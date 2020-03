"Hay una decisión firme del presidente y del ministro en reactivar Fabricaciones Militares"

Iván Durigón, con Demian Tupac Panigo y el coronel (R) Waldemar Enrique Vizzo, hace menos de un mes que se hicieron cargo de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado. Fueron propuestos por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. La designación, claro, contó con el aval del presidente Alberto Fernández.

Luego de hacer entrega de camionetas en la planta más nueva de Fabricaciones Militares, la de Jachal, ubicada en San Juan, accedió al diálogo para la emisora Mestiza Rock y Tercer Río Noticias.

El funcionario, no solo aludió a lo que comienza a planificarse hacia el futuro, sino que revalorizó el factor humano, destacando la labor en estos años de los trabajadores de las unidades productivas. Por otra parte, confirmó que al asumir en Fabricaciones Militares, encontraron que en los planes de la anterior administración, se preveían más despidos para reducir el déficit de la empresa estatal.

Reconstruir la relación con los trabajadores

"Entregamos en Jachal cinco camionetas nuevas", destinadas al trabajo en las minas, señaló. "Estamos en una etapa, en la que evaluamos algunas cuestiones y en otros casos, gestionando y actuando para poder sacar de una situación difícil a Fabricaciones Militares", indicó Durigón, quien agregó que la situación de la empresa estatal es "difícil en todo sentido".

"Es una Sociedad del Estado que fue reglamentada recién al final de la administración anterior, con una situación muy compleja en relación a los trabajadores, como también económica, pero lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y con una decisión firme del presidente y del ministro de sacar adelante a estas fábricas, que tanta historia y sentido de pertenencia tienen en los lugares en donde están instaladas", aseguró.

Consultado sobre lo que se elaboraba en la fábrica de Río Tercero, como plataformas para radares y los arcos para las minas de Río Turbio, que dejaron de producirse señaló que si bien eso es importante, y se evalúan proyectos para iniciar ese proceso, lo prioritario es reconstituir la relación con el plantel laboral, el que dijo, no fue atendido como correspondía en la gestión anterior.

"El ministro nos pidió especial atención en reconvertir la relación con los trabajadores, porque existió en los últimos cuatro años un destrato (...) no solo por el despido en sí, sino que, además, la gente que quedó en las plantas, fue con una situación de temor a ser despedida o por el maltrato de parte de las autoridades salientes", señaló el nuevo presidente del directorio de la empresa.

Durigón manifestó que lo primero que realizarán las nuevas autoridades, es "generar tranquilidad" en quienes desarrollan tareas en las plantas. Y luego, analizar como reactivar a la empresa que es "deficitaria", pero aclarando que no eso no se revertirá a costa de los trabajadores, sino con oportunidades de negocios.

"Necesitamos poner en valor a las fábricas"

Sobre las fábricas, indicó el funcionario: "Necesitamos ponerlas en valor nuevamente porque conocemos no solamente lo que significan para los trabajadores sino para la comunidad en sí, y en este tema hay planes concretos y estamos evaluando la situación de cada una".

Agregó que hace una semana mantuvieron una reunión con cada uno de los directores de las industrias. "Y la realidad es que nos ha planteado una situación crítica en relación a muchas cuestiones que tienen relación con la seguridad del trabajador, con la producción, con la posibilidad de expansión y la reincorporación de trabajadores en cada una de las unidades", expresó.

"El desafío es grande y nos estaremos reuniendo con los gremios que tienen participación dentro de la fábrica, además de la situación especial de tener que armar una Sociedad del Estado, lo cual le da un contexto legal y jurídico distinto, y es en lo que estamos trabajando", amplió Durigón.

"Hubo intencionalidad"

Sobre lo señalado por ATE, que el "déficit", por ejemplo en Río Tercero, fue inducido por la anterior administración, con una caída constante en la producción del sector mecánico, además de operarse en desigualdad de condiciones con el sector privado, en la parte química, coincidió en el análisis.

"Lo que vemos, es una situación compleja". Como ejemplo, graficó que encontraron que no existía en la empresa estatal un "área de costos". "La totalidad del personal que se encargaba de realizar el análisis de costos, no existe, por lo cual no hay empresas con posibilidades de vender si no tienen un área de costos", señaló.

Manifestó que ahora deben reconstruir esas áreas, que "es la empresa entera". "Tenemos una situación, por ejemplo en Azul, que fue vaciada, cerrada directamente, y la verdad es que debemos comenzar a analizar todo, para no hacerlo de una forma improvisada, que terminaría perjudicando a la totalidad de las fábricas", dijo.

Durigón, agregó: "Si se analiza la situación de cada una de las fábricas, hay una cuestión común, que tiene que ver con el vaciamiento, con la desidia, con una intencionalidad de que esto sucediera. Revertir esta situación nos llevará un tiempo (...) Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que sea lo más rápido, poder poner en funcionamiento y en valor a cada de las unidades productivas".

Sobre el caso particular de Azul, en donde la histórica planta estatal fue directamente cerrada, consultado si está previsto la reapertura de la misma, señaló: "La intención está, el ministro (Rossi) nos ha pedido que evaluemos de manera seria y concreta la reapertura, pero debemos analizar que eso no implique inconvenientes para las otras unidades (...)" Agregó que inclusive poseen proyectos aportados por los propios trabajadores. "Haremos todos los esfuerzos posibles para poner en funcionamiento la planta de Azul", aseveró.

Proyectos productivos

El funcionario manifestó que se considera el proyecto productivo presentado por ATE , como es el caso de Río Tercero. "Indudablemente que sí (...) se evalúan todas las posibilidades y más las de personas que conocen la situación de cada fábrica", dijo. Y agregó: "Sería necio o una tontera no escuchar al menos estas propuestas".

Durigón indicó que conocen de los diferentes proyectos, inclusive los que tuvieron tratamiento parlamentario. Señaló que se considera el aporte gremial y político, como es el caso de Córdoba. "Con ellos vamos a trabajar para poner en funcionamiento real a las fábricas, porque hoy funcionan, aunque la realidad es que generan un costo impresionante, por ello, es que a esa situación hay que revertirla", manifestó.

El presidente del directorio, agregó que el objetivo es que "además de reactivar" las fábricas, estas tengan "una fuerte inserción en las regiones en donde están instaladas, que interactuen con los actores privados para fortalecer a la industria local".

"La Argentina hoy necesita divisas para atender una deuda exorbitante, nos han dejado tierra arrasada, por eso intentaremos reactivar a cada una de las fábricas que están en las diferentes regiones del país", señaló. Agregó que recorrerán cada industria. "Hoy es Jachal, como será Río Tercero, Villa María y Fray Luis Beltrán", enumeró.

Sobre el personal despedido

Consultado sobre la reincorporación de las personas que fueron despedidas, expresó: "Como con (la reapertura) Azul, sabemos que hay una situación específica, y no quiero ser un improvisado creando falsas expectativas, pero eso será en la medida en que se reactiven cada una de las fábricas (...) La semana que viene nos estaremos reuniendo con uno de los gremios, que ha llegado con una propuesta, los vamos a escuchar y seguramente trabajaremos fuertemente para eso".

El martes 10 está prevista una reunión de los representantes de ATE con el nuevo directorio de la empresa estatal. "Yo les decía (al personal) cuando fue la presentación en la sede central, que este triunvirato, al que represento, será exitoso no solo por bajar la pérdida que hoy tiene Fabricaciones Militares. La idea es que podamos irnos con la satisfacción de que no hemos maltratado a ninguno de los trabajadores (...) Esa es nuestra meta, porque no hay empresa del Estado, que pueda sentirse empresa si destrata a sus trabajadores", manifestó.

Durigón recordó que Fabricaciones Militares, "no solo es cara" a los sentimientos de sus trabajadores, sino "al del sentimiento nacional". Consideró que el daño "más grave" que se le produjo, es que "se rompió la comunidad que había entre el trabajador con la fábrica y eso debe recuperarse".

Seguridad y planta de vagones

Sobre las inversiones en seguridad, indicó que tras las reuniones con cada uno de los directores de las fábricas, una de las "situaciones más críticas tienen que ver con la seguridad y el cuidado del medio ambiente". "Sobre eso, vamos a tener una mirada fuerte y las inversiones en ese sentido van a ser importantes, porque existe una decisión muy fuerte del ministro de que atendamos ese tema", indicó.

Sobre la planta de vagones de la fábrica de Río Tercero, recordó que existe un convenio con el Belgrano Cargas, para la reparación de los mismos, y también está la alternativa "con el Ministerio de Transporte (...) y evaluamos el tema de la licitación". "Pero son cuestiones que a 15 días (de asumir), recién estamos pudiendo interiorizarnos, pero la decisión es reactivarla", indicó.

Sobre lo señalado por el primer interventor de la DGFM en el anterior gobierno, Héctor Lostri, cuando aseguraba que la planta no servía para fabricar vagones, consideró: "La planta está, el actual ministro, que también lo era (hace más de cuatro años) recordaba en Jachal esa situación (...) Había una intención de que nada se pudiera y que lo creyéramos. Hoy, la verdad, resulta engorroso poder explicar esa situación. Lo que pasó en estos últimos cuatro años, es que se destruyó todo lo que se podía hacer y no se creció absolutamente en nada".

Las direcciones

Sobre el nombramiento de nuevos directores para las industrias señaló que por el momento no existen designaciones. "Es una decisión política del ministro, por lo tanto hasta ahora los designados somos quienes integramos el triunvirato, además de un gerente general, uno en el área de producción y un gerente en la parte contable". Y agregó: "Los directores siguen siendo los mismos por el momento".

La anterior gestión preveía más despidos

Sobre la información publicada en diferentes medios, en donde un exdirigente gremial de Villa María, señaló que la actual conducción de la empresa habría encontrado documentación señalando que de haber continuado la anterior gestión, estaban previstos más despidos en las industrias, dijo: "Encontramos los planes que hizo la administración anterior para la distintas fábricas, en donde se preveía la reducción de personal (...) De hecho, si uno evalúa los que fueron presentando, el déficit se reducía con los trabajadores, con mayores despidos. Ese era el plan maestro durante la gestión anterior. Ahora eso queda totalmente descartado".

Consultado, si de haber seguido el anterior gobierno, se hubieran efectivamente producido más cesantías, respondió: "En los papeles figuraba tal cual, se evaluaba para este año más despidos".

La seguridad del personal

Sobre los operarios, retomó que es importante, más allá de la producción y reactivación, brindarles seguridad en su lugar de trabajo, algo que se había resentido por los despidos: "Si no le doy más seguridad al trabajador que hizo el esfuerzo durante estos últimos cuatro años de soportar a un gobierno que lo ninguneó, lo maltrató, la verdad es que no estaría contento con mi gestión".

