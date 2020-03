Preocupación en el gremio por la demora en la puesta en marcha de Petroquímica Río Tercero

"Realmente lo que está sucediendo nos tiene preocupados, porque luego de que se autorizara la puesta en marcha de la planta, convocando al personal a su trabajo, desde la Secretaría de Ambiente, ahora la Policía Ambiental exige algo que perfectamente podría tramitarse permitiendo a la industria funcionar", expresó Omar Barbero.

El pasado 31 de enero, se produjo en la planta de almacenamiento de ácido nítrico un derrame, producto de la rotura de una válvula, lo que provocó que al diluirse el ácido con agua, se rebasara el efluente y se produjera un volcamiento al río Ctalamochita, provocando la mortandad de cientos de peces.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia, clausuró el efluente, por lo que la industria se mantuvo detenida por más de dos semanas. En ese lapso la empresa dispuso la suspensión del personal, con el pago total del salario.

Finalmente, hace una semana, el organismo dispuso permitir que la empresa se pusiera en marcha, siempre que se trasvasara el fluido que se encontraba en el predio de la misma a un tanque, el que debía tener, además, taludes de tierra en torno al mismo. Ese proceso sería auditado por el ente de control.

La industria comenzó a operar progresivamente y se anunció que para el miércoles comenzaría la elaboración del TDI, principal producto de la planta riotercerense. Según explicó Barbero, eso no sucedió, ya que la Policía Ambiental dispuso que el horno en la que se incineran las aguas residuales no cumplía con una normativa.

De acuerdo a lo señalado por el representante gremial, de acuerdo a lo que pudo conocer, en 2001 se aprobó una ley para que aquellos hornos en los que se incineran "aguas residuales" como los de Petroquímica Río Tercero, pudieran funcionar con un control periódico y, además, se firmó un acta. Ahora, desde la Policía Ambiental, indicó, se le exige a la empresa que debe figurar como generadora de residuos peligrosos.

"Desde hace 42 años, la empresa funciona con ese horno, en 2001, se estableció que podía utilizarlo, ahora se le exige que debe figurar de otra manera y es otro trámite. Lo más lógico es que mientras se cumple eso, se le permita producir a la industria y no tenernos a los trabajadores en esta situación de incertidumbre. Todos estamos de acuerdo en que deben cumplimentarse con los requisitos en seguridad, hasta por nosotros mismos, pero en esto, no existe una explicación lógica, más allá de un trámite. Si el horno, que siempre funcionó, no puede hacerlo ahora, la industria no produce, y si no produce, nuestros puestos de trabajo están en juego", dijo.