El anuncio del presidente con los detalles de cómo continuará la cuarentena (Video)

Con un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández, anunció como continuará la denominada “cuarentena administrada” por el COVID-19.

Estuvo acompañado por miembros de su gabinete. El aislamiento, con excepciones, según las regiones, continuará hasta el 10 de mayo.

En los conglomerados urbanos mayores de 500 mil habitantes, continúa todo igual, con la posibilidad de salir una hora por día a caminar. En los de menos cantidad de personas, se flexibilizará, según el nivel de contagio.

Fernández sostuvo que en las ciudades de "más de 500 mil habitantes seguirán las restriccciones como hasta hoy", en la tercera etapa de la cuarentena que comienza el lunes, y que las localidades que tienen menor cantidad de población "pueden empezar a ser exceptuados", pero deben cumplir con cinco requisitos para ello.

Por otra parte, manifestó que entre las actividades que no retornan a nivel nacional, se encuentra el dictado de clases. "Vamos a seguir sin clases, sin la administración pública y sin actividades recreativas ni espectáculos", dijo.

El mensaje

El mensaje se preparó luego de determinarse los detalles de cómo proseguirá en el país el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“Lo primero que quiero, es darle las gracias”, señaló el mandatario. Agregó: “Hemos avanzado mucho, pero eso no quiere decir que hemos resuelto el tema”.

Aludió que ante la pandemia se generan otros conflictos, como el económico. “En la medida en lo que vamos cumpliendo objetivos, la cuarentena va cambiando”, indicó.

“La pandemia ha golpeado a la economía del mundo, no de la Argentina, que ya venía golpeada desde el 10 de diciembre”, agregó.

Nuevamente, con la ayuda de gráficos, explicó como vino evolucionó el COVID-19, con el aislamiento social. En ese sentido, agregó que el objetivo era demorar el contagio, para preparar al sistema sanitario. Recordó que desde que comenzó la cuarentena el 10 de marzo, y su extensión, se logró hacer más lento “la diseminación del virus”.

Enumeró lo que pudo lograrse, precisamente para reforzar el sistema sanitario sumando respiradores, más test y otros elementos.

Según las provincias y departamentos

A continuación, señaló los departamentos que no tienen aún ningún caso confirmado, con un mapa del país, como por ejemplo, Tercero Arriba, en Córdoba.

Sobre la mayor cantidad de casos, por distritos, puntualizó el caso de la ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Córdoba.

Dijo que cuando se planteó el tema, se programaron objetivos. De un 90 por ciento que no se movilizó, recordó que comienza una tercera etapa. "Tenemos prevista dos etapas más hasta llegar al final del tiempo en que todo quede liberado", dijo el mandatario desde Olivos y solicitó que, "en toda actividad que se inicie", sean tomados "todos los recaudos necesarios para minimizar posibilidades de contagio".

“Estamos ahora en una etapa de las autoridades provinciales” determinarán que actividades pueden flexibilizarse, no obstante que las ciudades con más de 500 mil habitantes siguen “la cuarentena como hasta hoy”.

“Los de menos de 500 mil pueden comenzar a ser flexibilizados”, algo que deberán determinar los gobernadores. No obstante, aclaró que no más del 50 por ciento de la población, no deberá movilizarse, cumpliendo ciertos requisitos.

"Pasamos de un aislamiento estricto a un segundo momento con un aislamiento administrado y ahora empieza esta tercera etapa", en la que "dejamos en manos de las autoridades provinciales manejo de que actividades se pueden abrir", dijo.

En ese sentido, expresó que se monitoreará la evolución en los niveles de contagio. “Las autoridades provinciales deberán informarnos de manera permanente”, expresó.

Una hora para caminar

Por otra parte, explicó que se deberán contemplar las medidas necesarias. En tanto, señaló que se autorizará salir por una hora, en un radio de 500 metros desde sus casas, no para realizar actividad física, que expone al contagio del virus, con las precauciones necesarias. En el caso de los niños, indicó, que se permitirá salir con un adulto, acompañándolo.

"Se trata de una hora diariamente y en un radio de 500 metros. Los niños pueden salir acompañados por sus padres, y los adolescentes solos", dijo el mandatario.

“Estamos ante nueva etapa y tenemos previstas dos más, hasta que todo quede liberado”, señaló. “No quiero caer en el falso dilema” de salud y economía, prosiguió. Reiteró que “prefiere contar con fábricas con cuarentenas y no con empleados enfermos”.

Solicitó que, "en toda actividad que se inicie", sean tomados "todos los recaudos necesarios para minimizar posibilidades de contagio".

“A los adultos mayores, les pido por favor que se queden sus casas”, dijo. También se dirigió a los más pequeños, pidiéndoles que permanezcan también en sus hogares, más allá de que puedan salir por una hora. Y concluyó que más allá de lo que representa esta crisis sanitaria, “esta vez la salud nos ha unido”.

El mensaje presidencial en video