Preparándonos para ese día, cuando puedan retornar los abrazos

Desde hace décadas, en el mundo, no se había vivido una situación semejante: que un virus cercenara los abrazos, los besos, los apretones de manos.

Muchas y muchos imaginan como será ese momento, sí, ese instante, cuando retornen los abrazos. Son los "abrazos" que hoy están vedados por la imposición de un virus.

Hay imágenes y situaciones que son emotivas, en este contexto que se está viviendo:

La del niño que ve a su abuelo a través de una pantalla de un celular o una computadora, indicándole que lo quiere abrazar, mientras el hombre no puede contenerse y se quiebra.

La llegada con provisiones a la casa de su madre, ya mayor, de un hijo, y cuando esta quiere besarlo, no tiene otra opción qué decirle, con angustia: "No vieja, después que pase todo esto, con el codo vieja, con el codo".

La de los padres y madres que tienen a su hija o hijo en otras ciudades, acostumbradas y acostumbrados a reencontrarse los fines de semana, y que por el "aislamiento", desde hace tiempo no se pueden ver.

La de los amigos y amigas que extrañan esas reuniones sociales, en donde siempre alguna o alguno se molestaba porque estaban quienes se aislaban de la charla, concentradas y concentrados en sus teléfonos.

La de las familias que extrañan las reuniones de los domingos, aunque más no sea, los domingos con, seguramente, algunos distanciamientos, esos que cuando pase todo esto, puede que dejen de ser distanciamientos.

La de aquel hombre que solo puede observar, por precaución, a su compañera de vida, detrás de un vidrio, porque es una de las personas que se encuentra en un grupo de riesgo.

Son imágenes y situaciones impensadas hasta hace poco menos de un mes.

Las postales que llegan de otros países, de lo emotivo trasunta a lo dramático. Las cifras no lo son menos, sobre infectados y muertes. Es imposible no conmoverse, no quebrarse.

Ya no se está hablando de distanciamientos, sino de seres queridos que no pueden ser despedidos, víctimas de este maldito virus que está atravesando al mundo, mientras se intenta encontrar algo con qué detenerlo.

En algún momento, seguramente llegará una vacuna, o lo que sea, y este coronavirus quedará en la historia como esa "peste" que afectó a la humanidad en el siglo 21.

Ya se ha mencionado en otras columnas de este sitio: esto también pasará, como pasa todo, por supuesto.

Y cuando transcurra, como han transcurrido tantas etapas en la historia de la humanidad, este momento quedará grabado en esa historia.

Será inevitable que las generaciones venideras no recuerden "aquello que sucedió en 2020".

Que la lectora o el lector le permitan al columnista soñar en este momento. Puede, además, que compartan el sueño. Quien escribe, se toma esa licencia: la de soñar.

Sí, de soñar con el día en que este virus ya no sea un peligro, cuando las personas puedan acercarse nuevamente.

Tal vez allí seremos diferentes a como éramos ayer, porque no solamente cambiará el mundo, sino que también lo haremos los seres humanos. O por lo menos, lo haremos la mayoría de los seres humanos.

Una minoría, continuará, lamentablemente, sin cura, pero no para este virus, sino para su individualismo, egoísmo, odio y falta de empatía, el no colocarse en el lugar del otro o la otra, al menos por un segundo.

Sin dudas, que las miserias patéticas de algunas y algunos continuarán existiendo, como las hay en este contexto, pero en nuestra razón colectiva humana, en nuestro ADN, algo tendrá que haber cambiado.

Quien escribe, se se toma la licencia de soñar con ello, porque algo tendremos que sacar como humanidad de esto que padecemos, pensando en el colectivo social, de una buena vez. Y no solo en lo individual.

Tal vez, los seres humanos, comencemos a ser más humanos, pero en nuestra mejor versión, porque sin dudas existe una mejor versión de nosotros mismos, aunque en ocasiones, no reparemos en ello.

Debimos resignar lo que nunca imaginamos que deberíamos resignar. Y es necesario, por nuestra salud y, especialmente, por la salud de quienes son más vulnerables.

La vida es lo primero. Lo otro, ya veremos. La vida que se pierde, no se recupera. La economía, sí puede hacerlo.

Cuando la distancia establecida entre dos personas deje de existir, ese vínculo necesario, imprescindible, se afianzará, esperemos, seguramente como nunca lo hizo.

La estrechez de los abrazos será más sincera, sin dudas. Y más fuerte.

Los celulares se apagarán por un rato en las reuniones sociales y familiares.

Las redes, por lo menos, en ese momento, descansarán y nos otorgaremos con las redes ese descanso.

El televisor no será el principal protagonista en la mesa familiar y el bullicio de las charlas se expandirá y se multiplicará.

La tecnología que hoy, en este confinamiento, está al servicio del ser humano, deberá seguir estando al servicio del ser humano y, ojalá, sea diferente al ayer, cuando el ser humano estaba al servicio de la tecnología.

Alguien saldrá a la calle y gritará: "¡Por fin!". Y correrá a abrazarse con sus vecinas y vecinos. Y puede, sin dudas, que el grito colectivo sea: "¡Se terminó!"

Los hijos y las hijas, llegarán a la casa de sus padres y madres, para brindarles ese abrazo y ese beso postergado y esperado.

En ese día, que sin dudas, no es tan lejano, seguramente comprenderemos el valor de la libertad, porque a la misma se la valora cuando se la pierde. Y por un rato, parcialmente, la hemos perdido. Pero es por un rato...

Ese día, puede que la humanidad comprenda a los animales que atestan a los zoológicos del mundo y los zoológicos del mundo dejen de existir.

Los colegios de todos los niveles y universidades abrirán sus puertas y, como nunca, seguramente, estudiantes y docentes, correrán a esas aulas, porque las extrañaban. Las necesitaban.

Por un virus, el mundo virtual se hizo más presente que nunca y simultáneamente se extraña más que nunca al mundo real. Es la paradoja del hoy.

Esas "pequeñas" cosas, que hasta ayer sólo eran "pequeñas" cosas, dejarán de ser "pequeñas" cosas.

Poder salir a caminar, sentarse en la plaza, compartir, nosotros, los argentinos, ese mate que se dejó de compartir. Y allí, apenas con eso, caeremos en la cuenta (caemos en la cuenta), de la importancia del compartir.

Como lo escribió y lo cantó, John Lennon: "Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único".

Millones en el mundo están soñando con ese día, que sin dudas, como está señalado, no está lejano, como otras generaciones soñaron en tantas ocasiones, esperando por el final de guerras atroces.

Tal vez, la humanidad será mejor, cuando retornen los abrazos.

Es que los abrazos serán más fuertes.

Y más sinceros.