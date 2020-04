Entre un programa televisivo y el logro de descifrar el genoma del COVID-19

El año pasado, una bióloga participaba en un programa televisivo. La finalidad, decía, era reunir dinero para financiar una investigación. Una de las preguntas, no sería inocente. Denostaba, subrepticiamente, el trabajo rentado por el Estado. Ahora, son los investigadores del país, de un instituto desfinanciado en los últimos años, quienes avanzan para lograr mitigar los efectos del coronavirus...

El programa televisivo, emulando (una mala copia) a la película "Quién quiere ser millonario", se pudo apreciar en uno de los canales abiertos de la Argentina. Ocurrió en mayo de 2019.

El conductor le preguntaba a una de las participantes a qué se dedicaba. Esta le respondía que era científica y su objetivo era ganar el premio, en dinero, para financiar investigaciones. Se trataba de una bióloga.

En la tribuna, se encontraba un grupo de colegas de la misma, que la alentaban. En aquel momento se colocó en debate, cómo era posible que los científicos de un organismo público, ejemplo de avances en sus disciplinas, fueran a participar en un programa para obtener recursos, que deberían haber sido provistos por el Estado.

Desde otra perspectiva, estaban quienes observaban con buenos ojos, que así fuera, que el Estado no podía financiar a investigadores ¡del propio Estado!

La pregunta, en perspectiva, es si aquello (la participación en el programa), fue una casualidad o una causalidad.

La respuesta, irónicamente, podría encontrarse en una de las preguntas que le formuló el conductor: "¿Con qué apodo se conoce a los empleados que cobran pero no trabajan?"

Las opciones, eran: A) Sorrentinos; B) Ravioles; C) Canelones; D) Ñoquis. Fue tal el desparpajo de la pregunta, por su intencionalidad evidente, con sus opciones, que el conductor no pudo evitar no reírse mientras las formulaba.

Con cara sonriente, al igual que lo hacía en otro programa, devenido en el moderador de un panel "periodístico", mirando a la cámara, señalaba: "Me dio un hambre". La bióloga-participante, coincidía: "A mí también".

La respuesta sería obvia: "Ñoquis". Y, además, incluía una palabra que ha sido utilizada de manera recurrente en diferentes gobiernos de la historia nacional, para implementar un modelo denostando a todo lo que sea estatal.

La intención, clara: instalar en la opinión pública, aunque no directamente, que todas y todos quienes trabajan, pagados con fondos públicos, desde un trabajador o trabajadora de una industria o dependencia estatal, en cualquiera de sus niveles, hasta docentes y científicas/os de los institutos reconocidos mundialmente, no trabajan. Están quienes pueden adoptar esa actitud, como también es algo que sucede en el ámbito privado.

Existen modelos en el mundo, con menos o más presencia del Estado, como más o menos inversión privada, o con la articulación de ambas. Pero el calificativo de "ñoquis", sin dudas, no apunta al sector privado. Lo hace, es evidente, con el objetivo de demonizar al sector público, por lo menos en nuestro país. Y no es casual. Nunca fue casual.

Ejemplos, pueden encontrarse en diferentes etapas históricas, en inducir esa idea en el sentido común. Ocurrió con el personaje de la empleada pública, personificada por un reconocido actor, con aquel "se van para atrás", cuando gobernaba un modelo que se encargó de desguasar y desfinanciar al Estado, con el achicamiento del mismo, lo que implicó, además, el despido de cientos y cientos de personas de diferentes ámbitos.

Más allá de aquel programa, "cómico", en donde el propio actor dijo luego que ese no había sido el objetivo, estigmatizar a quien trabajaba en el sector público, la imagen que permaneció en las retinas de los televidentes, fue esa. Llamativamente, o no, en el principio de la anterior gestión, el mismo personaje volvió a la carga, en un programa de entretenimientos conducido por una mujer que precisamente comulgaba con ese modelo.

El resultado fue el mismo: desfinanciamiento del Estado, y nuevamente cientos de cesantías. El reclamo, por ejemplo en plantas industriales, dependencias públicas y organismos científicos, como en los '90, fue el mismo. Una vez más, esas situaciones se reproducían no en todos, pero sí en algunos medios de comunicación.

La demonización de lo público había retornado. La imposición de un modelo que enaltecía al mercado en desmedro del Estado, y no que propusiera una articulación equilibrada entre ambos, no era el objetivo.

Nuevamente el programa

Retornando al ciclo televisivo de 2019, ante la sospechosamente "inocente" pregunta acerca de las pastas, la reacción del conductor, sería obvia: "Tu respuesta... ¡es correcta!"

"Yo soy científica, dirijo un grupo de investigación en la Universidad de San Martín, trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer, y en realidad vinimos acá porque si recaudamos algo es para nuestra investigación; con mi equipo de trabajo pensamos que era una oportunidad”, había señalado la bióloga.

El conductor, joven y con facilidad para demostrar con su rostro "sorpresa" o "molestia", dependiendo del contexto, apeló a la emoción de la participante, que derramó algunas lágrimas.

En entrevistas posteriores, dijo que había participado del programa, ya que el gobierno de entonces retaceaba fondos para la investigación.

En el portal, La Unión de Lanús, se le preguntaba: "¿Qué pensás del momento que se vive en materia de inversión en ciencia y tecnología?" La científica, respondía: "Están achicando cada vez más. Nuestros sueldos han sido los que menos se han actualizado en el último año y medio. Los sueldos de los becarios están por debajo de la línea de pobreza. A mí no me conviene trabajar más de esto, voy a un secundario como docente medio día y gano más".

Cuestionaba, en la misma nota, que se señalara a los científicos como “ñoquis”, de manera despectiva. “Nunca sentí que fuera una ñoqui, hago un esfuerzo muy grande, hago cosas que en otros trabajos no se harían: cuando viajo al exterior compro reactivos y pongo mi tarjeta y después recupero el dinero, no es algo esperable de cualquier empleado en otro trabajo. Que digan que somos ñoquis es un poco ofensivo”, aseguraba.

Sin embargo, la primera pregunta, casual o causal, que se le había formulado, era precisamente esa. Llamativo. Y más aún, porque ante la misma, sonriente, no demostraría molestia alguna, sino que ella misma, como el conductor, señalaría que la mención de las pastas le había producido hambre.

Ya con las elecciones presidenciales cercanas, la misma mujer, que había reclamado por el achique sufrido por la investigación en ciencia y tecnología aplicado por la gestión de entonces, manifestaba que aún así, votaría por dicho proyecto, cuestionado por ella misma: el que reducía la inversión en ciencia y tecnología.

La bióloga pudo, seguramente, con sus colegas, apostar genuinamente, por un programa con una buena audiencia, y con un interesante premio (ganó 500 mil pesos de entonces). Sin embargo, no dejó de ser paradójico que luego apoyara al modelo que había cuestionado.

Como está señalado, el debate quedó abierto: quienes cuestionaban que un grupo de científicos, que debían ser contenidos por el Estado, debieran recurrir para sus investigaciones a un programa de la televisión y quienes sostenían que estaba bien, porque el Estado no podía hacerse cargo de todo.

Conclusión: la creación del sentido común, con la naturalización de "que eso estaba bien". Ese sentido común, se construyó en millones de personas. Por ello, la pregunta del principio: ¿Fue una casualidad o una causalidad? No un pasaje de esta historia, sino toda la historia, incluyendo la pregunta de las pastas, especialmente.

Otra vez el Estado

Con un Conicet desfinanciado, se llegó a una crisis sanitaria, sin precedentes en el mundo y en el país por el COVID-19. Lo señalan los mismos técnicos y científicos del Malbrán, que aún así, con un denodado esfuerzo, o mejor expresado, con un máximo esfuerzo, en los primeros días de la pandemiia, trabajaban por horas para realizar las pruebas que iban determinando qué resultados eran positivos o negativos con el virus.

Luego, se logró descentralizar, y los test comenzaron a realizarse en diferentes laboratorios del país. Y allí, es cuando surgió casi una revelación: un Estado fuerte, es el que puede salvar vidas, no uno decorativo, que priorizara el mercado por sobre la inversión pública, porque de eso se trata, no del mal llamado "gasto público". Y esto, no se expresa en desmedro de lo privado, sino de una articulación del Estado con el mismo.

Debe recordarse que tras la última pandemia de la gripe A (H1N1), el Malbrán había recibido un aumento de presupuesto. Pasaría de 471 millones de pesos en 2009, a 535 millones en 2010, lo que representaba un crecimiento del 13%. Aquella inversión, sirvió para equipar a los laboratorios en las distintas jurisdicciones de todo el país, que son los recursos que hoy se están utilizando para descentralizar la tarea de la institución.

Fabián Martín, farmacéutico y virólogo de la institución, señalaría al sitio CPB Noticias: “Las compras del laboratorio estaban en dólares por lo cual los proveedores no nos entregaban los productos". Y agregaba: “También se llevó a cero las obras y refacciones. Por ejemplo en 2016, se paralizó la construcción de un laboratorio al que solo le faltaba el 20% (...)”. Y añadía: “En concreto hubo un recorte total dado que se fue manteniendo el mismo presupuesto mientras los elevados niveles de inflación reducían el poder de compra”.

Si de algo sirve, dentro de la tragedia que representa este COVID-19, es que se valoró (y se valora) al Estado, como garante de la calidad de vida de un país. Los científicos argentinos, no solo trabajaron y trabajan sin pausa, sino que, además, lograron descifrar el genoma del virus, identificando de esta manera a tres cepas que circulan en el país, lo que permitirá avances en la lucha en contra del mismo.

En otros establecimientos públicos, se confeccionan barbijos, se elaboran insumos necesarios ante la pandemia, las fuerzas federales y también provinciales, los agentes municipales, entre otros, trabajan a destajo, en pos de que se cumpla el aislamiento que puede aplanar la curva de contagios. Y esto, más allá de quienes continúan machacando con el discurso que llevó a otros líderes mundiales a señalar que es mejor la prevalencia de lo económico por sobre la vida, y así, con el COVID-19, desencadenaron una verdadera tragedia en sus sociedades. Ya se ha dicho en estas columnas: la economía puede recuperarse, pero una vida nunca se recupera.

Lo privado también se colocó en esa línea (por lo menos en muchos casos), en donde se resignaron inclusive ganancias, y actuó de manera articulada con el Estado, pero en tantos otros casos, se mostraron miserias patéticas. No les importa, que quede claro, que mueran personas, o que millones sufran. No tienen cura. La palabra solidaridad, no está en sus diccionarios. Existen ejemplos, en este tiempo, de lo primero, lo privado, ayudando a transitar la crisis, para destacar, aunque de lo segundo, existe demasiado para repudiar.

Quienes comulgaban con la idea de que el Estado debía retirarse, impulsados por los voceros de esos intereses, ahora exigen a los gritos la presencia y asistencia de lo público, tanto en lo económico como en los controles para que no se rompa la cuarentena, la que puede salvar miles de vidas, especialmente de los sectores más expuestos a este virus que está haciendo estragos en el mundo. Ahora, el Estado, parece ser importante.

En honor a Milstein

Vale recordar, que la Argentina, es pródiga en premios nóbeles. Uno de ellos fue César Milstein. Se graduó de Licenciado en Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a los 25 años. En 1956, recibió su doctorado en Química y un premio especial por parte de la Sociedad Bioquímica Argentina.

Fue becado por la Universidad de Cambridge donde consiguió su segundo doctorado en 1960. Regresó a Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología, pero sólo estuvo un año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962.

Milstein, se encontraba al frente del Malbrán. El Instituto fue intervenido y el trabajo del futuro Nobel se vio perjudicado por inconvenientes políticos que incluyeron numerosas cesantías y perturbaron a su equipo en la etapa crucial de un programa de estudios muy avanzados para el contexto de entonces.

En la Universidad de Cambridge formó parte del Laboratorio de Biología Molecular. Allí trabajó en el estudio de las inmunoglobulinas, adelantando el entendimiento acerca del proceso por el cual la sangre produce anticuerpos (las proteínas encargadas de combatir a la presencia de cuerpos extraños o antígenos).

Junto a Georges Köhler desarrolló una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química, que denominó anticuerpos monoclonales. En 1983, fue nombrado jefe y director de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge.

Por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales, obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1984.

Falleció el 24 de marzo de 2002 en Cambridge, Inglaterra. Tenía 74 años. En su funeral su sobrina nieta, Ana Fraile, quien posteriormente sería la directora de la película sobre su vida, eligió para despedirlo, el cuento de Eduardo Galeano, Un mar de fueguitos.

En marzo de 2010 se estrenó el documental Un fueguito. En él se recogen testimonios de su esposa Celia y de sus colaboradores y colegas. La película fue declarada de Interés Nacional por el Ministerio de Educación y tuvo apoyo financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Leloir y de su esposa, Celia.

Se recuerda que alguna vez, señaló: “La ciencia solo cumplirá sus promesas cuando sus beneficios sean compartidos equitativamente entre los verdaderos pobres del mundo”.

En una sociedad con memoria demasiado "corta", por expresarlo de alguna manera, sería interesante preguntarse qué hubiera pensando Milstein, al observar a una científica, formada en la universidad pública, participando en un programa televisivo en pos de obtener recursos para avanzar en sus investigaciones.

Es real. Milstein, no está para responder.

Por ello, es mejor ni imaginarlo.