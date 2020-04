Preocupa la seguidilla de incendios en inmuebles de Santa Rosa de Calamuchita

El sábado, fueron dos propiedades de veraneo, cuyos dueños no son de la ciudad, las que tomaron fuego. El lunes, en tanto, una casilla de material, también tomó fuego. El martes, por la madrugada, otra vivienda, fue afectada por las llamas.

Se trata de casas de fin de semana, como está señalado, en donde los propietarios no son de la ciudad. El sábado se produjo en los primeros minutos de la jornada, un incendio en barrio El Tala, en donde una vivienda tomó fuego, sufriendo daños totales. La familia propietaria de la misma, es de Laboulaye.

El segundo, fue en horas de la tarde de esa jornada. La propiedad afectada, compuesta por tres departamentos, pertenece a una persona de Río Ceballos. Uno de los departamentos sufrió daños totales, otro, en parte de su techo, y un tercero, ubicado en el fondo, al extenderse el fuego, en las aberturas.

El lunes, en horas de la tarde, una casilla de material ubicada en los márgenes de un arroyo, también resultó incendiada, por lo que debieron concurrir los bomberos.

El martes, en horas de la madrugada, en tanto, se produjo el incendio de otra vivienda, cuyo propietario es de General Pico, La Pampa. El inmueble resultó afectado en su totalidad por las llamas. También fue en barrio Nahuascat no muy lejos de los otros siniestros.

Esta situación, además, se produce en un contexto complejo, el del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" por el COVID-19, con todo lo que eso implica, además, para quienes tienen a sus propiedades de fin de semana o de veraneo en la ciudad.

"Es muy preocupante"

En diálogo con Radio Unna, el jefe de bomberos de Santa Rosa, Martín Degano, señaló que en su caso con "24 años de servicio", nunca le había tocado vivir una situación así. Agregó: "Es una situación bastante preocupante".

Degano consideró: "Obviamente, estos hechos no son fortuitos, si bien uno no es la palabra autorizada (interviene la fiscalía) hay una intencionalidad manifiesta". Y agregó que eso es lo que realmente "preocupa, no solo por el personal y a lo que debe exponerse, sino por los daños de los que están siendo víctimas un grupo de vecinos".

El jefe bomberil, indicó que se le trasladó esa preocupación a la policía. "Ojalá que cuánto antes se pueda esclarecer esto, porque tiene un vilo a un barrio completo". Explicó que cuando llegaron a la casa afectada por el último incendio, el fuego estaba totalmente generalizado, por lo que el daño fue total".

Sobre la casilla que tomó fuego en la tarde del lunes, indicó que la misma habría sido habitada por una persona en "situación de calle". Degano, indicó que lo preocupante, es que ya no se está hablando solo de un hecho delictivo, sino de provocar un "daño", "porque atentar" en contra de un lugar "en donde vive una persona en situación de calle, es realmente alarmante". Y agregó: "Ojalá que se pueda dar con las autores materiales".

Con el primer incendio, la fiscalía ordenó que se peritara el lugar por parte de bomberos de la Policía, ya que la puerta se encontraba semiabierta, lo que podría indicar un posible robo antes de que se produjera el siniestro.

En el último caso, de acuerdo al reporte de la Departamental Calamuchita, se ordenó resguardar el sitio, dar participación a investigaciones y convocar a los bomberos de la Policía de Córdoba, para realizar el peritaje.

Preocupación y molestia de los vecinos

Por otra parte, uno de los vecinos del lugar, indicó en diálogo con Radio Flash, que quienes viven en el sector se encontraban "muy asustados". "Debemos agradecer que la policía siempre está (...) posiblemente la geografía, la oscuridad y las distancias" ayuden a quien provoca estos siniestros, "que nos están atormentando a todos", dijo.

"Esperemos de que alguna forma se llegue a un pronto esclarecimiento, porque así no se puede vivir", indicó. Reclamó, en tanto, que se acercaran al lugar funcionarios locales. "Nos gustaría un poco de solidaridad del gobierno municipal, porque hasta ahora nadie se expidió sobre la situación que estamos viviendo", manifestó, agregando que eso "es lo que necesitan" también quienes no están en el lugar y tienen allí a sus propiedades.