En el marco de la emergencia sanitaria siguen las detenciones en Río Tercero

A las 17.50 del jueves, reporta el parte oficial de la policía, en Azcuénaga y Alem, personal de la fuerza visualizó a dos personas que circulaban por la calle. Al percatarse de presencia policial aceleraron su paso intentando evadir el control policial. Fueron controlados, siendo identificados como dos jóvenes de 19 y 16 años. Al ser interrogados y al preguntar por su permanencia en la vía pública, respondieron que regresaban de ver como su amiga elaboraba pastas. Se les hizo conocer que eran infractores a la ley 27.541 decreto 260, siendo detenidos por el Artículo 205 del Código Penal Argentino. El adolescente, menor de edad, fue trasladado al centro de contención de menores y el mayor a la alcaldía local.

En los primeros minutos del viernes, en tanto, en Félix de la Peña esq. G. Gavier, fue controlada una persona que circulaba en bicicleta. Al solicitarle la policía que justificara su presencia en el lugar, indicó que había salido "para ver si conseguía algún kiosco abierto para comprar cigarrillos". Se le informó sobre el DNU y que se retirara a su domicilio a lo que hizo caso omiso, señala el parte, agregando que "daba una vuelta por la cuadra haber si el kiosco estaba abierto y después volvía". La policía procedió a detenerlo. Se trata de un joven de 19 años.

Cuando habían pasado 10 minutos, a las 00:20 en calle Garzón, entre G. Gavier y J. Echenique, fue controlada una persona que circulaba en una motocicleta. Cuando se le solicitó que justificara su presencia en el lugar, respondió que retornaba de la casa de su hermana, no sabiendo precisar el domicilio. Fue informado de los alcances del DNU, indicándole que se retirara a su casa, no acatando esa indicación, manifestando, señala el reporte que la policía no le podía "decir qué tiene que hacer" y que si quería seguiría "dando vueltas", insultando e increpando al personal de la fuerza. Fue detenido, siendo identificado como un joven de 18 años.

A la 1 de la madrugada del viernes, en el acceso oeste por Avenida General Savio, en tanto, Defensa Civil Municipal solicitó la colaboración de la policía, ya que en el colectivo que traslada al personal de la Central Nuclear de Embalse, uno de sus ocupantes se encontraba con fiebre, por lo que se activó el protocolo. Según reseña el parte policial, quienes se trasladaban en el rodado, se molestaron por la demora, bajándose un hombre de 56 años, quien insultó a los efectivos. Al intentar ser controlado -prosigue el informe- comenzó a arrojar golpes de puño a los uniformados. Tras ser llevado al Hospital Provincial, quedó detenido, siendo alojado en la alcaidía de la Departamental Tercero Arriba, por "resistencia a la autoridad".