"Ese hombre es tan pobre, que lo único que tiene es dinero"

¿Qué es ser rico? ¿Cómo se mide la riqueza de un ser humano?, ¿sólo se la mide por los valores materiales que ostenta o también por otras cuestiones?

"Es rico, por eso no va a robar", suele escucharse casi como una máxima, cuando se alude a ciertos personajes. Nada más alejado de lo real. Los ejemplos, sobran, por supuesto.

Es mejor ni recordar, en todo caso, o sí, es mejor recordarlo, cómo algunos amasaron sus fortunas en nuestro país. La denominada "patria contratista" que proviene de la dictadura de los '70, puede dejar algunas respuestas.

Fueron los denominados "capitanes de la industria". Los que eran ricos y se enriquecieron aún más a costa del Estado. Entiéndase a "Estado", como todas y todos: la sociedad.

La lista es extensa. Son, quienes, entre otras cosas, por ejemplo, gracias a una decisión del gobierno de la dictadura, se beneficiaron con la operatoria denominada "seguro de cambio".

Se implementó a partir de 1981 y fue perfeccionada en 1982 por Domingo Cavallo, permitiendo a las empresas transferir buena parte de las pérdidas originadas por la devaluación (tablita de Martínez de Hoz y posterior gestión de Lorenzo Sigaut), al Estado, o sea a la sociedad argentina. Sí, a vos, a tus padres, abuelos, a quien escribe, a la criatura que hoy se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Sí, a todas y a todos.

La deuda externa pasó, por esa operatoria así, de 7.900 millones de dólares, en 1974 a más de 45.000 cuando retornó la democracia. Más de la mitad, 23 mil millones, corresponde a la estatización de aquella deuda privada.

Así es que con ese desfalco, fueron beneficiadas más de 70 grandes empresas. Entre ellas Sevel, por entonces del Grupo Macri, Acindar, Loma Negra de los Fortabat, Compañía Naviera de la familia Pérez Companc, Techint del grupo Rocca, IBM, Ford, Fiat y otros, como Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle. Hay más, claro.

En conclusión, esa deuda que no es nuestra, o sea del Estado, ergo de la sociedad, la terminamos pagando el resto de las familias argentinas. La famosa deuda eterna. Lo que estaba en discusión, en negociación, antes de que llegara el COVID-19 con el nuevo gobierno, precisamente era la deuda. Y, además, restaba conocer, bicicleta financiera mediante, en los últimos años, quiénes se beneficiaron por el crecimiento exponencial de la misma.

En esa lista previa, hay apellidos conocidos, por supuesto. Y en esa lista, hay uno, que se hizo público por despedir a 1.450 trabajadores, en plena crisis sanitaria, lo que generó reacciones, como era previsible, además de poner en marcha la maquinaria vía redes sociales, de quienes continúan en un momento, en donde la sociedad necesita estar más unida que nunca, a pesar del distanciamiento, intentando revitalizar la "grieta".

No lo dijo directamente el presidente Alberto Fernández, en su mensaje ni en su cuenta de Twitter, apelando al "miserables" cuando publicó sobre los despidos, pero era claro, aludía a Paolo Rocca, dueño de Techint.

No se está hablando de pequeñas y medianas empresas (debería haberlo aclarado), que en este contexto de emergencia sanitaria la están pasando realmente mal, en donde las trabajadoras y los trabajadores son personas, no números, como sí, al parecer, lo son para ciertos grandes emporios nacionales y trasnacionales.

Muchos de estos últimos, a diferencia de las Pymes, con excepciones, obvio, no contemplan ese aspecto humano. Las cuentas deben cerrar, no importa cómo. Se resta, en ocasiones, en la ecuación fría de una planilla, a miles de personas, aún en una pandemia. Y listo.

No reparan que se trata de familias. Quienes adoptan dichas decisiones, continuarán viviendo en sus mansiones, con coronavirus o sin coronavirus. El aislamiento para ellas y ellos, no será realmente un problema, claro.

Con respecto a las Pymes, el Estado, debe y deberá asistirlas, no solo con lo anunciado, seguramente insuficiente, sino con mucho más. Más allá de la máxima impuesta por los voceros del poder siempre oculto, que el mercado debe regular la economía, con una inexistente intervención del Estado, es cuando más se necesita de ese Estado.

Quienes demonizaron por años a la intervención estatal, ahora la reclaman. Paradojas de lo que sucede en un mundo y en un país, como se ha señalado en otro columna, diferentes al ayer, pero también al de mañana.

Sería interesante, por otra parte, que en esta emergencia sanitaria que se padece, en la que se escucharon cacerolas sonando para que se efectúe una reducción en el gasto de la política (que representaría unos 200 millones de pesos de ahorro), lo que no está mal, esas mismas ollas, además, deberían haberse hecho escuchar para que quienes licuaron sus deudas, entre ellos, el propio Rocca, devuelvan lo que le adeudan a la sociedad.

Branko MilanoviÄ, economista serbio-estadounidense especialista en desigualdad económica, economía de la pobreza, economía del desarrollo, economías en transición, economía internacional e instituciones financieras internacionales, en una entrevista con el programa de Alejandro Bercovich, en el canal C5N, sostuvo que en una situación así, los gobiernos pueden adoptar medidas, para que los sectores medios y bajos no sean castigados.

MilanoviÄ, que es considerado en el mundo el mayor experto en la redistribución del ingreso, indicó en dicha entrevista televisiva: "Esto es casi una situación de guerra y se pueden tomar decisiones de emergencia. Durante las guerras hubo impuestos y gravámenes especiales que nunca se habían impuesto. Son impuestos que no pueden durar para siempre (...) y eso va a ser una tasa por única vez, por este año por ejemplo".

Sobre el por qué, los más ricos podrían pagar un impuesto extraordinario, señaló: "Deberían darse cuenta que no solo están pagando para compensar a los pobres los ingresos que pierden. También están pagando para evitar un colapso social, porque si la gente no tiene trabajos y no tiene ingresos, igual necesita vivir, o sea, necesita comer, necesita un hogar. Lo que va a pasar en países en donde haya una porción significativa de la población, que no sea capaz de cubrir esas necesidades básicas, es que tampoco va a tener nada que perder (...)

Un ejemplo: si ese impuesto extraordinario fuera del 2 por ciento, sobre los patrimonios que superen los 50 millones de dólares, y de un 3 por ciento de los que superen los 1.000 millones de la moneda estadounidense, en la Argentina sobre unas 10 familias que reúnan 15.000 millones, estas aportarían 440 millones de dólares para la crisis. Sería un 1/34 de sus fortunas. Traducidos a pesos argentinos, serían 28.600 millones.

En conclusión representaría, comparado con el ajuste solicitado a la política, una diferencia de 143 veces. Y más allá de que la denominada "clase política", también debe colocar su aporte en este contexto que se está padeciendo, la misma, mal que les pese a muchas y muchos, especialmente a quienes observan afectados sus intereses, es la que administra, con sus referentes, al Estado en sus diferentes niveles, que en conclusión es el que debe responder en la emergencia. No serán los grandes millonarios, quienes lo van a hacer.

El discurso de la "antipolítica", es paradójico, porque quienes lo promueven, precisamente están adoptando una posición política determinada. Ya lo señalaba Aristóteles: “El hombre es un animal político”. Significa que el ser humano se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente, en cuyos asuntos públicos participa en mayor o menor medida, con el objetivo de lograr el bien común.

No obstante, ese discurso instalado a través de redes sociales o comunicadores/as de medios masivos, por los sectores que no resignan demasiado en pos de la nación, es más, le sacan lo que pueden, se ha arraigado en vastos sectores de la sociedad. La ironía reside en que quienes acompañan ese reclamo, con sus cacerolas, y están en su derecho de hacerlo, lo hacen en contra de sus propios intereses, en la mayoría de los casos.

La dirigencia política, que ocupa lugares en los diferentes niveles del Estado, por cierto, en esta situación ha acordado trabajar en conjunto. Y no es un elogio. Es y debe ser su obligación. Una imagen, por ejemplo plausible, es que el primer mensaje del presidente Alberto Fernández, cuando comenzó a agudizarse el problema del COVID-19, fue acompañado por gobernadores de diferentes partidos y, en otro caso, a su lado se encontraban el gobernador del principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (oficialismo), y el jefe de Gobierno de la ciudad capital del país, Horacio Rodríguez Larreta (oposición). Gusten o no, dichos funcionarios, son nuestros representantes.

Lo señala la Constitución Nacional, en tantas ocasiones bastardeada y pisoteada: El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes (...) Y en este contexto, los y las representantes, nuestros y nuestras representantes, son más necesarios y necesarias que nunca, no solo con un gesto de bajarse sus sueldos, que se reitera, es importante, sino con acciones coordinadas, sin mezquindades e intereses, que algunas y algunos marginales actuales de la política, están tratando, por todos los medios de erosionar.

Retornando a la deuda externa y a su crecimiento exponencial en los últimos cuatro años, incluido el préstamo del FMI, el mayor de su historia otorgado a un país, además de un bono colocado a 100 años, entre otras "bellezas", también, cuando pase esto, sería lo lógico que se revelaran las operatorias de la fuga de esas divisas, quienes fueron las y los responsables de permitir que ello sucediera y quienes se beneficiaron con la misma.

Sin dudas, con la recuperación de ese dinero, aunque suene a una utopía, el país contaría con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, se asistiría a las pequeñas y medianas empresas, aún más con este contexto, sin permitir que ningún habitante pase necesidades, y menos aún hambre. Por supuesto, para que eso sucediera, se necesitaría de un consenso generalizado en la sociedad, más allá de los amanuenses del poder.

Ese acuerdo, que podría generarse, claro está, será muy difícil de lograr, con comunicadoras y comunicadores sociales, que en realidad son, aunque lo intenten disimular, las y los voceros/as y escribas de quienes aspiran a que eso no suceda, porque afectará inevitablemente, aunque no demasiado, a sus intereses. ¿Es necesario reiterarlo?

Tal vez mañana sea diferente, porque hoy es diferente. No obstante, la maquinaria comunicacional se colocó en marcha, con todas sus herramientas en pos de plantear la dicotomía: vida o economía. En realidad, lo lógico, sería que prevalezca la primero, porque una vida perdida no se recupera, pero la economía sí puede hacerlo. Está demostrado.

Luego de guerras y hambrunas, naciones devastadas pudieron levantarse hasta convertirse en potencias, no solamente con nivel, sino con calidad de vida para sus habitantes. Solo es un ejemplo. Las vidas perdidas en las dos guerras mundiales, se contaron por millones. Solo quedaron en la memoria colectiva. Las ciudades destruidas por aquellas dos conflictos, se reconstruyeron y las heridas económicas se suturaron. Esta también es una guerra, aunque a diferencia de aquellos conflictos, se está luchando con un enemigo invisible.

Retornando a Rocca, más allá de este empresario, sería interesante plantearse nuevamente el interrogante, ¿qué es ser rico? Desde el valor humano o los valores humanos, sin dudas el dinero no hace a una persona rica.

La riqueza de una persona, pasa por otro lado. Por ello, aquella frase de Cristina Onassis adquiere hoy más que nunca, demasiada relevancia. Nadie señala que una persona no pueda tener dinero y no contar con otros valores, claro está. Sería demencial suponer que todas las que poseen grandes capitales, son así. Las generalizaciones son siempre injustas.

No obstante, las excepciones no hacen a la regla. Son apellidos, que fueron mutando, algunos mencionados más arriba, que dañaron al conjunto social. Lo hicieron cuando se quedaron con millones de hectáreas tras el genocidio del desierto, lo hicieron cuando se beneficiaron con la dictadura de los setenta, y con cada modelo que privilegió, en democracia, a los grandes intereses económicos por sobre los intereses de la mayoría de la sociedad.

Puede esta dura etapa que atravesamos como sociedad, cambiar lo que hasta ayer era una cuestión cíclica, con un modelo económico y social, que se retiraba por un lapso, para retornar, una y otra vez. No lo señala quien escribe. Lo marca la historia de la Argentina. Solo basta con repasarla. Con eso, sería simplemente suficiente.

Sí, seguramente, quien escribe, estará recibiendo de quienes no concuerdan con este análisis, decenas de cuestionamientos. Y está bien. No todos y todas tenemos el mismo prisma para observar a la realidad ni el contexto en la que esta se presenta, que es parte de esa realidad.

No obstante, debe quedar en algo claro: lo expuesto, ni siquiera se basa en una cuestión ideológica. Sería reduccionista observarlo de esa manera.

Se trata, esencialmente, de una cuestión humana.

Con todo lo que eso representa.