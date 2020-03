El ayer desde este hoy en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (Audio)

Análisis 24/03/2020 Por Tercer Río Noticias

Un 24 de marzo diferente al de otros años. No hay actos, no hay marchas, no hay conmemoraciones en espacios públicos. Un virus en el hoy nos aisló. Seguramente esto también pasará, como pasa todo, pero la memoria perdurará, esa que nos recuerda a otro virus que violentó al Estado hace 44 años...