El Sindicato de Luz y Fuerza se pronunció por la detención de un operario de la Central Nuclear

El hecho sucedió el viernes, en horas de la madrugada, cuando según informó la policía, en su reporte oficial, al ser inspeccionado por D.C el transporte en el acceso oeste de Río Tercero, se generaron reclamos, al activarse el protocolo por una persona que se indica, tenía fiebre, ante la demora.

Siempre según el parte oficial de la policía, uno de los trabajadores se bajó y comenzó a "increpar" a los uniformados y "arrojar golpes de puño", siendo detenido y trasladado a la alcaidía.

El Sindicato Regional de Luz y Fuerza ante dicho hecho, se expresó en un comunicado, difundido en sus redes sociales.

El comunicado señala:

Nuestros compañeros trabajadores de Luz y Fuerza están contemplados dentro de lo que se denominan servicios esenciales; establecido así por protocolo y por la razón lógica que nada podría funcionar sin suministro de electricidad.

Que esto sea así, no quiere decir que los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico dejan de estar en riesgo.

Cómo todos en estos momentos, sienten temor e incertidumbre por lo que está pasando y luego de su jornada de trabajo también siente agotamiento como cualquier persona que por estas horas está desempeñando un papel importante en la contención de la pandemia.

El comunicado, prosigue: Anoche en la localidad de Río Tercero, en su ingreso principal, personal afectado a Defensa Civil estaban realizando el control pertinente a todos los vehículos que ingresan a dicha ciudad. Por tal motivo detienen al transporte que trasladaba a los operarios de la Central Nuclear Embalse. Los mismos venían de cumplir su turno operativo. En este procedimiento de control detectan que uno de los operarios, según las mediciones que realizaban tenía fiebre, posteriormente descartado.

Lo metódico del asunto, produjo demoras para el grupo de trabajadores que se encontraban cansados luego de una larga jornada laboral, sumado a la preocupación lógica del momento que estaban viviendo y al trato recibido, que no fue para nada bueno.

De nuestra parte siempre respetamos y agradecemos el trabajo de todos los que están afectados en estos difíciles momentos. Pero el respeto no significa tolerar acciones que no corresponden y que pasan a ser abuso de poder.

En el relato de los hechos, nuestros compañeros manifestaron que nunca existió una agresión por parte del trabajador detenido, hacia los funcionarios policiales. Los mismos sostienen que existió una acción desmedida por parte de los organismos de seguridad; acciones como las que se estuvieron virilizando, en otros contextos, durante los últimos días y por las que ya se desafectaron a las personas de las fuerzas de seguridad que estuvieron involucradas.

Frente a este acontecimiento nuestro Sindicato y el Secretario General de nuestra Federación de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, se ocuparon de este inconveniente, en el que también intervino la parte legal de la Empresa NA-SA.

Ante todo, rechazamos firmemente este accionar policial. Nuestros compañeros están dando lo mejor de cada uno para sostener el servicio eléctrico en todo el país y lo seguirán haciendo, pero no estamos dispuestos a aguantar el atropello y falta de respeto hacia ellos.

Los tiempos requieren que todos asumamos nuestros roles con seriedad y responsabilidad. Esto no le brinda poderes extraordinarios a nadie para aprovecharse de la situación y atropellar a otro trabajador por el simple motivo de tener ganas de hacerlo.

El comunicado, concluye: Llamamos a la reflexión a quienes actúan de esa manera, ya que no solo no corresponde éticamente, sino que no ayuda en nada en estos tiempos donde se precisa unidad y respeto en el marco de la ley.

Consejo Directivo