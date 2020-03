Los bomberos de Santa Rosa reconocieron al nene que rescató a su hermanita de una pileta

Fue el lunes. Ya las horas de angustia habían transcurrido, cuando el sábado por la tarde, Patricio, un nene de seis años rescató a su hermanita, Milagros, una beba de un año, que había caído en una pileta de lona.

El niño la sostuvo afuera del agua, hasta que llegó su mamá quien, con la bebé, salió a la calle solicitando ayuda. Dos policías de la sección motorizada la asistieron y le practicaron tareas de RCP, siendo reanimada.

Llegó el personal del Servicio de Emergencias, quien en la ambulancia la trasladó rápidamente al Hospital Eva Perón, en donde terminó Miilagros de recuperarse, recibiendo el alta el domingo, luego del mediodía.

Un comienzo de clases especial

Patricio comenzó las clases el lunes, en la escuela Mariano Moreno. Los Bomberos Voluntarios de la ciudad, lo reconocieron. Fue un inicio de ciclo lectivo en dicho establecimiento muy especial.

Publicaron los Bomberos Voluntarios en su Facebook: "Los ríos no beben su propia agua, los arboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para si mismo, las flores no esparcen su fragancia para si mismas".

Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tu estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya.

Gracias Patricio por demostrar que el ser humano, al igual que la naturaleza, puede brindarse al otro, gracias por tu ejemplo, gracias por dar la oportunidad a otros de ser felices a causa tuya.

En el día de hoy nuestra Institución brindo un reconocimiento a Patricio Zabala, un niño de 6 años, que el sábado salvó a su hermanita menor que había caído en un pileta. Aprovechamos su primer día de clases en la Escuela Mariano Moreno y le hicimos entrega de varios presentes, entre ellos un casco de nuestro Cuartel. Queremos resaltar su heroico accionar que permitió salvarle la vida a Milagros.

Queremos aprovechar la ocasión para saludar y reconocer a Maximiliano Batista y Martín Arias, integrantes de la Policía de Córdoba, quienes practicaron maniobras de reanimación a la pequeña y la mantuvieron con vida hasta que fue trasladada al Hospital Eva Perón.