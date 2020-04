Incendios en Santa Rosa: para el fiscal Carballo hay "dos grupos de hechos" con autores distintos

La sucesión de incendios en viviendas sin moradores de Santa Rosa de Calamuchita, alertó a los vecinos de un sector de esa ciudad. El sábado 11, fueron dos propiedades de veraneo o de fin de semana, cuyos dueños no son de la ciudad, las que tomaron fuego. El lunes, en tanto, sucedió lo mismo con una casilla de material, cercana a un arroyo.

El martes 14, por la madrugada, otra vivienda, fue afectada por las llamas. Y el martes 21, también en las primeras horas de la jornada, otra casa, fue consumida por el fuego. El sector en donde se produjeron los siniestros, de los que ya se cuenta con indicios, fueron intencionales, son los barrios Nahuascat y El Tala. Una particularidad, como está señalado, es que los dueños de los inmuebles son de otras comunidades.

Hay dos investigaciones: una es la que instruye la fiscal de feria del primer turno por la emergencia sanitaria, Paula Bruera, y otra, la del segundo turno, a cargo de Alejandro Carballo.

Ambas investigaciones, de acuerdo a lo expresado por Carballo, no tienen conexiones entre sí, más allá del origen, el incendio de las casas, pero existe una línea común: el fuego fue provocado. Mientras en los primeros hechos, todo indica que los siniestros fueron precedidos por robos en los inmuebles, en los dos últimos, y por los que fue detenida una mujer en la tarde del martes, no habrían ingresado a las casas siniestradas.

El martes 21, como está expresado, por la madrugada, una vivienda fue consumida por las llamas, más allá del trabajo realizado por los Bomberos Voluntarios. Por la tarde, la fiscalía a cargo de Carballo, ordenó tres allanamientos en la ciudad.

En los procedimientos fueron secuestrados diferentes elementos de prueba y resultó detenida una mujer de 49 años. La misma quedó imputada por el presunto delito de "incendio". Además, el representante del ministerio público, agregó que la mujer cuenta con antecedentes de "hechos similares" en otras provincias.

La explicación del fiscal

"Estamos interviniendo en uno de esos episodios, el acontecido en la madrugada (del martes), y fue a raíz de la investigación de ese último suceso y datos muy relevantes que fueron incorporados al sumario por el trabajo de Investigaciones de la Departamental Calamuchita, que ordenamos tres allanamientos", explicó Carballo.

El fiscal indicó que tras la colección de pruebas, fue detenida la mujer. "Es vecina de una de las viviendas siniestradas y tenemos prueba de cargo importante para atribuirle la comisión de ese hecho y de otros anteriores", indicó a este sitio. Sobre los elementos de prueba, indicó que "son de diversa naturaleza".

"Tienen que ver básicamente con prueba testimonial, con una cámara próxima el lugar, y con antecedentes de la imputada en otras provincias de hechos de similares características. Hay una multiplicidad de elementos de cargo que nos ha permitido brindar sustento a la imputación", manifestó.

Además de la imputación por el incendio, Carballo agregó que la detenida suma, previamente, "el delito de amenazas en circunstancias próximas temporalmente a estos hechos".

Características distintas

Recordó que existen cinco casos en investigación, entre su instrucción y la de la fiscal Paula Bruera. "Si bien todos esos casos, son por incendios, hay dos grupos de hechos que tienen características distintas", señaló.

Y prosiguió: "En los primeros dos hechos, hay incendio precedido por robo en las viviendas, mientras que en los últimos que son los que está investigando la fiscalía a mi cargo, son incendios en donde no han existido robos. Es más, las viviendas no fueron abiertas ni violentadas, lo que nos permite afianzar la idea de que estamos en presencia de grupos de autores distintos, con finalidades diferentes y que coincidieron en un mismo ámbito".

Carballo, en tanto, señaló: "Obviamente, no descartamos, sobre todo en estos últimos hechos, que pudo haber existido un efecto contagio o imitación, pero claramente las características son distintas (...)"

Indicó que ello le permite "sostener la hipótesis de que aquellas personas que en su momento fueron sindicadas a partir de la investigación de la fiscalía del primer turno, no afectó" la que tiene a su cargo: "Porque entendemos que hay otra persona responsable".

Las primeras detenciones

La semana anterior, sobre la detención de una pareja, en el marco de los allanamientos por los primeros incendios, la fiscal Paula Bruera, había señalado a este medio, que la aprehensión había sido por violar una restricción en una causa de violencia familiar, y que no existían imputados aún por los incendios.

Consultado sobre ello, Carballo, explicó: "Suele suceder que encontrándose la fiscalía investigando un hecho, se sorprenda al imputado en la comisión de otro hecho. Nos ocurre eso con mucha frecuencia, sobre todo con el fenómeno de la violencia familiar o contra la mujer, que genera restricciones de contacto. En muchas ocasiones, estamos investigando a una persona por un hecho, y la sorprendemos violando una restricción".

"Una cosa no quita a la otra. El hecho de que la doctora Bruera, los haya imputado por un delito en flagrancia (la violación de la restricción judicial), no implica que las personas no estén también siendo investigadas como consecuencia de los incendios", expresó.

No obstante, el fiscal, aclaró: "Desconozco esas investigaciones que lleva adelante la doctora Bruera y ella sabrá en qué momento formalmente le atribuye un delito o el otro". Al ser consultado sobre si continúa la imputación por lo primero, o sea por violar la restricción, respondió: "Entiendo que sí, pero le repito que no he hablado (con la fiscal Bruera), sobre la situación de estas personas".

Reiteró, que sí se puede afirmar que "las características de los dos últimos" incendios, permiten "entender que existen claros vínculos" entre los mismos y están relacionados con la "presunta participación" de la mujer detenida.

El audio de la entrevista