La tarjeta "Alimentar" dejará por mes unos siete millones de pesos en Río Tercero

Las tarjetas que la Nación distribuirá en la provincia de Córdoba, no solo serán una ayuda para aquellas personas que cobran la AUH, recibiendo este beneficio del Plan "Argentina contra el Hambre". También representará una inyección de dinero que se volcará al consumo...

De acuerdo a lo informado por la directora de Políticas y Programas Sociales de la Municipalidad de Río Tercero, Celeste Sánchez, ya se conoce el número de tarjetas que le corresponden al departamento Tercero Arriba.

Son 3.140 en total, indicó la funcionaria. De ese número, 1.450 serán para Río Tercero, siendo la comunidad más populosa de la zona, con más de 55 mil habitantes. Hasta ahora, se conocían datos provisorios. La novedad, es que ya se trata de un número confirmado oficialmente.

La tarjeta está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También es para embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH, informa en su web oficial el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La tarjeta permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. En los primeros lugares en donde ya se ha dispuesto dicha tarjeta, lo que más se ha comprado, es leche, carne y verduras.

Además de reforzar los programas oficiales que existen, tanto provinciales como municipales, este plan representará una inyección de dinero que se volcará al consumo, beneficiando al comercio local.

Los montos de las tarjetas son los siguientes: 4.000 pesos en el caso de las madres con un hijo menor de seis años, un niño discapacitado o las embarazadas de más de tres meses. En el caso de la madres con más de un hijo de menos de seis años, será de 6.000 pesos.

Apelando a un promedio realizado por Sánchez de 5.000 pesos, sobre 1.450 tarjetas que llegarán a la ciudad, el monto estimado que ingresará solo en Río Tercero, sería de 7.250.000 pesos. "Esto representa una buena noticia también para el comercio ya que esto movilizará, además, el consumo", expresó la funcionaria.

Expresó que aún no está confirmada la fecha en que se entregarán las tarjetas en la ciudad, aunque sería a principios de marzo.

Recientemente, el intendente Marcos Ferrer, cuando se celebró el acuerdo en Córdoba, con la presencia del ministro Daniel Arroyo y el gobernador Juan Schiaretti, fue uno de los jefes comunales que firmó, con los de Córdoba, Cosquín, Marcos Juárez y Villa Carlos Paz, en representación de los municipios cordobeses.

Se trató de un compromiso, por el cual participarán tanto en el “adecuado control sobre la implementación de la Tarjeta AlimenTAR”, como en la capacitación de la población en temáticas vinculadas a la alimentación saludable.

Los comercios

¿Qué comercios podrán vender recibiendo esta tarjeta? La venta no solo será en las grandes superficies, sino en cualquier comercio, aclaró Sánchez, que cuente con el posnet para la venta con tarjeta."Inclusive también podrán hacerlo aquellos negocios que cuenten con el sistema a través del teléfono celular", agregó.

Según explicó la responsable de políticas sociales del municipio, desde la semana próxima, se comenzará a realizar un relevamiento en los comercios de los barrios, para explicarles precisamente lo señalado y, en el caso de no poseer este elemento para la venta con tarjeta, cómo se puede acceder al mismo. Obviamente que deben estar inscriptos en la AFIP, se aclaró.

También, en el marco del plan, se ha dispuesto fortalecer la denominada "economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar", como actores centrales de este sistema.

Un detalle, importante, es que una vez en funcionamiento la tarjeta, los comercios que vendan a través de la misma, no pueden implementar ningún recargo. Ya se produjeron casos, aunque no fueron demasiados, en donde de inmediato fueron sancionados con la clausura. "No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares", había señalado Arroyo.

La cantidad y los montos

Apenas la Provincia adhirió a la implementación de esta tarjeta, se conocieron números provisorios y que inyección de dinero representaría para los diferentes departamentos, que no distaban de lo que finalmente terminó sucediendo, ya con la cantidad confirmada.

En Tercero Arriba, por ejemplo, se indicaba que llegarían 3.192 tarjetas. Finalmente, se confirmó que serán 3.140. Apelando al mismo cálculo que para Río Tercero, representa en dinero mensual como inyección al consumo, de unos 15.700.000 pesos.

En aquel momento, en un flyer compartido en las redes sociales, para Calamuchita, por ejemplo, se indicaba que llegarían 2.286 tarjetas, representando una cifra aproximada de 11,5 millones de pesos mensuales.

Cómo es la implementación de la tarjeta

Según lo señala la web del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la implementación será automática a partir del cruce de datos entre ANSES y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite.