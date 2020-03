Almafuerte: brindaron detalles de distintas medidas, entre ellas el "toque de cierre" para los comercios

El denominado "toque de cierre", con la sirena de Bomberos Voluntarios, a las 18, es una de las medidas que se adoptaron para que los comercios dejen de funcionar a esa hora.

El intendente Rubén Dagum, junto al director del Hospital Municipal y al responsable de la comisaría de la ciudad, brindaron un conferencia en la jornada del lunes, desde los estudios del Canal 2 de esa ciudad.

El jefe comunal, recordó que existen restricciones para el ingreso y egreso de la ciudad. Remarcó, en tanto, la cooperación de los vecinos en acatar las resoluciones en el marco del decreto nacional por la emergencia sanitaria.

Con respecto a los dos supermercados que se rigen, en cuanto a los horarios, por una normativa provincial, señaló que estuvo en contacto con los mismos, para que se adecuen al denominado "toque de cierre".

En cuanto al hospital, se indicó que hasta el lunes no se había registrado ningún caso sospechoso, ni de coronavirus ni tampoco de dengue. Dagum, en tanto, manifestó que las rutas son de libre circulación, tal como lo establece la Constitución Nacional, con las restricciones que se encuentran en el decreto nacional.

No obstante, recordó que en cuanto a los accesos a la ciudad, se lleva adelante un control de los vehículos. "Ya dijimos quienes pueden ingresar: proveedores de alimentos, de insumos y garrafas para los barrios que no tienen como cocinar porque no cuentan con gas natural", expresó.

La conferencia completa en el video de FM Almafuerte