Confirman un caso de dengue en un vecino de Almafuerte y se emitió un comunicado

En un comunicado, la Municipalidad de Almafuerte, brindó detalles del caso de dengue que se confirmó en la ciudad en la jornada del miércoles.

El municipio, en el comunicado, indica que "cuando se tuvo noticias del hecho, se procedió de inmediato, junto a la Provincia, a fumigar la zona y hogares de barrio Parque, en donde se produjo el caso".

Indica, además, que esto "acontece luego de muchas tareas de fumigación, descacharrado, campañas de prevención, entrega de repelente, notificaciones y multas", que se han realizado.

El comunicado, que lleva la firma del intendente Rubén Dagum, amplía que en el último mes se entregaron "60 notficaciones", y a partir de las mismas se logró que unos "40 vecinos cortaran el pasto" de sus terrenos, además de labrarse 20 multas para quienes no lo hicieron.

En esos casos, se amplía, el municipio fue el que se hizo cargo del desmalezado. Se indica en el comunicado que se ha trabajado en el mantenimiento de "180 hectáreas" de espacios públicos con campañas de prevención en la vía pública, redes y colegios.

Se solicita a los vecinos que "refuercen las tareas de prevención" con el corte de pasto y vaciando los recipientes y piletas. "La fumigación mata a los mosquitos adultos pero no a la larvas, si no se acaba con los recipientes la fumigación no tiene sentido", agrega.

Por último, indica que si se conoce casos de "vecinos infractores" se notifique a los teléfonos 470188 / 3571662521 o enviando un correo electrónico a [email protected], para "accionar legalmente".