sistema de salud, ahora, dice, ya se encuentran algo "más tranquilos".

"Ya hoy (por el domingo), se alivió un poco la restricción a las salidas", expresa. Destaca las decisiones que se adoptaron en la Argentina, para aplanar la curva de contagios. "Creo que las medidas tomadas fueron oportunas y en buena hora que pudieron ver el efecto de la pandemia en la mayoría de los países (...)"

Y agrega: "Esto de haberse aferrado a la cuarentena, a quedarse en casa, a extremar las medidas, y quizás, hasta en algún punto, no sé si asustar, pero informar con vehemencia, que no lo veo mal, fue importante, pero sí lo que veo mal, es el exceso de información no chequeada, porque eso sí es terrible por el pánico que causa".

La entrevista completa con Ezequiel Simeoni