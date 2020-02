Falleció Orlando Pereyra, referente de la locución y el periodismo de Río Tercero y zona

Se lo recordará como el querido "Gordo" Pereyra. Puede decirse, que en LV 26 Radio Río Tercero, no hubo deporte que no relatara. Tampoco, hubo programa que no condujera. Es recordado su ciclo verspertino "Hora Familiar" o el nocturno "Visitando Estrellas", entre otros espacios, que lo tuvieron como conductor.

Pero, sin dudas, el periodismo y el relato deportivo, hizo que su voz fuera conocida y reconocida. No le faltó nada para relatar y cubrir: boxeo, fútbol, básquet, automovilismo, entre otras disciplinas.

Con su compañera de vida, Olga, su esposa, conformaron una familia, con sus hijas e hijos: Javier, el "Tato", que abrazó la profesión de su padre, Marcela, Analía y Cristián.

Orlando se inició en uno de los circuitos cerrados de radio que había en la ciudad, antes de la llegada de lo que sería LV 26 Radio Río Tercero, la primera y única emisora en Amplitud Modulada, hasta la actualidad, de la zona. Sin dudas, fue uno de los "decanos" de la radiofonía regional y conocido provincialmente.

Reconocido en el ambiente del automovilismo, como está señalado, tuvo su merecido reconocimiento cuando se inauguró en 2019, el Complejo Deportivo Motor del Auto Moto Club Río Tercero. La cabina de transmisión lleva su nombre.



Hace varios años, ya jubilado, se había retirado de la profesión activa. Dejó un legado, sin dudas. Muchos y muchas de quienes nos formamos en el oficio, estuvimos con él en el estudio de la radio, aprendiendo también, y en algunos eventos mecánicos o boxísticos, lo acompañamos en la locución comercial.

Era uno de esos profesionales, que en cada transmisión de exteriores, no dejaba nada librado al azar. Llevaba a la mayor cantidad de personas para acompañarlo, con el objetivo de que todo saliera a la perfección.

Será recordado también por ser la voz de "los números de la suerte". Durante años pasaría los resultados de la quiniela, los pálpitos, las estadísticas. No pocas y pocos, puede que hayan acertado con sus pronósticos.

Orlando dejó una huella y un estilo en la locución y el periodismo radial. Además, también fue parte del periodismo escrito en la primera época de Tribuna. No es poco, cuando no era tan sencillo ingresar a un medio de comunicación y, además, ganarse el reconocimiento por la labor en el mismo.

Su nombre y su voz, su labor, será recordada. El título de esta nota no es caprichoso. "Falleció uno de los referentes de la locución y el periodismo de la zona".

Sus restos son velados en Lomar, Acuña 867, y el sepelio se realizará este miércoles a las 17 en el Cementerio Parque Cooperativo.

Su voz perdurará por siempre, como lo gustaba señalar a él, cuando aludía al aire por donde se transmiten las ondas radiales, ese eterno "éter" de la región.