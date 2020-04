Con referentes regionales de la FENAT, CTA-A y gremios, se realizaron dos teleconferencias

Entre la tarde y la noche del miércoles, se realizaron dos teleconferencias, con referentes sociales y gremiales, entre quienes se encuentran dirigentes de la región, en donde se analizó la situación actual por el COVID-19 y se elaboraron documentos en donde se expresa la postura consensuada de quienes participaron en las mismas.

Según se informó: "Con la participación del Secretario General de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba, Federico Giuliani, y de un importante número de dirigentes de organizaciones sindicales representativas de trabajadores y trabajadoras del ámbito privado de la Central y de otros sindicatos con los que nos encontramos en la unidad en la acción como los pertenecientes a las de Industrias Químicas de Río Tercero, nucleados en FeSTyQPRA y del gremio de Aceiteros de Tancacha, con la presencia de sus secretarios generales, Omar Barbero y Miguel Ferreyra, respectivamente, se realizó el miércoles a la tarde una nueva Teleconferencia donde se dio un amplio pantallazo de la compleja realidad social, sanitaria, económica y laboral que está viviendo el sector".

Por la CTA-A participaron la Unión Conductores de la República Argentina (UCRA); Gremio Odontológico Argentino (GOA); Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicacion de Córdoba (Cispren); Sindicato de Trabajadores de la Obra Social para el Personal Docente (SITOSPLAD); Asociación Personal de Casas de Familia (APECAF); Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Entidades Bancarias y Financieras (SITEBA); y la Asesora Letrada de la Central, Cecilia Pérez Correa, entre otros.



La reunión fue encabezada, como está señalado, por Federico Giuliani, Secretario General de CTA-A Córdoba y participaron representaciones de todas las regionales de la Central provincial: Silvia Alcoba, Secretaria General de las Regional Río Cuarto; Damián Albornoz, Secretario General de Río Tercero; Gustavo ‘Cartucho’ Vilches, Secretario General de Villa María; Lucas Loyola, referente de la Junta Promotora de la CTA Autónoma Bell Ville; Antonio Muratore y Gladys Medina, Secretario General y Secretaría Adjunta de la CTA-A Regional San Francisco, respectivamente.

“En líneas generales, se abordó la profundización de la crisis a partir de la pandemia, pero se caracterizó que esta situación ya existía en el sistema capitalista a nivel global y la Emergencia Sanitaria solo profundizó este cuadro volviendo a poner sobre los hombros de la clase trabajadora el peso de la crisis", se indica en una publicación que se encuentra en la página de la CTA-A de Córdoba.

“Se discutió la necesidad de poner en debate y luchar por la rectivación del aparato productivo, paritarias libres y nuevos derechos, ser imaginativos a la hora de pelear en medio de la cuarentena contra el ajuste de las patronales, los despidos, suspensiones, reducción salarial, el pago del salario en cuotas. Es decir, pasamos a la defensiva nuevamente. Esta crisis no la queremos pagar nosotros y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que así sea", se agrega.

Se indica: “En ese sentido, afirmamos:

– “¿Cuál es el rol de la banca en esta sociedad? Necesitamos una nueva Ley de Entidades Financieras que reemplace la promulgada por Martínez de Hoz en la últma dictadura militar. Los créditos tan anunciados son casi inexistentes y siguen trasladando el costo a los que se les otorgan, trasladando la crisis a las PyMES y sus trabajadorxs.

– “Exigimos el no pago de la Deuda Externa por fraudulenta, ilegítima, ilegal, inconsulta y odiosa y mucho menos que se tome nuevo endeudamiento. Esos recursos y esa decisión es la que necesitamos para recomponer todo el tejido social, laboral y económico devastado por el Macrismo y profundizado por la pandemia.

– “La crisis deben pagarla quienes más tienen: Los Roggio, Urquía, Pagani y demás dueños de la provincia y el país. Lxs trabajadorxs vamos a presionar para que por Ley paguen Impuestos a la Riqueza las grandes Fortunas y la Renta Sojera, Financiera, el Juego (Casinos y Bingos) para aportar en épocas de peste.

– “Denunciamos que la burocracia sindical, fiel a su trayectoria, sigue entregando derechos y siendo servil a los intereses de las patronales privadas.

– “Denunciamos la inacción del Ministerio de Trabajo de la Provincia cuando las patronales no cumplen las disposiciones de no despidos, ni los protocolos sanitarios prescriptos sobre el COVID-19.

– “¿Quién controla la cuestión sanitaria? Hoy no hay controles. Proponemos que se generen Comités Mixtos de Salud e Higiene para regular la Salud Laboral en los lugares de trabajo.

– “Necesitamos mayor igualdad en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. ‘No tener datos hoy en día’ aísla definitivamente a lxs trabajadorxs. Por otro lado hay que considerar que con el Teletrabajo durante la cuarentena el trabajador es el que paga Internet, teléfono, luz, etcétera. Las Telecomunicaciones e información son un bien social y un Derecho Humano.

– “Denunciamos el desguace de los medios de prensa en la provincia y la profundización de la flexibilización laboral por parte del empresariado.

– “Nueva regulación del Teletrabajo. No a la Uberización del trabajo.

– “Monotributistas profesionales no ingresan en ninguna de las categorías de ayuda oficial de ningún tipo y deben ser tenidos en cuenta en el paquete de medidas de auxilio tanto del Estado Nacional como del Provincial.

– “Advertimos sobre los desproporcionados incrementos de precios en los insumos médicos de protección. Hay que decidir controles urgentes en este punto porque si no los trabajadorxs y ciudadanxs se convierten en vectores de la enfermedad.

– “Estatización de la Salud para garantizar que esta se entienda como Derecho no como mercancía.

– “Los servicios privados de salud derivan al Hospital Público los pacientes con COVID-19. No aportan nada a esta crisis y siguen recaudando.

– “La Regional Río Tercero de la CTA Autónoma se ofrece a socializar un modelo de protocolo para trabajar en todos los sectores a nivel provincial.

– “Alquileres que se acumulan, no alcanza con no sumar intereses. El tema es que sumamos deudas sin que haya ngresos.

– “Urgente control para el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las patronales que lo único que les interesa es en maximizar ganancias.

– “Declarar a la tarea gremial como actividad esencial. ¿Quién controla los abusos de los empresarios si no?

– “Absoluto repudio a la militarización del territorio y a la criminalización de la población.

– “Pedido de Audiencia y conformación de una Mesa Permanente con el Gobernador y con miembros del Poder Ejecutivo Provincial para seguir las medidas que se lleven adelante.

– “Desarrollar ya un protocolo y controles específicos y efectivos contra la Violencia de Género en momentos de pandemia.

“Necesitamos relaciones laborales que pongan el énfasis en el mundo del trabajo, reorientando los recursos de la timba y la especulación financiera hacia la concreción de derechos de la ciudadanía. Y eso implica dejar de especular con las encuestas y apelar a solucionar todas las penurias que hoy -y hace tiempo- vive nuestro Pueblo”.

Más temprano, se había desarrollado una teleconferencia, con referentes de la Federación Nacional de Tierra y Vivienda de Córdoba y de la CTA Autónoma Regional. Luego se publicó un documento.



En el marco de la crisis sanitaria, económica y social a causa del COVID-19, nos reunimos en teleconferencia integrantes de la FeNaT de distintos lugares de la provincia, como Río Tercero, Bell Ville, Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje, Córdoba Capital y nuevos compañeros y compañeras de Unquillo y Mendiolaza.

Con la presencia del coordinador de la Federación Territorial a nivel nacional, Omar Giuliani, la coordinadora a nivel provincial Silvia Alcoba, el secretario general de la CTA Autónoma Provincia de Córdoba, Federico Giuliani, la secretaria adjunta de la CTA Autónoma regional San Francisco, Gladys Medina y el secretario general de la CTA Autónoma de la regional Río Tercero, Damián Albornoz, discutimos acerca de la crítica situación que atraviesa el país, donde siempre quienes más sufren son los sectores populares.

Coincidimos en que la pandemia puso en evidencia la ausencia del Estado en estos últimos años. Son varios los frentes que están en emergencia, como el sistema de salud que podría colapsar y la desigualdad criminal de acceso a fuentes de dignidad como el trabajo, la educación, la seguridad social y alimentaria. Los sectores populares estamos sobreviviendo hace mucho más que 20 días.

Hay compañeros y compañeras que viven del cirujeo, no pueden hacer cuarentena, ni “home office”. Mantienen a sus familias con el día a día, en viviendas precarias, sin agua potable, sin electricidad, sin comodidades, con hacinamiento y son más vulnerables ante las condiciones climáticas. Hay niñas y niños en edad escolar excluidos de las clases virtuales por la brecha social y tecnológica. Hay más muertes por violencia de género que por Covid-19. Hay mujeres aisladas con sus agresores, sin las posibilidades para alejarse, ni alternativas a dónde huir. Si el neoliberalismo ha dejado algo en claro es que la solidaridad se practica entre los que menos tienen. Por eso remarcamos que este aislamiento es físico pero no social, no creemos en el sálvese quién pueda, la salida es colectiva.

El encierro debe mantenernos unidos y atentos, sobre todo ante el accionar arbitrario de la policía en cuarentena. Repudiamos la legitimidad y libertad de acción otorgada por el Gobierno Nacional a las fuerzas de seguridad. Quienes nos persiguen, golpean y abusan de nuestros derechos a diario son hoy quienes llevan el limento a los barrios, trabajo que deberíamos hacer las organizaciones sociales que le venimos poniendo el pecho a la situación hace rato. La ayuda social es insuficiente y la mercadería no llega, lo que hace que muchos compañeros y compañeras tengan que hacer un esfuerzo extraordinario en sus comedores y merenderos comunitarios para poder alimentar a los niños y niñas de las barriadas. Es urgente una política de redistribución equitativa del ingreso para evitar que la inseguridad alimentaria llegue a niveles extremos de violencia social.

Hay pibes y pibas muertos en manos de la policía durante la cuarentena. También la situación de las personas detenidas por violar el aislamiento es preocupante, la falta de un protocolo hace que al compartir la detención con otras personas se contraiga el virus. La inhumana condición en las cárceles empeora día a día ante la falta de elementos sanitarios. Necesitamos una política de seguridad que nos contemple a todas y todos.

Creemos que la principal pandemia es y será el capitalismo, que hace que más del sesenta por ciento de nuestros pibes y pibas estén en la pobreza. Más que nunca la deuda es con el pueblo, no con el poder financiero. Rechazamos el pago de la deuda externa, exigimos que se investigue ya que este sometimiento ante el FMI justará la vida de las próximas generaciones.

O nos salvamos todxs o no se salva nadie.

Fuente: CTA Autónoma Córdoba y CTA-A Regional Río Tercero