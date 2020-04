La Superintendencia de Seguros aclaró que no hay normativas por descuentos o bonificaciones

Ante publicaciones que aluden a una determinación adoptada por el organismo estatal sobre bonificaciones o descuentos en seguros automotor y de remolque, la Superintendencia indicó que no son reales, y que de surgir novedades, sólo se darán a conocer a través de sus canales oficiales...

La Superintendencia de Seguros de la Nación, debió aclarar que cualquier información del organismo, será oficializada por sus canales oficiales. Lo hizo, considerando que se publicó, en redes sociales, información que no corresponde al mismo.

El texto expresa:

A raíz de diversas publicaciones y noticias que han circulado en los últimos días en el marco de la Emergencia Sanitaria y en relación al Seguro de Vehículos Automotores y/o Remolcados , la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) informa que no se ha emitido normativa alguna que obligue a las aseguradoras a aplicar descuentos y/o bonificaciones.

Por lo expuesto, se recomienda a la población procurar un asesoramiento directo por parte de las entidades aseguradoras y/o Productores Asesores de Seguros respecto de las coberturas ofrecidas y/o medios y/o modalidades de pago vigente.

Recordamos que toda normativa, circular y/o resolución será comunicada de manera oficial y a través de nuestros canales de comunicación verificados - página web, argentina.gob.ar/ssn y redes sociales de la SSN, Twitter, Instagram y LinkedIn.

Por último, es imperioso destacar que la difusión de contenidos falsos resulta especialmente nociva para los asegurados.

Si bien algunas compañías han otorgado beneficios, que no son las que concentran la mayor parte del mercado asegurador, en el marco del aislamiento, no se ha tratado de una disposición oficial del organismo, señaló un consultado de una de las aseguradoras de Río Tercero. "Hay que diferenciar, además, lo que es un seguro conocido como 'garaje', que te cubre robo o incendio, pero no te permite circular con el vehículo", dijo.

En otro orden, indicó que en la ciudad hasta se encontraron hasta algunos papeles en donde se indica "que se debe llamar a las compañías de seguros para solicitar un 30 por ciento de bonificación, algo que dice, está aprobado por la Superintendencia de Seguros". "Eso no es así, no existe ninguna disposición oficial en ese sentido", expresó, tal como lo indica el comunicado publicado oficialmente en la web oficial del ente oficial.