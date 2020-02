Río Tercero: brindaron detalles sobre un caso en donde se efectuó el análisis de Coronavirus

El intendente Marcos Ferrer, señaló que se aguardan los resultados del instituto Malbrán de Buenos Aires, para conocer si una mujer, internada en una clínica de la ciudad, padece Coronavirus.

El jefe comunal, manifestó que esta vecina fue internada el pasado lunes con síntomas compatibles con una gripe. El detalle, es que había retornado de Italia, por lo que desde el centro médico se informó a la Provincia, tomó conocimiento el municipio y se activó el protocolo para estos casos.

Silvia Cisneros, por su parte, informó que entre la tarde del jueves y el viernes estarán llegando los resultados. "Allí conoceremos si es Coronavirus o no, la mujer tiene más de 60 años", expresó. Sobre sus familiares, indicó que no presentan "sintomatología" y están con un "seguimiento" de las autoridades sanitarias.

Por su parte, Erick Jolicouer, manifestó que no será necesaria una contraprueba, ya que el instituto Malbrán es el centro especializado. "Si dicho instituto dice que no es, no es, no es necesaria una contraprueba", expresó.

Agregó que el trabajo realizado actualmente con la paciente, es la de "vigilancia epidemiológica" que es el nivel 1 del protocolo, hasta tanto se conozcan los resultados.

En este caso, indicó que se siguieron los pasos marcados internacionalmente por los organismos de salud. "La investigación, que es lo que se realizó; la prevención, que es el aislamiento; y el control", expresó.

Manifestó que en el caso de ser positivo el resultado, será la paciente "cero" de esta patología, cuando, por ejemplo en Italia, no se puede aún identificar. "Lo que debemos transmitirle a la población es tranquilidad (...)", expresó. Puntualizó sobre las medidas no farmacológicas que deben adoptarse, relacionadas con los cuidados personales para evitar el contagio.

El funcionario de Salud, agregó que durante estos días estuvo en contacto con la mujer internada, siguiendo el cuadro clínico de la misma. "Está con toda la medicación que corresponde", detalló.

Ferrer, en tanto, señaló: "En la mañana de hoy estuve en contacto con el ministro de Salud de la Provincia, desde el primer momento estamos trabajando juntos por esta situación, fundamentalmente con el área de Epidemiología (...) Obviamente el resultado del análisis será determinante para conocer los pasos a seguir".

Dijo que es importante que la sociedad se informe por los medios a partir de comunicaciones oficiales. "Activamos todas las medidas necesarias, personalmente hablé con el ministro, para comunicar de manera conjunta la información, a fin de no cometer ningún error, llevando un mensaje que no corresponda", expresó.

La conferencia en Video Aquí

Concluyó: "Apenas tengamos el resultado del análisis lo comunicaremos de manera oficial. Ojalá de negativo, pero de lo contrario, no hay que alarmarse, tomando las medidas necesarias, como con cualquier virus para que no se propague".