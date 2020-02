Brindaron detalles sobre la realización de un censo artístico y cultural en Río Tercero

Desde el municipio, se indicó que "hace ya un tiempo los gobiernos entienden la importancia de la Cultura en la calidad de vida de los ciudadanos y han creado áreas de gestión específicas para promoverla".

Se agrega que "la frecuente ausencia de estadísticas no permite medir la eficacia de las políticas públicas, socavando la posibilidad de acompañar su evolución y hacer correcciones en los distintos planes, programas y proyectos que se implementan".

Es por ello, se indica, que "con el objetivo iniciar una base de datos que contenga información sobre todos los artistas, artesanos, productores y hacedores culturales" la ciudad "es que se intenta este inicio de archivo cultural". De esta manera, agrega el comunicado, se podrán generar "políticas que los incluyan además de poder socializabilizarlas con toda la comunidad".

Esta convocatoria pública, se amplía, es "para recabar datos acerca de las personas interesadas en formar parte de este archivo y poder establecer ecosistemas artísticos específicos que circundan la ciudad".

Se explica, que se pretende "convertirse en una herramienta que permita generar un sistema estadístico de base que colabore en la planificación de políticas culturales, tanto en el ámbito público como privado".

Y se concluye: "Por último, en virtud de la necesidad de jerarquizar la carrera, la propuesta busca destacar el rol del Gestor Cultural como conocedor de la realidad en la que opera y proporcionarle la información necesaria para ajustar el diagnóstico de su campo específico de acción".

La convocatoria es para quienes estén interesados en completar el formulario, con la opción de adjuntar su CV al final del mismo.

Las áreas posibles de inscripción son:

• Música (solistas, bandas, coros, ensambles, orquestas, etc.)

• Danza (clásica, folklore, jazz, flamenco, salsa, tango, milonga, bachata, etc.)

• Artes Plásticas (dibujo, pintura, grabado, escultura, etc.)

• Literatura (escritores, poetas, cuentistas, novelistas, editorial etc.)

• Diseño (gráfico, industrial, textil)

• Artes Escénicas (teatro, murgas, improvisación, técnica, iluminación, escenografía, etc.)

• Artesanías

• Artes Visuales (Fotografía,cine,documentales etc.)

• Recursos Digitales orientados al hacer cultural (edición de video, de música, booktubers, youtubers, etc.)

• Espacios culturales ( espacios de música en vivo, instituciones, auditorios, teatros, etc.)

• Cualquier otra área que los gestores culturales crean que debe agregarse.