Aislamiento: presencia de Gendarmería en Villa Ascasubi por pedido del municipio

Desde el viernes, se pueden apreciar en las calles y accesos a Villa Ascasubi, efectivos de Gendarmería Nacional, controlando que se cumpla con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El intendente Fernando Salvi, entrevistado por la emisora FM Capilla de Rodríguez, expresó que la llegada de personal de la fuerza federal, fue por solicitud del municipio.

"Lo solicitamos porque lamentablemente seguimos teniendo dificultades con los accesos. El trato hacia las personas que están en los controles no es el adecuado y cada vez tenemos menos gente (en los mismos)", dijo.

Agregó: "Esto cada vez se hace más largo y debía tomar alguna medida. Había dos alternativas. Busqué la más suave; que viniese Gendarmería o era iniciar el proceso como se está dando en otras Municipalidades, con la denuncia directamente a quienes tienen este trato y esto derivaría en una causa judicial".

El jefe comunal manifestó que durante los próximos 15 días, efectivos de la fuerza federal, no solo estarán en los accesos, sino, además, controlando las calles de la población. "Esto hará que la circulación interna se reduzca porque vemos que gente que no tiene nada qué hacer transita la localidad y no cumple con la cuarentena".

Salvi, adelantó que serán "controles sorpresivos", ya que no solo se realizarán en Villa Ascasubi, sino en "otras localidades". Recordó e insistió que para circular se debe contar con el permiso habilitante que se gestiona mediante la web. "Incluso ahora, los ingresos y los egresos serán mucho más estrictos", anticipó.

Dijo, en tanto, que se debe estar preparados por el pico de contagios que se aguarda para las próximas semanas. "Ojalá no llegue, pero nos estamos preparando", expresó el intendente. Señaló, en tanto, que si alguien está circulando sin el permiso y es controlado por Gendarmería "automáticamente va a ser detenido".

Anticipó que de extenderse el aislamiento, como ya se da por hecho, no habrá flexibilización en la localidad. "Seguiremos como estamos y la prioridad que tenemos es terminar de armar el centro de aislamiento", dijo. Y prosiguió: "No va a ser el único, considerando la situación que se espera para todo el país".

Cuestionamiento a la policía

Con respecto al trabajo de la policía, señaló: "Hay cosas que no me gustan y lo vengo diciendo". Para Salvi, en la población existe una situación a la que calificó de "inaudita".

"Tenemos dos móviles y tres personas (en la dependencia policial); tranquilamente, podría quedarse una persona y las otros dos, una en cada móvil. Esa es la orden que debería dejar el jefe para la situación de emergencia, tomando en cuenta, también, que ahora pondremos a disposición prácticamente cerca de 20 cámaras, o sea que sentado frente a los paneles tranquilamente pueden controlar", consideró el intendente.

Manifestó que ante la situación de emergencia que existe, "también el jefe (de la subcomisaría), debería estar aquí, de siete días, cinco, algo que no ocurre". "Estoy bastante molesto y por eso lo digo públicamente, porque ya lo he hecho con notas (el pedido), y parece ser que no se reacciona", indicó.

"La responsabilidad es del intendente, uno diseña las estrategias, si no está dispuesto, voy a pedir el apartamiento del jefe de la subcomisaría", anticipó.

Sobre el COE

Con respecto al Centro de Operaciones de Emergencia, también fue crítico, ya que dijo "es bastante deficiente".

"En un primer momento parecía una cosa y veo que no es así. No ha llegado ni un solo recurso, se lo quiero dejar en claro a la población. Desde que comenzamos con este problema, solamente el municipio recibió 70 mil pesos de un aporte del tesoro para esta situación, que no alcanza ni para la pintura de lo que estamos realizando", señaló. Y cuestionó: "Pero, además, ni siquiera fueron los insumos necesarios; todo lo tuvimos que afrontar los municipios, en un momento en que bajó la recaudación y la coparticipación".