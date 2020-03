Aislamiento: informan sobre más detenciones en la madrugada del jueves en Río Tercero

A las 2.30, informó la policía, un joven de 24 años fue controlado en Virrey Vertiz y Oncativo. Al ser consultado su motivo de circulación en la vía pública, respondió que había salido a "dar una vuelta" porque no podía dormir. Fue informado acerca del decreto vigente que impone el "aislamiento domiciliario obligatorio". Detalla el informe oficial, que contestó: "Mientras no me enferme no me pienso quedar encerrado". Fue detenido y trasladado a la alcaidía de la Departamental Tercero Arriba.



Luego de las 2.40, persona policial en Avenida Fuerza Aérea, controló a un joven de 23 años y un hombre de 46. Fueron consultado hacia dónde se dirigían. Respondieron que se dirigían a comprar cigarrillos y bebidas. Se le informó que eran infractores a la ley 27.541, decreto 260, siendo detenidos en el marco del Artículo 205 del Código Penal Argentino.