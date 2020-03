Protesta con un cese en la comercialización de granos y hacienda por la retención a la soja

La medida de no comercializar granos y hacienda entre el lunes y el jueves, fue dispuesta por la Mesa de Enlace Agropecuaria, integrada por Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro y la Federación Agraria Argentina, aunque esta última dejando en libertad de acción a sus filiales.

La Federación Agraria Argentina, que históricamente ha representado a los pequeños y medianos productores, a raíz de algunos sectores de la misma de no adherir a la medida, decidió dejar "libres de acción" a sus bases.

El comunicado señala: "Federación Agraria Argentina luego de un extenso debate interno entre sus bases, entiende que entre sus representados hay diferentes posturas, por ello es que hasta el momento nuestra entidad no ha tenido posición oficial ante el cese de comercialización anunciado. En virtud de lo expresado anteriormente, la conducción de FAA decide resguardar la unión de la entidad y deja a sus bases libres de acción ante el paro convocado para el próximo lunes".

En la zona, la Federación Agraria Argentina, filial Río Tercero, adherirá a la medida, según declaraciones públicas de sus representantes. Es más, el denominado "tractorazo", realizado en Córdoba en la semana que pasó, fue impulsado, además de los productores autoconvocados, por la filial riotercerense de la FAA.

Cómo se llegó al cese de comercialización

La decisión de ir a la protesta, con un cese de comercialización, fue impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), luego de que se conociera que el gobierno había dispuesto un aumento en las retenciones de la soja, del 30 al 33 por ciento, en el marco de la denominada "ley de solidaridad", aunque no incrementando las de otros productos agrícolas e incluso bajando en algunos, como el caso del maní, en donde Córdoba es la mayor generadora de esa oleaginosa.

Desde las entidades del agro, inclusive desde la sede central de FAA, más allá de las disidencias internas, por lo que dejó en libertad de decidir a sus asociados, señalaron en el mismo comunicado: "El sector no resiste más carga impositiva y, si bien destacamos la segmentación lograda como política pública, la misma no representa el espíritu de frenar el desarraigo y que más productores queden fuera del sistema productivo (...)"

Desde el gobierno sostienen no comprender la medida ya que se decidió segmentar las retenciones a la soja, como lo había solicitado precisamente, aseguran, la Federación Agraria, pagando menos, a través de una serie de compensaciones, los pequeños y medianos productores.

El decreto por las retenciones

El nuevo esquema, de acuerdo al decreto 230/2020 publicado en el Boletín Oficial el pasado 4 de marzo, señala, entre otros conceptos, que “resulta fundamental establecer políticas inclusivas de la actividad exportadora de las economías regionales que mejoren su desempeño y que incrementen la competitividad de la exportación de bienes y servicios a medida que mayor sea su valor agregado”.

También indica que “resulta imprescindible mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”.

En consecuencia, señala, “deviene necesario modificar transitoriamente las alícuotas de los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) que forman parte de la cadena agroalimentaria”.

Por producto

Las retenciones a la soja suben de 30% a 33%; las que se aplican a arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, bajan de 9% a 5%; en el maní pasan de 12% a 7%; las de la harina de trigo bajan de 9% a 7%; el girasol pasa de 12% a 7%. La reducción es aún mayor para el girasol confitero y aceite de girasol, que va del 12% a 5%.

También bajan los derechos de exportación al maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, de 9% a 5%; al arroz paddy, de 12% a 6%; y al arroz pulido, de 9% a 5%.

Según se indica, este nuevo esquema, consistirá en destinar una parte de la recaudación adicional a la compensación de tres de cada cuatro productores de soja, siempre que su producción no haya superado las 1.000 toneladas en la campaña anterior.

Este beneficio, según los datos oficiales, alcanzará a 42.406 productores que representan el 74,2% del total. Los restantes 14.884 productores, con rindes por encima de las 1.000 toneladas, no recibirán compensación alguna.

Esta segmentación implicará, se indica desde el Gobierno, con las compensaciones, que quienes producen hasta 100 toneladas, tributarán una retención del 21%; entre 100 y 200, el 24%; entre 201 y 300, el 27%; entre 301 y 400, el 28%; entre 401 y 500, 29%; y entre 501 y 1.000 toneladas, 30%. Como está señalado, con este nuevo esquema, quienes produzcan más de mil toneladas, tributarán el 33 %, o sea, lo que generó el reclamo que devino en la protesta que comienza este lunes.

Desconfianza rural y la molestia del gobierno

Quienes promueven el cese de comercialización de granos y hacienda, sostienen que la posición para llevar adelante esta medida de protesta, por ejemplo, es por la desconfianza de que se implementen efectivamente las compensaciones anunciadas . Aducen, por caso, que implica más carga fiscal a la producción.

Desde el gobierno, en tanto, como está señalado, dicen no comprender esa postura, ya que dicha segmentación, aseveran, fue precisamente lo solicitado por la FAA en las reuniones con el ministro de Agricultura y Ganadería. No lo hicieron a través de los medios los funcionarios, aunque trascendió que eso fue lo expresado. No obstante, lo plantearon, sí públicamente, sectores internos de la entidad federada, asegurando que es un paro "político".

Desde los sectores que se oponen a la medida, recuerdan que cuando el expresidente Mauricio Macri decidió aplicar nuevamente las retenciones, no existieron objeciones por parte de las entidades.

Un comunicado de la Sociedad Rural

En un comunicado enviado, entre otros, a este sitio de noticias, se indica: Las entidades de la Comisión de Enlace que han resuelto expresar su disconformidad con las medidas anunciadas solicitan:

Cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena, desde las 0h del día lunes 9 de marzo hasta las 24h del día jueves 12 de marzo.

Quedan exceptuados de esta medida los productos perecederos y, dada la inminencia de estas medidas, pedimos que continúe el normal desarrollo de las actividades programadas con antelación tales como exposiciones, remates, etc.

Al público en general, manifestamos que esta decisión no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento. Es una manera de hacer escuchar el largo reclamo, ya que con esta carga tributaria no podemos producir y, de persistir esta situación, el futuro de la familia agropecuaria se verá muy comprometido.

12 años después

El paro de un sector del campo, retrotrae, además, al conflicto por la denominada "resolución 125" de 2008, a poco de asumir la expresidenta Cristina Fernández. Se trató del esquema de retenciones móviles, que provocó una protesta que se extendió por varios meses, inclusive con cortes de rutas en diferentes lugares del país. Es que exactamente en marzo se cumplen 12 años de aquella protesta.

Quien preparó aquel esquema de retenciones móviles, fue el entonces ministro de Economía del Gobierno, Martín Lousteau, que paradójicamente, o no, en la actualidad se encuentra en la vereda de la oposición política al actual gobierno y fue embajador en los Estados Unidos en la gestión de Mauricio Macri.

El 11 de marzo de 2008, Louteau anunciaba la sanción de la Resolución 125/2008, estableciendo, como está señalado, un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación, sujetando su aumento o disminución a la evolución de los precios internacionales. Simultáneamente, se incrementaba la tasa de retención sobre la soja y el girasol, reduciéndose levemente las correspondientes al maíz y al trigo.

La medida se relacionó directamente con los altos precios alcanzados por la soja en los mercados internacionales a partir de febrero de 2008, y la inminencia de su cosecha, a partir del mes de abril.

El lunes 31 de marzo, Lousteau anunciaba que se reintegraría el monto de aumento en las retenciones a los pequeños productores de soja, se establecerían subsidios para aquellos que se encontraban más lejos de los puertos, como así también la reapertura de las exportaciones de trigo.

Los anuncios fueron rechazados por las organizaciones de la Mesa de Enlace, las cuales sostuvieron la continuidad de las medidas de fuerza hasta el 2 de abril. El jueves 24 de ese mes, en medio del paro agropecuario, la entonces presidenta aceptaba la renuncia del ministro.

Se indica que quien era jefe de Gabinete, el actual presidente Alberto Fernández, le preguntaba a Louseau si antes de comunicar la medida, había consultado a las entidades del agro. Le aseguraba que estaba todo hablado. Sin embargo, se recibieron llamados de todas las entidades, cuestionando desconocer el anuncio.